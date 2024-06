Putin bringt im Kampf die pazifische «Doppelflinte» in Anschlag

Korea April 1951: UdSSR WW II Jagdflieger-Asse auf 3 MIG-15 drehen auf B-29 ein. Extrem hohe Verluste zwangen USAF ihre Bombereinsätze tagsüber einzustellen | Quelle: USAF, Public domain, via Wikimedia Commons

Der kollektive Westen spielt mit Varianten assymmetrischer Kriegsführung und dem Weltenbrand. Atlantische Falken haben die nukleare Option immer noch nicht aufgegeben. Sie glauben, ein Atomkrieg liesse sich auf Europa beschränken, vergleichbar mit der Situation Japans im August 1945.

Aufgrund solch falscher Analogien droht das westliche Hasardspiel zu eskalieren. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sagte kürzlich, dass “wir vor einer Katastrophe” stehen. Doch es scheint: Niemand ist bereit das zu verstehen!

Stete atlantische Provokationen beschleunigen Russlands “Schwenk nach dem Osten”

Von JURY TAWROWSKY | Die bevorstehenden Staatsbesuche von Präsident Putin in Nordkorea und Vietnam noch im Juni bauen auf dem Erfolg der russischen Politik im asiatisch-pazifischen Raum auf. Der 2012 eingeleitete “Schwenk nach dem Osten” hat es Moskau ermöglicht, eine geopolitische und geoökonomische Alternative zur anderenfalls einseitigen Ausrichtung auf den Westen zu schaffen. Ohne solch eine Option wäre die Position Russlands nur wenig beneidenswert. Das tragende Element von Putins “Schwenk nach dem Osten” sind die Beziehungen zu China mit der damit verbundenen bilateralen, regionalen und globalen Dimension. Dazu werden Pjöngjang und Hanoi wichtige Rollen in der russischen Pazifikpolitik spielen.

Nordkorea und Vietnam sind Nachbarstaaten Chinas, aber nicht nur geografisch, sondern auch historisch nahe dem Reich der Mitte zu verorten: Beide Länder haben seit Jahrhunderten ihre Literatur auf der Grundlage von Schriftzeichen und ihre Gesellschaftssysteme nach den Prinzipien des Konfuzianismus entwickelt. Die jahrhundertelange Primärbindungen an China wurde im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss äusserer Kräfte, welche versuchten, einem geschwächten “Großchina” periphere Lehensgebiete zu entreißen, gebrochen: Frankreich machte ganz Indochina mit Vietnam, Laos und Kambodscha zu seiner Kolonie. Japan besiegte das Qing-Reich im Chinesisch-Japanischen Krieg von 1894-1895 und machte im Jahr 1910 die gesamte koreanische Halbinsel zu seinem Untertanengebiet.

Die Chinesen, Koreaner und Vietnamesen kämpften jahrzehntelang um ihre Unabhängigkeit. Man half sich gegenseitig, wenn immer möglich. Nach der Vereinigung ihres Landes im Oktober 1949 kamen die Kommunisten aus China, ihren koreanischen Genossen im Koreakrieg 1950 zur Hilfe. Dieser Krieg wird offiziell von China als “Krieg des Widerstands gegen amerikanische Aggression mit Hilfe für Korea” bezeichnet. Er bildete das Wesen der Konfrontation zwischen den Hauptkräften – den “Chinesischen Volksfreiwilligen” und dem “amerikanischen Expeditionskorps” – über die Jahre des Konflikts von 1950 bis 1953, ab. Chinas Kommunisten unterstützten auch die Vietnamesen in ihren nationalen Befreiungskriegen, zunächst gegen die französischen Kolonisatoren (1946-1954) und im Anschluss gegen die Aggressoren aus den Vereinigten Staaten (1954-1973).

Die sich überschneidenden historischen Traditionen zwischen Vasallentreue und realer Unterstützung in den Kriegen des 20. Jahrhunderts haben zwischen Peking, Pjöngjang und Hanoi zu einer besonderen Beziehung mit vielschichtigen Nuancen geführt. Der Wunsch von Chinas Nachbarn, einer unabhängige Politik nachzugehen, stieß bisweilen auf Unverständnis, wenn nicht Widerstand. Das war 1979 der Fall, als China beschloss, Vietnam für seinen Kampf gegen das Pol-Pot-Regime Kambodschas “eine Lektion” zu erteilen. Auch die chinesisch-koreanischen Beziehungen kühlten sich mit Kim Il Sungs selbstständiger und unabhängiger Juche-Politik– einer Ideologie zur Autarkie & Unabhängigkeit – entsprechend ab.

