Jahrtausende alte Stonehenge-Megalithen von Klima-Wahnsinnigen besprüht(VIDEO)

Nun haben die Klima-Paniker sogar die 20 bis 25 Tonnen schweren und fünftausend Jahre alten Steinzeitmonumente mit Farbe zerstört..

Zwei Klima-Terroristen sprühten am Mittwoch orangefarbenes Pulver auf die Felsen von Stonehenge. An einer alten Kultstätte in Südengland führten Mitglieder von „Just Stop Oil“, eine sog. Aufklärungsaktion durch. Auf dem von den Organisatoren veröffentlichtem Videomaterial rennen die beiden Aktivisten zu den Steinsäulen und sprühen orangefarbenes Pulver aus Hochdrucklöschern auf die Riesen-Steinmomolithem.

Mehrere Besucher hatten zunächst versuchten, die Aktion zu verhindern. De beiden Aktivisten werden schließlich von vier Polizisten in Handschellen abgeführt und in einem Polizeiwagen abtransportiert. Laut „Just Stop Oil“ war die Aktion vor der Sommersonnenwende am Donnerstag geplant.

In dieser Nacht versammeln sich normalerweise Tausende an den Klippen von Stonehenge auf einem Plateau in der Nähe von Salisbury, 120 Kilometer südwestlich von London, und warten auf den ersten Sonnenaufgang des astronomischen Sommers. Viele der Esoteriker warten im Morgengrauen des 21. Juni im Glauben, dass die konzentrischen Felskreise von einer alten sonnenanbetenden Sekte zu Ehren der Sommersonnenwende errichtet wurden.

„Just Stop Oil“ sagte am Mittwoch, dass das von den Aktivisten verwendete Pulver aus Maismehl hergestellt wurde, “das vom Regen weggespült wird“.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange

🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.

🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024