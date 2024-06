Wladimir Putin über eurasische Sicherheit und Friedensvorschläge für die Ukriane und die Welt

Die Welt habe in den 1990er Jahren die Chance verpasst, eine bessere, gerechtere und sicherere internationale Ordnung zu schaffen und die USA und ihre Verbündeten seien daran schuld: Sie hätten sich geweigert, die Interessen anderer Nationen zu respektieren, erläuterte Putin in seiner Grundsatzrede vor hochrangigen Regierungsvertretern im russischen Außenministerium in Moskau.

Der russische Präsident nannte als einen der Gründe zur verpassten Gelegenheit:

Sie haben beschlossen, dass sie den Kalten Krieg “gewonnen” hätten, um allein zu bestimmen, wie es in der Welt weitergehen könne. Praktischer Ausdruck dieser Haltung war das Projekt der uneingeschränkten NATO Ost-Erweiterungen.

Begrüßung durch den Außenminister und Schlüsselaussagen aus der Grundsatzrede des russischen Präsidenten

Außenminister Sergej Lawrow: Herr Präsident, liebe Kollegen,

Wir freuen uns immer, Sie im Außenministerium zu sehen. Gestatten Sie mir, Sie im Namen aller Mitarbeiter zu diesem Treffen zu begrüßen.

Zunächst möchte ich Ihnen unseren aufrichtigen Dank für Ihre ständiges Interesse für den Auswärtigen Dienst aussprechen: Sowohl für unsere berufliche Tätigkeit als auch dafür, dass Sie dem Ministerium, unseren Botschaften und Generalkonsulaten alles zur Verfügung stellen, was für die erfolgreiche Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

Mein Dank gilt auch den hier anwesenden Kollegen aus dem Präsidialamt, der Regierung, der Bundesversammlung und den Exekutivbehörden.

[…]

Präsident Wladimir Putin: Verehrte Kollegen, einen guten Tag!

[…]

Lassen Sie mich wiederholen: Die Welt verändert sich schnell. Die globale Politik, die Wirtschaft und der technologische Wettbewerb werden nie wieder so sein wie früher. Immer mehr Länder sind bestrebt, ihre Souveränität, ihre Selbstständigkeit und ihre nationale und kulturelle Identität zu stärken. Die Länder des globalen Südens und Ostens gewinnen an Bedeutung und die Rolle Afrikas und Lateinamerikas wächst. Seit den Zeiten der Sowjetunion haben wir die Bedeutung dieser Regionen immer gewürdigt, aber heute hat sich die Dynamik völlig verschoben und wird immer deutlicher. Das Tempo der Transformation in Eurasien, wo viele bedeutende Integrationsprojekte vorangehen, hat sich ebenfalls erheblich beschleunigt.

Diese neue politische und wirtschaftliche Realität dient nun als Grundlage für die entstehende multipolare und multilaterale Weltordnung und dies ist ein unvermeidlicher Prozess. Er spiegelt die kulturelle und zivilisatorische Vielfalt wider, die trotz aller künstlichen Vereinheitlichungsversuche ein fester Bestandteil der Menschheit ist

[…]

Wir sind daran interessiert, diesen Dialog innerhalb der UNO zu fördern, auch über das für alle so wichtige Thema zur Schaffung eines unteilbaren Sicherheitssystems. Mit anderen Worten: Die globalen Angelegenheiten müssen auf dem Grundsatz beruhen, dass die Sicherheit der einen nicht auf Kosten der Sicherheit der anderen gewährleistet würde.

[…]

Erinnern wir uns an die Idee eines europäischen Sicherheitsvertrags, den wir 2008 vorgeschlagen haben. Im Dezember 2021 wurde den Vereinigten Staaten und der NATO ein Memorandum des russischen Außenministeriums vorgelegt, in dem die gleichen Fragen angesprochen wurden.

Alle unsere wiederholten Versuche – es ist unmöglich, sie alle aufzuzählen – unsere Partner zu überzeugen, sowie unsere Erklärungen, Appelle, Warnungen und Bitten blieben jedoch ohne Resonanz. Die westlichen Länder, die nicht so sehr von der Rechtschaffenheit ihrer Sache überzeugt scheinen, sondern vielmehr von ihrer Macht und Fähigkeit, dem Rest der Welt aufzuzwingen, was immer sie wollen, haben andere Perspektiven einfach ignoriert. Bestenfalls schlugen sie Diskussionen über weniger wichtige Themen vor, doch wenig zur Lösung der eigentlichen Probleme beitrugen oder über Themen, die nur dem Westen zugutekämen.

