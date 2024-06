Die Mozartkugel verschwindet nach über einem Jahrhundert – es gilt nun woke statt Tradition

Bild: Backstube der Konditorei Fürst anno 1890

Im Jahre 1890 erfand der Salzburger Konditor Paul Fürst die heute weltbekannte Salzburger Mozartkugel. Nach mehr als einem Jahrhundert muss nun der Traditions-Schokoladenhersteller seine Tore für immer schließen.

Der Zeitgeist verlangt woke nicht Tradition, schon gar nicht eine europäische.

Das aus für die „Kultpraline“

Die Pandemie hatte viele Unternehmen ums Überleben ringen lassen, so auch der Schokoladenhersteller Salzburg Schokolade aus Österreich. Das Unternehmen hat nunmehr den Kampf verloren und musste Insolvenz anmelden.

Aktuell rollt bekanntlich eine regelrechte Insolvenzwelle auch durch Deutschland. Beispiele dafür sind etwa der Versandhändler Weltbild GmbH & Co. KG aber auch der Touristik-Riese FTI. Jetzt trifft es auch einen Traditions-Schokoladenhersteller aus unserem Nachbarland Österreich, allerdings nicht wegen aktueller Probleme. Der Abstieg war bereits seit längerer Zeit zu beobachten, wie auch merkur.de berichtet hatte.

Salzburg Schokolade, ein Süßwarenhersteller aus Österreich, muss also schließen. Wie einige Medien unter Berufung auf die Salzburger Nachrichten berichtet hatten, stehe nun fest, dass die Firma nicht zu retten sei. Bereits im Jahr 2021 hatte Salzburg Schokolade beim Landesgericht Salzburg einen Insolvenzantrag gestellt.

Schuld daran trug vor allem die Corona-Virus-Pandemie. „Wir konnten den, im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie erlittenen signifikanten Umsatzrückgang, nur teilweise kompensieren“, hatte Christian Schügerl, damals geschäftsführender Gesellschafter, in einer Unternehmensaussendung mitgeteilt.

Lockdown und Kostensteigerungen als „Todesurteil“

Der Lockdown in Österreich und „erhebliche Kostensteigerungen“ in verschiedenen Geschäftsbereichen hätten die Entscheidung letztendlich unumgänglich gemacht. Im Februar 2022 hatte die Gruppe Kex Confectionary aus Rumänien dann die Firma übernommen, in der Vergangenheit hatte sich diese bereits durch verschiedene Rettungsaktionen hervorgetan. Im Falle Salzburg Schokolade jedoch scheiterte dieser Versuch.

Von der Schließung sollen nun 65 Mitarbeiter betroffen sein. Im Detail handelt es sich um das Werk in Grödig südlich von Salzburg, das seine Produktion einstellen muss. Unter anderem stammt die „Echte Salzburger Mozartkugel“ von Mirabell eben aus diesem Werk. „Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Salzburg Schokolade CZ s.r.o (eine Beteiligung der Salzburg Schokolade GmbH) von der Insolvenz der Salzburg Schokolade GmbH nicht betroffen ist“, schrieb das Unternehmen zudem 2021.

Steigende Rohstoffpreis als weiteres Problem

Die Rohstoffpreise stellen die Schokoladenhersteller überdies vor herausfordernde Probleme. „Wir merken, dass sich die Kakaopreise deutlich verteuern werden, gerade zum zweiten Halbjahr“, hatte auch Gerrit Wiezoreck, Geschäftsführer des Bio-Schokoladenherstellers EcoFinia aus Bochum, in einem Interview mit IPPEN.Media gewarnt. „Wenn die Nachfrage weiterhin hoch bleibt, aber das Angebot sich quasi reduziert, wird es in den Lieferketten an den verschiedenen Stellen zu Engpässen führen.“

