EM-Zusammenfassung: Serbien vs. England 0:1

Packendes Spiel zwischen Serbien und England

mit umgekehrten Vorzeichen der beiden Halbzeiten

In der Tat warf Serbien in der 2. Spielhälfte alles nach vorne und brachte von der Bank alle vorhandenen Offensivkräfte durch Auswechslung ins Spiel. Plötzlich waren die Engländer nur noch mit Verteidigung beschäftigt, was an das serbische Spiel während den ersten 20 Minuten der 1. Halbzeit erinnerte.

Der einzige Unterschied zur 1. Halbzeit bestand nur darin, dass die Serben den Ausgleich einfach nicht schafften. Nach ihrem mutigen Spiel in der 2. Hälfte hätte sich Serbien den Ausgleich verdient.

Doch, am Ende lief ihnen die Zeit davon und England ging als glücklicher 1 : 0 Sieger vom Platz.

Erste Halbzeit: 1:0 England