[…]

Schließlich haben die Egozentrik und Arroganz der westlichen Länder dazu geführt, dass wir uns heute in einer höchst gefährlichen Situation befinden. Wir bewegen uns gefährlich nahe an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Forderungen nach einer strategischen Niederlage Russlands, das über die größten Atomwaffenarsenale verfügt, zeigen die extreme Rücksichtslosigkeit westlicher Politiker. Sie begreifen entweder nicht das Ausmaß der Bedrohung, die sie verursachen oder sie sind einfach nur von der Vorstellung ihrer Unbesiegbarkeit und Ausnahmestellung besessen. Beide Szenarien könnten in einer Tragödie enden.

Es ist offensichtlich, dass das gesamte euro-atlantische Sicherheitssystem vor unseren Augen zerbröckelt. Es ist derzeit praktisch nicht existent und muss wieder neu aufgebaut werden. Um dies zu erreichen, müssen wir mit interessierten Ländern, von denen es viele gibt, zusammenarbeiten, um unsere eigenen Strategien zur Gewährleistung der Sicherheit in Eurasien zu entwickeln und sie dann einer breiteren internationalen Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen.

[…]

Zunächst ist es wichtig, den Dialog mit allen potenziellen Teilnehmern zu diesem künftigen Sicherheitssystem aufzunehmen. Ich möchte Sie bitten, die notwendigen Fragen mit den Ländern zu erörtern, die für eine konstruktive Zusammenarbeit mit Russland offen sind.

[…]

Zweitens ist es von entscheidender Bedeutung anzuerkennen, dass die künftige Sicherheitsarchitektur allen eurasischen Ländern, die sich an ihrer Schaffung beteiligen wollen, offenstehen sollte. «Für alle» schließt auch europäische und NATO-Länder ein. Wir teilen denselben Kontinent und müssen unter allen Umständen zusammenleben und zusammenarbeiten. Die Geographie kann nicht verändert werden.

[…]

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz abschweifen: Die Bedrohung für Europa geht nicht von Russland aus. Die Hauptbedrohung für die Europäer ist ihre kritische und zunehmende Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten in militärischer, politischer, technologischer, ideologischer und informationeller Hinsicht. Europa wird in der globalen wirtschaftlichen Entwicklung an den Rand gedrängt, stürzt in das Chaos von Herausforderungen, wie der Migration und verliert an internationaler Handlungsfähigkeit und kultureller Identität.

Manchmal habe ich den Eindruck, dass europäische Politiker und Vertreter der europäischen Bürokratie mehr Angst davor haben, bei Washington in Ungnade zu fallen, als das Vertrauen der eigenen Bevölkerung zu verlieren. Auch die jüngste Wahl zum Europäischen Parlament hat dies gezeigt. Die europäischen Politiker tolerieren Demütigungen, Unhöflichkeiten und Skandale, wie die Überwachung der europäischen Staats- und Regierungschefs, während die Vereinigten Staaten sie einfach zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen. So sind sie beispielsweise gezwungen, teures Gas zu kaufen, das in Europa drei- bis viermal so viel kostet wie in den Vereinigten Staaten. Außerdem werden die europäischen Länder unter Druck gesetzt, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen. Diese Forderungen werden unablässig erhoben und Sanktionen werden ohne Zögern gegen europäische Wirtschaftsakteure verhängt.

[…]

Wenn Europa weiterhin ein unabhängiges Zentrum der globalen Entwicklung und ein kultureller und zivilisatorischer Pol auf unserem Planeten sein will, sollte es unbedingt gute und freundschaftliche Beziehungen zu Russland unterhalten. Und vor allem: Wir wären dazu bereit.

[…]Was die Vereinigten Staaten betrifft, so führen die unaufhörlichen Versuche der derzeitigen liberalen Globalisten-Eliten, ihre Ideologie weltweit zu verbreiten und ihren imperialen Status und ihre Vorherrschaft auf die eine oder andere Weise aufrechtzuerhalten, nur zu einer weiteren Erschöpfung des Landes, zu seiner Degradierung und stehen eindeutig im Widerspruch zu den wahren Interessen des amerikanischen Volkes. Ohne diese Sackgassen-Politik, die von einem aggressiven Messianismus getrieben wird, der auf dem Glauben an die eigene Überlegenheit und Exzeptionalismus beruht, wären die internationalen Beziehungen längst stabilisiert worden.

