Erklärungen von Kim Jong-un und Wladimir Putin zum russisch-koreanischen Schulterschluss

18. Juni 2024 – Wladimir Putin wurde von Kim Jong-on vom Flughafen abgeholt

Pjöngjang – Die Russische Föderation und Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) befinden sich beide im Fadenkreuz des kollektiven Westens: Atlantische Falken drehen unbedacht an der Eskalationsspirale weiter und lassen inzwischen auch Zielpunkte im russischen Hinterland militärisch und terroristisch angreifen.

Abschluss des Vertrages zwischen Russland und

DVRK für eine umfassende strategische Partnerschaft

Im Anschluss an die bilateralen Verhandlungen unterzeichneten Putin und Kim einen Vertrag zur umfassenden strategischen Partnerschaft, um darüber den Grundstein für die künftigen bilateralen Beziehungen auf allen Bereichen, einschließlich Kultur, Handel, Tourismus sowie wirtschaftliche und militärische Sicherheit, zu legen.

Das Abkommen beinhaltet auch die Zusage von Russland und DVRK, sich im Falle einer ausländischen Aggression gegenseitig beizustehen, während die USA und ihre Satelliten das Kriegstreiben und ihre Provokationen rund um den Erdball auf die Spitze treiben.

Kim Jong-un: Liebe russische Genossen und Freunde, liebe Teilnehmer an der Unterzeichnungszeremonie des neuen Vertrages zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation!

In diesem Augenblick, in dem die ganze Welt ihre Aufmerksamkeit auf Pjöngjang und die Freundschaftsmission aus Russland richtet, stehe ich mit den russischen Genossen, den aufrichtigsten Freunden und Kollegen in diesem feierlichen Saal: Das löst bei mir ein tiefes Gefühl aus!

Der Präsident der Russischen Föderation, Genosse Wladimir Wladimirowitsch Putin und ich haben soeben das umfassende strategische Partnerschaftsabkommen zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation unterzeichnet, das immer aus der Geschichte zur Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation hervorscheinen wird. Das ist ein wichtiges Ereignis.

Ich fühle mich geehrt und bin stolz, dass ich als Vorsitzender des Komitees für Staatliche Angelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea gemeinsam mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Genossen Wladimir Wladimirowitsch Putin, ein Ereignis von so großem strategischen Gewicht und großer Tragweite für das Wohl der Völker unserer beiden Länder, der DVRK und der Russischen Föderation, nicht nur für heute, sondern auch für morgen erreichte.

Dank des Abschlusses besagten Abkommens über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation sind die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern auf einen vielversprechenden und gedeihlichen Weg gebracht worden, um Fortschritt in beiden Länder zu erzielen und das Wohlergehen ihrer Völker durch eine aktive Zusammenarbeit auf verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und Militär, weiter zu heben.

Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern haben eine neue, hohe Stufe alliierter Beziehungen erreicht. Die rechtliche Grundlage zur Umsetzung der großartigen Vision der Führer beider Länder und jahrhundertealten Bestrebungen unserer Völker, den Frieden und die Sicherheit in der Region und in der Welt zuverlässig zu schützen und starke Staaten im Einklang mit den gemeinsamen Interessen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation aufzubauen, wurde damit gelegt.

Ich freue mich sehr, dass der große zwischenstaatliche Vertrag, der dem strategischen Charakter der Beziehungen zwischen der DVRK und der Russischen Föderation in der neuen Ära entspricht, nur neun Monate, nachdem Genosse Präsident Putin und ich im September letzten Jahres im Kosmodrom Wostotschny die Frage des Abschlusses eines neuen zwischenstaatlichen Vertrages erörtert hatten, abgeschlossen werden konnte. Ich möchte betonen, dass die Entstehung des bedeutesten Vertrages in der Geschichte der koreanisch-russischen Beziehungen ohne die herausragende Weitsicht, den kühnen Willen und die Entschlossenheit des Genossen Präsidenten der Russischen Föderation – des besten Freundes des koreanischen Volkes – nicht denkbar gewesen wäre.

Genossen, die Zeiten haben sich geändert: Auch die Stellung der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Russischen Föderation in der globalen geopolitischen Struktur hat sich zweifellos verändert.

Heute wurde an diesem Ort ein Anker gelichtet und der feierliche Beginn alliierter Beziehungen zwischen der DVRK und der Russischen Föderation verkündet, was einen Wendepunkt in der Geschichte der Entwicklung der koreanisch-russischen Beziehungen markiert.

Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea wird ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag stets treu erfüllen und eine umfassende strategische Partnerschaft und unbesiegbare alliierte Beziehungen mit der Russischen Föderation kontinuierlich entwickeln. Dieser machtvolle Vertrag zwischen den beiden Ländern – der DVRK und der Russischen Föderation – ist nichts anderes als ein Dokument von sehr konstruktivem, vielversprechendem, außerordentlich friedlichem und defensivem Charakter darauf ausgelegt die grundlegenden Interessen der Völker beider Länder zu schützen und zu verteidigen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Vertrag eine treibende Kraft darstellt, um die Errichtung einer neuen multipolaren Welt, frei von Domination, Versklavung, Hegemonie und Gewalt zu beschleunigen.

Heute, an diesem Ort, erkläre ich feierlich den unabänderlichen Willen unserer Regierung: Es wird keine unterschiedlichen Auffassungen und keine Ungewissheit bei der Erfüllung aller historischen Aufgaben zur Entwicklung der ewigen Freundschaft und Mehrung des Nutzens für die Völker und künftigen Generationen unserer beiden Länder geben sowie kein Zögern bei der getreuen Erfüllung ihrer Pflichten, mit koordinierten gemeinsamen Anstrengungen zur Überwindung aller möglichen Schwierigkeiten, mit denen unsere beiden Länder bereits konfrontiert waren oder in Zukunft konfrontiert sein werden.

Bisher wurden in der Geschichte der koreanisch-russischen Freundschaft viele bedeutende gemeinsame Dokumente unterzeichnet. Zahlreiche feierliche Veranstaltungen und besondere Ereignisse haben die Aufmerksamkeit erweckt. Ich möchte jedoch meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass diese feierliche Unterzeichnungszeremonie einer strategischen Entscheidung entspringt, die im Zuge der weiteren jahrhundertelangen Entwicklung der koreanisch-russischen Beziehungen an Bedeutung gewinnen und zum unvergesslichen Moment beitragen wird, der den Völkern unserer beiden Länder eine bessere Zukunft verspricht.

Wladimir Putin: Lieber Genosse Vorsitzender, liebe Freunde!

Zunächst möchte ich dem Vorsitzenden des Staatsrates der Demokratischen Volksrepublik Korea, Genossen Kim Jong-un, für die Einladung zu dem Besuch in Ihrem Land herzlich danken. Ich freue mich, wieder auf dem gastfreundlichen koreanischen Boden zu sein.

Wir messen der Stärkung der traditionell freundschaftlichen und gutnachbarlichen russisch-koreanischen Beziehungen, die auf den ruhmreichen Traditionen unserer gemeinsamen Geschichte beruhen, größte Bedeutung bei. Lassen Sie mich erinnern, dass die Sowjetunion eine wichtige Rolle bei der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft gespielt hat. In diesem Jahr wird der 75. Jahrestag des Abschlusses des ersten internationalen Vertrags der Demokratischen Volksrepublik Korea begangen: Es war ein Abkommen mit unserem Land!

Außerdem haben wir das koreanische Volk während des Vaterländischen Befreiungskrieges von 1950-1953 unterstützt, ein friedliches Leben hergestellt und zum Wiederaufbau der nationalen Wirtschaft beigetragen.

In den folgenden Jahrzehnten haben wir beeindruckende Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der gegenseitigen Partnerschaft gesammelt. Die Hauptsache ist, dass unsere Länder aufrichtig an einer weiteren aktiven Entwicklung der Zusammenarbeit interessiert sind, die sowohl durch die Führung der Wirtschaftsabteilungen, Parlamente, Strafverfolgungsbehörden und außenpolitischen Strukturen als auch zwischen den öffentlichen Organisationen und den Bürgern ausgeführt wird.

Heute haben wir ausführliche Verhandlungen über das gesamte Spektrum der praktischen Zusammenarbeit geführt. Als Ergebnis wurde ein neues zwischenstaatliches Abkommen über eine umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet. Darin werden ehrgeizige Ziele und Leitlinien für die langfristige Entwicklung der russisch-koreanischen Beziehungen festgelegt. Dies gilt für die Bereiche Politik, Handel, Investitionen, Kultur und humanitäre Hilfe sowie den Sicherheitsbereich.

Ich stimme zu, dass es sich um ein wirklich bahnbrechendes Dokument handelt, das den Wunsch beider Länder widerspiegelt, sich nicht auf ihren Lorbeeren auszuruhen, sondern unsere Beziehungen auf eine neue qualitative Ebene zu heben.

Was den Handelsumsatz angeht, so sind die absoluten Zahlen noch bescheiden, aber es gibt eine sehr gute Dynamik: Im Jahr 2023 hat sich der Handelsumsatz verneunfacht. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres betrug das Wachstum weitere 54 Prozent.

