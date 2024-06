Polen gegen Niederlande jetzt im Live-Ticker +UPDATE+ Endstand 2:1 Niederlande

57′

Für die Polen ist es im Übrigen die fünfte Teilnahme in Folge an einem Großturnier in Form von WM oder EM – eine Statistik, in der die Elftal sogar das Nachsehen gegenüber den Osteuropäern hat, nachdem man sich 2016 nicht für die EM in Frankreich qualifizieren konnte. Ihr Debüt bei einer Europameisterschaft feierte Polen erst 2008, verpasste seitdem aber auch kein Endturnier mehr.