In der letzten Zeit hat der Papst zweimal für die LGBTQ-Gemeinschaft argumentiert. Wie es scheint, war diese nicht gerade dankbar dafür.

Unter den üblichen Utensilien der Parade, die ihr 30-jähriges Bestehen feierte, war der Papst allgegenwärtig: etwa auf mit Blumengirlanden geschmückten Pappfiguren. Viele Aktivisten kamen auch als Papst Franziskus verkleidet.

Mittlerweile ist der Satz…

“Es gibt nie genug Frociaggine“

…zum inoffiziellen Slogan des Marsches geworden, auf T-Shirts, Hüten und Transparenten.

Daniele Lacitignola, 34, ein gläubiger Christ und schwul, trug eine Pappfigur von Franziskus. Er sagte, dass die jüngsten Äußerungen des Kirchenoberhaupts zwar suggerieren, dass Homosexuelle in der Kirche nicht willkommen sind, aber der Papst ist bei der Pride immer willkommen.

“Franziskus, du bist in unserer Pfarrei willkommen“

…stand auf einem Transparent.

Laut „New York Times“ zeigen sich die Demonstranten besorgt, die Worte des Papstes könnten die LGBTQ-Gemeinschaft in Italien, einem der wenigen europäischen Länder, in welchem die gleichgeschlechtliche Ehe nicht legalisiert wurde, weiter marginalisieren.

“Viele Menschen in Italien hören auf den Papst und die Kirche, und das kann Familien mit schwulen Kindern schaden”, sagte Basilio Petruzza, 33.

Den Begriff bedeutet “frociaggine”? hatte der Papst angeblich als schwules Schimpfwort während eines Treffens mit Bischöfen über die Zulassung schwuler Männer zum Priesteramt verwendet hat, und ein paar Wochen später erneut wiederholt.

Dabei ging es um die Frage ging es um die Zulassung homosexuelle Männer, die im Zölibat leben, zu katholischen Pristersemiaren.

