Transpłciowa pływaczka Lia Thomas bezskutecznie odwołała się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przeciwko wykluczeniu jej z międzynarodowych zawodów kobiet. Tym samym 25-latka nie będzie już mogła wziąć udziału w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, które rozpoczynają się pod koniec lipca.

CAS odrzucił odwołanie Amerykanki, o czym poinformowała w środę Światowa Federacja Pływacka (WFA).

Thomas pływał jako mężczyzna do 2019 roku, a następnie przeszedł terapię hormonalną i w marcu 2022 roku został pierwszym pływakiem transpłciowym, który zdobył tytuł na mistrzostwach uczelni. World Aquatics wykluczył później transpłciowych pływaków ze wszystkich zawodów i wprowadził “kategorię otwartą”. Thomas uznał to jednak za “niezgodne z prawem” i dyskryminujące i w styczniu skierował sprawę do CAS. Jego apelacja została odrzucona.

Ten transpłciowy mężczyzna był wcześniej sportowcem w męskiej drużynie pływackiej Uniwersytetu Pensylwanii przez cztery lata i nie odnosił sukcesów w zawodach mężczyzn. Jednak jako transpłciowy mężczyzna niespodziewanie zajął pierwsze miejsce na 500 m stylem dowolnym kobiet i pokonał mistrzynię świata i mistrzynię olimpijską.

Pozytywna dyskryminacja ze względu na płeć na korzyść osób transpłciowych

Ponieważ jednak zarówno Gaines, jak i Thomas wygrali ex-aequo 200 m stylem dowolnym, ale do zdobycia było tylko jedno trofeum, które federacja przyznała Thomasowi, pływaczka skarżyła się krytycznie, że federacja faworyzuje pływaka płci męskiej przy przyznawaniu trofeum. Wan nie chciał “dyskryminować”

Pływaczki muszą więc nie tylko rezygnować ze swoich nagród i osiągnięć kosztem dyskryminującej płeć ideologii transpłciowej, ale także dzielić szatnię z 22-letnim mężczyzną o wzroście 190 cm i całkowicie nienaruszonych męskich genitaliach.

I to bez zgody ich konkurentek. Pozostawia to wiele kobiet w traumie i pozbawia je sukcesu sportowego, na który zasługują. Gaines dodał, że jest coraz więcej kobiet, które są dyskryminowane z powodu ich akceptacji.

Dla pływaczki Riley Gaines, jednej z najszybszych pływaczek na 200 m stylem zmiennym wszech czasów, było to zbyt wiele: ogłosiła zakończenie kariery.

Wyraźnie zrozpaczona zawodniczka wyraziła swoje rozczarowanie przez łzy, oświadczając:

“To jest po prostu niedopuszczalne, a integralność zawodniczek została utracona”.

Upewnij się, że dostrzegasz “pływaczkę” w tej uroczej damie, w przeciwnym razie jesteś “transfobem”, a zatem masz fobię, czyli defekt psychologiczny, z dzisiejszego współczesnego punktu widzenia. Ale nie martw się, my też mamy taki defekt!