Drittens muss der Dialog zwischen den bereits in Eurasien tätigen multilateralen Organisationen erheblich intensiviert werden, um die Idee eines eurasischen Sicherheitssystems voranzutreiben, vor allem zwischen Organisationen wie dem Unionsstaat [zwischen Russland und Weißrussland], der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, der Eurasischen Wirtschaftsunion, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.

[…]

Viertens glauben wir, dass es an der Zeit ist, eine breite Diskussion über ein neues System bilateraler und multilateraler Garantien für kollektive Sicherheit in Eurasien zu beginnen. Gleichzeitig ist es langfristig notwendig, die militärische Präsenz externer Mächte in der eurasischen Region schrittweise abzubauen.

[…]

Ich möchte gleich klarstellen, dass es sich bei der Krise in der Ukraine nicht um einen Konflikt zwischen zwei Staaten oder Völkern handelt, der sich aus Problemen zwischen ihnen ergibt. Wäre dies der Fall, hätten Russen und Ukrainer, die durch eine gemeinsame Geschichte und Kultur, spirituelle Werte und Millionen von familiären und menschlichen Verbindungen verbunden sind, zweifellos eine faire Lösung für alle Streitpunkte und Meinungsverschiedenheiten schon finden können.

[…]

Es ist daher zu erwarten, dass die Konferenz in der Schweiz [die so genannte Friedenskonferenz am Bürgenstock vom 15. bis 16. Juni 2024] es vermeiden wird, sich mit den grundlegenden Fragen zu befassen, die der aktuellen Krise der internationalen Sicherheit und Stabilität zugrunde liegen, einschließlich der wahren Wurzeln des Ukraine-Konflikts. Trotz der Bemühungen, eine scheinbar seriöse Tagesordnung vorzulegen, ist es unwahrscheinlich, dass diese kritischen Fragen diskutiert würden.

Wir können davon ausgehen, dass alles auf allgemeine demagogische Reden und neue Anschuldigungen gegen Russland hinauslaufen werde. Die Idee ist leicht zu durchschauen: Möglichst viele Staaten mit allen Mitteln einzubinden und die Sache so darzustellen, als würden die westlichen Rezepte und Regeln von der gesamten internationalen Gemeinschaft geteilt, was bedeute, dass Russland sie bedingungslos zu akzeptieren hätte.

Wie Sie wissen, waren wir natürlich zu dem Treffen in der Schweiz nicht eingeladen. Schließlich handelt es sich nicht um Verhandlungen, sondern um den Wunsch einer Gruppe von Ländern, ihre Politik durchzusetzen und Fragen, die unsere Interessen und unsere Sicherheit unmittelbar berühren, nach ihrem Gutdünken zu lösen.

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise und der europäischen Sicherheit insgesamt ohne die Beteiligung Russlands und ohne einen ehrlichen und verantwortungsvollen Dialog mit uns nicht möglich ist.

[…]

Die Bedingungen sind also einfach. Die ukrainischen Truppen müssen vollständig aus den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie den Regionen Cherson und Saporischschja abgezogen werden. Ich möchte dazu anmerken, dass sie aus dem gesamten Territorium dieser Regionen innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen zum Zeitpunkt ihrer Zugehörigkeit zur Ukraine abgezogen werden müssten.

Sobald Kiew erklärte, dass es bereit sei, diese Entscheidung zu treffen und mit dem tatsächlichen Abzug der Truppen aus diesen Regionen begonnen hätte und auch offiziell mitteilte, dass es seine Pläne, der NATO beizutreten, aufgegeben hätte, würde von unserer Seite der Befehl zur Feuereinstellung und Aufnahme von Verhandlungen erfolgen und von uns im selben Moment erteilt werden. Ich wiederhole – wir würden dem zügig nachkommen. Natürlich garantierten wir auch einen ungehinderten und sicheren Rückzug der ukrainischen Einheiten und Verbände.

[…]

Wir legen heute einen weiteren konkreten und echten Friedensvorschlag vor. Wenn Kiew und die westlichen Hauptstädte ihn erneut ablehnten, wie sie es schon einmal getan hatten, dann tragen sie letztlich die politische und moralische Verantwortung für das anhaltende Blutvergießen. Es liegt auf der Hand, dass sich die Lage an der Front weiterhin ungünstig für das Kiewer Regime entwickeln wird und sich die Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen ändern werden.

