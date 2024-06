Ryanair-Chef zu Asyl-Betrug bei Einreise: „Diese Leute sind keine Flüchtlinge”

Der Chef von Ryanair Michael O’Leary sagt, Migranten spülen ihre Pässe die Toilette hinunter, wenn sie aus sicheren Ländern in Irland ankommen. Das Asylsystem sei “ein kompletter Betrug” und solche Personen seien “keine Flüchtlinge”.

Airline-Chef bei der Radiostation Newstalk

Der Chef der Fluggesellschaft auf die Frage, wie es Menschen möglich sei, mit Ryanair-Flügen nach Irland zu kommen, ohne ordnungsgemäße Papiere zu besitzen oder ihre Identität nachweisen zu können.

Ja, weil sie sie die Toilette runterspülen, sie kommen am Dubliner Flughafen an und sie spülen sie die Toilette runter.

O’Leary sagte, dass Nicht-EU-Besucher in Irland ihre Pässe bei der Grenzkontrolle fotografieren lassen müssen, damit die Daten an die Regierung weitergeleitet werden könne. Dies aber bei Wirtschaftsmigranten nicht möglich sei und beschwert sich:

“Eines der Dinge, die mich in Irland wahnsinnig machen, ist, dass wir Menschen, die aus dem Vereinigten Königreich oder aus Frankreich kommen, als Flüchtlinge behandeln.”

“Niemand ist mit einem Direktflug aus Afghanistan oder Kenia oder Nigeria oder Syrien nach Irland gekommen, weil es keinen gibt, man flieht also nicht vor Verfolgung im Vereinigten Königreich oder in Deutschland“, fügte O’Leary hinzu. Und weiter:

“Wir sollten uns um die Flüchtlinge kümmern, ich habe großes Mitgefühl mit den Ukrainern, aber Menschen, die aus Großbritannien, Frankreich oder anderen EU-Ländern hierher kommen, sollten wir zurückschicken und sagen, hierher, zurück in die EU-Länder, aus denen ihr kommt.”

O’Leary sagte, es sei schwierig nachzuvollziehen, auf welchem Flug die Migranten waren oder auf welchem Platz sie saßen, “weil sie ihre Papiere zerreißen oder in der Toilette runterspülen, und alle haben Papiere, wenn sie auf der anderen Seite den RyanAir-Flug antreten.”

Irland ist vollständig von Wirtschaftsmigranten überschwemmt worden, die sich in großer Zahl in Zeltstädten in irischen Großstädten, vor allem in der Hauptstadt Dublin, niedergelassen hätten.

Quelle: modernity.news

