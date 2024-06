Skandlöses EuGH-Urteil kurz nach EU-Wahlen gegen Ungarn: 200 Mio EUR Strafe wegen Anti-Flüchtlingspolitik

Das Urteil des EU-Gerichtshofs ist in mehrerlei Hinsicht skandalös:

Allein schon der Zeitpunkt der Veröffentlichung, knapp vier Tage nach der EU-Wahl, ist feige, berechnend-arrogant und demokratie-verachtend, weil gegen den Mehrheitswillen der EU-Bevölkerung gerichtet. Der Gerichtshof muss die EU-Wahlen aus einem Grund abgewartet haben: Nämlich aus der Befürchtung heraus, dass der Rechtsruck noch schärfer ausgefallen wäre.

Und im maoistischen Sinne: „Bestrafe einen, erziehe Hunderte“ wird nun an Ungarn ein abschreckendes Beispiel demonstriert: Was passiert, wenn sich ein EU-Staat als so souverän betrachtet, dass er seine Grenzen vor unkontrollierter Migration schützt.

Das Urteil ist aber auch eine tausendfache Verhöhnung aller im Namen der Multikulti-Zuwanderung Nieder-ge-messerten und der überwiegenden Ablehnung der BrüsselerPro-Willkommenpolitik:

Insofern aber hat sich der EU-Gerichtshof als willfährig und inquisitorisches Instrument des Tiefen Staates erneut Oberhand verschafft. Der zur Durchsetzung der Migrations-Agenda einen EU-Staat, welcher in den finanziellen Ruin treiben will.

Ungarn widersetzte sich der Migrations-Agenda

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seine beispiellos harte Strafe damit gerechtfertigt, dass Ungarn einem Urteil des Gerichts nicht nachgekommen sei.

“Ungarn hat es versäumt, das Urteil des Gerichtshofs vom Dezember 2020 über Verstöße gegen die Bestimmungen der Richtlinie über Aufnahmebedingungen und der Rückführungsrichtlinie zu befolgen.”

erklärte der in Luxemburg ansässige EU-Gerichtshof lapidar am Donnerstagmorgen. (curia) Somit wäre Ungarn zur Zahlung einer extrem hohen Pauschale von 200 Millionen Euro verpflichtet. Laut Euronews betraf das fragliche Urteil die Aufnahme von Flüchtlingen, die internationalen Schutz beantragen. Zudem wird Ungarn zur Zahlung eines Zwangsgeldes in Höhe von einer Million EUR für jeden Tag der Zahlungs-Verspätung verdonnert

Das Gericht erklärte, Ungarn habe das Urteil vom Dezember 2020 über Verstöße gegen die Bestimmungen der Richtlinie über Aufnahmebedingungen und der Rückführungsrichtlinie nicht befolgt.

„Eine Vertragsverletzung, die in einer vorsätzlichen Umgehung der Anwendung der gemeinsamen Politik der Union insgesamt besteht, stellt einen besonders schweren Verstoß gegen das Unionsrecht dar, der keinen Präzedenzfall hat.”

Weiter heißt es:

“Im Dezember 2020 stellte der Gerichtshof fest, dass Ungarn gegen die Vorschriften des EU-Rechts verstoßen hat, auch in den Bereichen Verfahren zur Gewährung internationalen Schutzes und zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger. Dieses Versäumnis betraf Beschränkungen des Zugangs zum Verfahren zur Gewährung internationalen Schutzes, die rechtswidrige Inhaftierung von Personen, die diesen Schutz beantragten, in Transitzonen, die Verletzung ihres Rechts, bis zur endgültigen Entscheidung über einen Rechtsbehelf gegen die Ablehnung ihres Antrags im Hoheitsgebiet Ungarns zu bleiben, und die Ausweisung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger.”

Da die EU-Kommission der Ansicht war, dass Ungarn das Urteil von 2020 weiterhin nicht befolgt habe (mit Ausnahme der Transitzonen, die Ungarn bereits vor diesem Urteil geschlossen hatte), erhob sie eine neue Vertragsverletzungsklage.

Die ungarische Regierung ist ursprünglich davon ausgegangen, der EU-Gerichtshof würde das Land zur Zahlung von sechs Millionen Forint pro Tag verurteilen– bei Nichtbefolgung des Gerichtsurteils. In dem von der EU-Kommission eingeleiteten Verfahren hatte diese nämlich ursprünglich eine tägliche Geldstrafe in Höhe von 16.393,16 Euro, sechs Millionen Forint gefordert. Nun muss aber der Staat ab dem 13. Juni ein Vielfaches mehr zahlen, eine Million Euro, also fast vierhundert Millionen Forint pro Tag.

Soros Flüchtlings-Treiber Knaus: „Historisches Urteil des EuGH gegen Ungarn

Der österreichische Sozialwissenschaftler im Gerald Knaus postete schadenfroh auf seiner X-Seite.

Very important, indeed historic, decision by the European Court of Justice against Hungarian government.

This has been a scandalous ongoing open violation of EU law, concerning a basic human right.

Affecting thousands. https://t.co/tMoMlQos3D

— Gerald Knaus (@rumeliobserver) June 13, 2024