#Lassen Sie mich den wichtigsten Punkt betonen: Der Kern unseres Vorschlags ist nicht eine vorübergehende Waffenruhe oder ein Waffenstillstand, wie es der Westen vielleicht vorziehen würde, um dem Kiewer Regime die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, aufzurüsten und eine neue Offensive vorzubereiten. Ich wiederhole: Es geht nicht um ein Einfrieren des Konflikts, sondern um seine endgültige Lösung.

Und ich wiederhole: Sobald Kiew dem heute vorgeschlagenen Vorgehen zustimmte, einschließlich des vollständigen Rückzugs seiner Truppen aus der Volksrepublik Donezk (DVR), der Volksrepublik Lugansk (LPR), den Regionen Saporischschja und Cherson, und diesen Prozess ernsthaft in Angriff nähme, wären wir bereit, umgehend und ohne Verzögerung Verhandlungen aufzunehmen.

Ich wiederhole unseren festen Standpunkt: Die Ukraine sollte einen neutralen, bündnisfreien Status annehmen, atomwaffenfrei sein und sich einer Entmilitarisierung und Entnazifizierung unterziehen. Diese Parameter wurden bei den Verhandlungen in Istanbul im Jahr 2022 im Großen und Ganzen vereinbart, einschließlich spezifischer Details zur Entmilitarisierung, wie die vereinbarte Anzahl von Panzern und anderer militärischer Ausrüstung. Wir haben in allen Punkten einen Konsens erzielt.

Natürlich müssen die Rechte, Freiheiten und Interessen der russischsprachigen Bürger in der Ukraine umfassend geschützt werden. Die neuen territorialen Gegebenheiten, einschließlich des Status der Krim, Sewastopols, der Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie der Regionen Cherson und Saporischschja als Teile der Russischen Föderation, sollten anerkannt werden. Diese Grundprinzipien müssen in Zukunft durch grundlegende internationale Abkommen formalisiert werden. Dazu gehört natürlich auch die Aufhebung aller westlichen Sanktionen gegen Russland.

Ich glaube, dass Russland damit eine Option vorschlägt, die es ermöglicht, den Krieg in der Ukraine wirklich zu beenden, d.h. wir rufen dazu auf, diese tragische Seite der Geschichte, wenn auch unter Schwierigkeiten, hinter uns zu lassen, um Schritt für Schritt vertrauensvolle und nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine bzw. mit Europa insgesamt wiederherzustellen.

Nach der Beilegung der Ukraine-Krise könnten wir und unsere Partner in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit [OVKS] und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit [SOZ], die auch heute noch einen bedeutenden und konstruktiven Beitrag bei der Suche nach einer friedlichen Beilegung der Ukraine-Krise leisten, sowie die zum Dialog bereiten westlichen Partner, einschließlich europäischer Länder, die grundlegende Aufgabe in Angriff nehmen, von der ich zu Beginn meiner Erklärung gesprochen habe, nämlich zur Schaffung eines unteilbaren Systems eurasischer Sicherheit, das die Interessen aller Staaten des Kontinents ohne Ausnahme berücksichtigt.

Außenminister Sergej Lawrow im Anschluss im Interview

Juni 2024: Sergej Lawrow nach Putins Rede mit seiner Nachlese |

Frage: Gerade eben antworteten Sie auf die Frage unseres Kollegen – er fragte Sie, ob Sie sicher wären, dass der kollektive Westen uns nicht [einmal mehr] hintergehen wollte – dass Sie diesbezüglich natürlich nicht sicher wären. Aber wir haben eher an Kiew gedacht. Was gebe es mit dem Westen [noch] zu besprechen, zumal sie uns ständig hintergehen?

Sergej Lawrow: Es ging um den Westen, mehr noch als um Kiew.

Frage: Wie können wir uns in diesem Fall mit denen über irgendetwas einigen?

Sergej Lawrow: Präsident Wladimir Putin ist ein geduldiger Mensch: Wer Ohren hat, wird hören. Wer Verstand hat, wird wissen, worum es hier geht:

Doch, ich bin mir nicht sicher, ob diese Organe bei jenen Leuten noch richtig funktionierten, aber die Hoffnung stirbt zuletzt!