Die Beziehungen Russlands zu Korea und Vietnam gibt es nicht erst seit kurzem: Das Russische Reich leistete dem Königreich Korea Ende des 19. Jahrhunderts jede erdenkliche Unterstützung im Widerstand gegen japanische Aggressionen. Die Sowjetunion gewährte koreanischen Partisanen, die im Zweiten Weltkrieg vor Japanern aus ihrer Heimat flüchten mussten, Zuflucht auf ihrem Staatsgebiet. Einer dieser Kämpfer war der spätere Führer der DVRK [Nordkorea], Kim Il Sung. Während des Koreakrieges beteiligte sich die Sowjetunion zwar nicht offiziell am Kriegsgeschehen, gewährte aber den chinesischen und koreanischen Truppen, die über keine eigene Luftwaffe verfügten, Luftkampf-Unterstützung:

UdSSR-Piloten führten mehr als 1.800 Luftkämpfe durch und schossen dabei 1.259 feindliche Flugzeuge ab [siehe Titelbild]. Die 1949 rechtzeitig entwickelte sowjetische Atombombe konnte die von den Amerikanern geplanten Nuklearangriffe auf Nordkorea und das benachbarte Nordostchina noch vereiteln.

Heute vertiefen sich die Beziehungen der VR China gegenüber Nordkorea (DVRK) und Vietnam (SRV). Allerdings gilt es gewisse “Nuancen” zu beachten. Deshalb schenkt Peking der Intensivierung der Beziehungen zwischen SRV, DVRK und Russland erhöhte Aufmerksamkeit. Dennoch kann man nicht von “Moskaus Eindringen in Pekings Einflusssphäre” sprechen, wie westliche Medien gerne verbreiten. Denn, das Entstehen “russischer Alternativen” wird von China genauso berücksichtigt, wie “chinesische Alternativen” in Zentralasien von Seiten russischer Politik. Wie es scheint, bauen Moskau und Peking ihre Beziehungen in Gebieten gegenseitigen historischen Einflusses aus, doch beachten dabei die Interessen und Anliegen des jeweils anderen und stimmen ihre strategischen Entscheidungen miteinander ab. Es eröffnet die Möglichkeit schwer lösbare Probleme nach ansonsten traditionellen Formaten so gemeinsam besser anzugehen, um nötigenfalls mutige Vorschläge im gemeinsamen Interesse folgen zu lassen.

Zu den gemeinsamen Interessen gehört die Verbesserung der strategischen Koordinierung mit Nordkorea und Vietnam angesichts des gegen Russland und China gerichteten neuen Kalten Krieges durch den kollektiven Westen. So wäre der Aufbau von Beziehungen im Dreieck Moskau-Peking-Pyongyang eine wirksame Antwort auf die Schaffung immer neuer “militärisch-geometrischer Konstruktionen” durch die USA, wie z.B. auf:

Washington-Tokio-Seoul,

Washington-Tokyo-Manila,

AUKUS (Australien, UK & USA)

KVAD (auf Englisch Quad: Australien, Indien, Japan & USA).

Nordkorea [DVRK] wäre mit seinen mächtigen Streitkräften und nuklearem Raketenkomplex mehr als geeignet, der OVKS [Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit zwischen Russland und vormaligen UdSSR Mitgliedsstaaten] beitreten zu können. Darüber bietet sich das Potenzial Nordkoreas auf den Gebieten der Wirtschaft und Infrastruktur an, ebenso Aufnahme in die SOZ [Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit] sowie die BRICS Vereinigung zu erwirken.

Pjöngjang bringt unmissverständlich seine Unterstützung für Russland im Krieg gegen die ukrainischen Nationalisten zum Ausdruck und erklärt, dass es mit Russland “im selben Boot” sitze:

So, könnte auch durchaus angedacht werden, entschlossene koreanische Truppen von Russland bewaffnet in der einen oder anderen Situation gegen die Vereinigten Staaten und ihre Satelliten antreten zu lassen.

Was die Beziehungen zwischen Vietnam und Russland angeht, so lassen eine ruhmreiche Vergangenheit im respektvollen Umgang der Gegenwart ausgezeichnete Zukunftsaussichten erwarten. Im Gegensatz zu einigen anderen asiatischen Nationen sind die Vietnamesen wenig“verlegen”, sich bei Russland für die vormals geleistete Hilfe im Kampf gegen Feinde sowie für den Bau von Fabriken und Instituten samt Ausbildung Tausender Facharbeiter, Ingenieure und Wissenschaftler, zu bedanken. Die neuen Möglichkeiten an Wechselbeziehungen, über die Präsident Putin in Hanoi zu sprechen gedenkt, werden die Position derjenigen Kräfte in der politischen Führung stärken, die es nicht wünschen, ihr Land in den “kalten Krieg” gegen Russland und China hineinziehen zu lassen.

Die Erfolge Vietnams, die in den letzten Jahren durch die richtige Kombination von sozialistischer Planwirtschaft und Marktwirtschaft erzielt werden konnten, stellen zudem die Frage nach einem Beitritt Vietnams zur SCO und zu den BRICS-Staaten.

Putins pazifische ‘Doppelflinte’ wird nach seinen Gesprächen mit den Führern Nordkoreas und Vietnams zielsicher in Anschlag gebracht.

Denn, Koreaner und Vietnamesen sind Russland nicht fremd.

Gemeinsam mit China wird Russland in der Lage sein, in der asiatisch-pazifischen Region einen mächtigen Cluster im Dienste gemeinsamer Sicherheit mit Wohlstand im gegenseitigem Verständnis zu schaffen.

***

Übersetzung aus dem Russischen: UNSER-MITTELEUROPA

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter «Zeitgeschichte und Globalpolitik» mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist.