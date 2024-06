+++ Aktuelles kurz zusammengefaßt +++

+ Mitarbeiterinnen in Tagesstätte brutal niedergestochen + Afghane beißt Deutschem ins Bein + Evangelische Pfadfinder lehnen AfD-Mitglieder ab +

Skandalurteil: Zwei Jahre und acht Monate Haft für Corona-Ärztin

Wegen Attesten – härteres Vorgehen als gegen viele Vergewaltiger und Kinderschänder! Keine Gnade hingegen kennt unsere – wieder einmal – stramm nach dem Zeitgeist entscheidende Justiz dagegen bei einer Ärztin, die Menschen vor der irrwitzigen Corona-Politik der Regierung schützte.

Diese Politik war, wie wir heute wissen, völlig verfehlt war. Und unter anderem darauf beruhte, dass sich die Mediziner beim staatlichen Robert Koch-Institut wider besseres Wissen dem Willen der Politiker beugten und die Wissenschaft verrieten. Die Moritzburger Hausärztin Bianca Witzschel ist wegen „falscher“ Corona-Atteste in 1.003 Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Weiterlesen auf reitschuster.de

Düsseldorf: Zwei Mitarbeiterinnen in Tagesstätte brutal niedergestochen

Über das Wochenende konnte man die vielen Messerangriffe kaum noch zählen. Und auch heute ging es wieder weiter. In Düsseldorf hat mal wieder „ein Mann“ zwei Frauen niedergestochen und dabei schwer verletzt. Zu den Hintergründen schweigt die Polizei wie gewohnt.

Nach einem Messerangriff auf zwei Mitarbeiterinnen einer Tagesstätte für Wohnungslose in Unterbilk, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die beiden Frauen wurden bei dem Angriff zum Teil schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: opposition24

Stadtfest in Mecklenburg-Vorpommern: Afghane beißt Deutschem ins Bein – Ägypter hantiert mit Messer

Beim Lindenfest in der Kleinstadt Ludwigslust rückt die Polizei wegen eines Afghanen aus, der Besucher belästigt und einem Deutschen ins Bein beißt. Einen Tag später kommt es zum nächsten Vorfall.

Fall 1 – Ein Afghane und ein Ägypter haben beim Lindenfest in der Stadt Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern zwei Polizeieinsätze ausgelöst. Der 42jährige Afghane soll am Freitagabend in eine Rangelei mit einem 18jährigen Deutschen verwickelt gewesen sein und den Teenager dabei ins Bein gebissen haben, teilte die örtliche Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Afghane zuvor eine aus Männern und Frauen bestehende Gruppe massiv belästigt und provoziert.

Fall 2 – Nach dem Afghanen sorgt ein Ägypter für Ärger: Einen Tag später, in der Nacht zum Sonntag, rief der Sicherheitsdienst des Lindenfests wegen eines 26jährigen Ägypters erneut die Polizei. Der Mann hatte im Gespräch mit dem Sicherheitsdienst ein Messer offen in der Hand gehalten. Nach Eintreffen der Polizei soll er sich den Beamten widersetzt und sich geweigert haben, das Messer herauszugeben. Die Polizei durchsuchte den Ägypter und nahm ihm „das Klappmesser“ ab.

Quelle: jungefreiheit.de

„Unvereinbar mit Hass und Hetze“: Evangelische Pfadfinder lehnen AfD-Mitglieder ab

Die christlichen Pfadfinder haben mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Mitgliedschaft in der AfD die im eigenen Verband VCP ausschließt. Sie bezieht sich den Angaben zufolge auch auf deren Fraktionen, Parlamente, die Jugendorganisation „Junge Alternative für Deutschland“, die Hochschulorganisation Campus Alternative sowie die Desiderius-Erasmus-Stiftung.

[…]

Die Unvereinbarkeit mit der AfD sei mit großer Mehrheit beschlossen worden, sagte der Generalsekretär des VCP, Till Strang. Die pädagogischen Ziele des VCP und seine christlichen Werte stünden jenen der AfD „diametral gegenüber“. […] Zudem sei es notwendig, die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen, kirchlichen sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen und Schulen zu intensivieren, heißt es in dem Papier. Nur gemeinsam könne es gelingen, Jugendliche vor extremistischen Ideologien zu schützen und dauerhaft eine demokratische Gesellschaft zu erhalten.

Weiterlesen auf welt.de

https://www.welt.de/politik/deutschland/article252047940/Unvereinbar-mit-Hass-Evangelische-Pfadfinder-lehnen-AfD-Mitglieder-ab.html

Anmerkung: Der „Verband Christlicher Pfadfinder*innen e. V.“ (VCP) mit Sitz in Kassel ist der größte evangelische Pfadfinderverband Deutschlands. Kein Wunder bei dieser unchristliche und verfassungswidrigen Haltung , dass den linken zeitgeistkonformen Kirchen die Schäflein massenhaft abhandenkommen.

