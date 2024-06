Deutschland wird Hauptquartier für NATO Ukraine Einsatz

Bild: U.S. European Command

Das Hauptquartier für den geplanten NATO-Einsatz zur Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte wird nun in Deutschland angesiedelt werden.

Dabei wurde Wiesbaden von den „Bündnispartnern“ auserkoren.

Unter Leitung der USA

Angaben der Deutschen Presse-Agentur (DPA) zu Folge, war am 14. Juni aus Bündniskreisen bekannt geworden, dass dabei Wiesbaden als Standort vorgesehen sei, wie auch upday news berichtet hatte.

Ebendort befindet sich auch die Basis der US-Streitkräfte in Europa, die bislang die Koordinierungsaufgaben wahrgenommen hatten. Geleitet werden soll der Einsatz von einem Drei-Sterne-General, der direkt an den Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa berichten wird.

Der Operationsplan für den neuen NATO-Einsatz war daraufhin am 15. Juni vom Nordatlantikrat im schriftlichen Verfahren beschlossen worden. Er wurde dann schließlich am 16. Juni von den Verteidigungsministern der NATO-Bündnispartner bestätigt.

„Planung“ für den Fall der „Rückkehr“ Trumps ins Amt

Die Unterstützungsaufgaben wurden bislang federführend von den USA wahrgenommen. Diese hatten dafür Ende 2022 im Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte im hessischen Wiesbaden eine rund 300 Soldaten starke Einheit mit dem Namen Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U) aufgebaut.

Das Nato-Projekt gilt auch als Vorkehrung für den Fall einer möglichen Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt ab Januar 2025. Äußerungen des Republikaners hatten in der Vergangenheit Zweifel daran aufkommen lassen, ob die USA die Ukraine unter seiner Führung weiter wie bisher im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen werden.

Im Bündnis wird nunmehr befürchtet, dass von einem politischen Kurswechsel in Washington auch die Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte betroffen sein könnte.