Die zwischenstaatliche Kommission arbeitet gut. Wir sprechen über verschiedene Bereiche unserer Zusammenarbeit. Ich möchte ein strategisch wichtiges Projekt zur Modernisierung der Chasaan-Rajin Bahnstrecke erwähnen, an dem unser Unternehmen der Russischen Eisenbahn beteiligt ist:

Ein kombiniertes 1435/1520-mm-Gleis wird vom Kontrollpunkt Chasaan in Russland bis zum koreanischen Hafen Rajin wiederhergestellt, wo ein modernes multimodales Umschlagterminal errichtet wurde. Dies alles wird im Interesse von Drittländern genutzt, insbesondere wurde eine große Ladung Kohle an chinesische Verbraucher geliefert. Der Schienenpersonenverkehr zwischen unseren Ländern wurde wieder aufgenommen. Die ersten Touristen haben diese Strecke bereits genutzt.

Die Beziehungen entwickeln sich auf dem Gebiet der Landwirtschaft, wie im kulturellen und humanitären Bereich. Unter der persönlichen Schirmherrschaft von Genossen Kim Jong-un tourte das Ballettensemble der Primorski-Bühne des Mariinski-Theaters mit großem Erfolg durch die DVRK.

Die Beziehungen im Bereich der Bildung entwickeln sich. Derzeit studieren 130 Bürger der Demokratischen Volksrepublik Korea in Russland – wir werden diese Zusammenarbeit künftig ausbauen.

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Sports wurde aufgenommen. Die Entwicklung des Tourismus beginnt. Für die Sommersaison werden Reisegruppen gebildet, die sich auf den Urlaub in koreanischen Badeorten konzentrieren.

Und natürlich haben die Themen Sicherheit und internationale Fragen bei den heutigen Gesprächen viel Raum eingenommen. Unsere Länder haben sich stets für die Schaffung einer gerechteren und demokratischen multipolaren Weltordnung eingesetzt. Sie sollte auf dem Völkerrecht und der kulturellen und zivilisatorischen Vielfalt beruhen.

Sowohl Russland als auch Korea verfolgen eine unabhängige und eigenständige Außenpolitik und akzeptieren nicht die Sprache der Erpressung und des Diktats.

Wir lehnen die Praxis der Anwendung politisch motivierter Sanktionen und Beschränkungen ab. Diese illegitimen Maßnahmen untergraben nur das globale politische und wirtschaftliche System.

Trotz des Drucks von außen entwickeln sich unsere Länder erfolgreich auf souveräner und unabhängiger Basis und haben sich gegenseitig als wahre Freunde und gute Nachbarn unterstützt und werden dies auch weiterhin tun.

Wir werden auch weiterhin der Praxis der Strangulierung durch Sanktionen als Instrument entgegenwirken, das der Westen zu nutzen pflegt, um seine Hegemonie in Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen zu bewahren. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass das unbefristete restriktive Regime des UN-Sicherheitsrates gegen die DVRK, das von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten inspiriert wurde, überprüft werden sollte.

Die Propagandafloskeln des Westens können ihre aggressiven geopolitischen Absichten, auch in der nordostasiatischen Region, nicht mehr verschleiern. Unsere Einschätzungen zu den Ursachen der Eskalation militärisch-politischer Spannungen stimmen überein: Es handelt sich um die konfrontative Politik der Vereinigten Staaten zum Ausbau ihrer militärischen Infrastruktur in der Subregion, die mit einer deutlichen Zunahme an Umfang und Intensität verschiedener Militärübungen einhergeht, an denen die Republik Korea [Südkorea] und Japan, die der DVRK feindlich gegenüberstehen, beteiligt sind. Solche Schritte untergraben Frieden und Stabilität auf der Halbinsel und stellen eine Bedrohung für die Sicherheit aller Länder Nordostasiens dar. Versuche, die Demokratische Volksrepublik Korea für die Verschlechterung der Lage verantwortlich zu machen, sind kategorisch inakzeptabel. Pjöngjang hat das Recht, vernünftige Maßnahmen zur Stärkung der eigenen Verteidigungsfähigkeit, zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit und zum Schutz seiner Souveränität zu ergreifen.

Russland ist bereit, weiterhin politische und diplomatische Anstrengungen zu unternehmen, um die Gefahr eines Rückfalls in einen bewaffneten Konflikt auf der koreanischen Halbinsel zu beseitigen und eine Architektur des langfristigen Friedens und der Stabilität auf der Grundlage des Prinzips der Unteilbarkeit der Sicherheit zu schaffen.

Das heute unterzeichnete umfassende Partnerschafts-Abkommen sieht auch gegenseitigen Beistand im Falle einer Aggression gegen eine der Vertragsparteien dieses Dokuments vor.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Erklärung der Vereinigten Staaten und anderer NATO-Länder zu Lieferungen von hochpräzisen Langstrecken-Waffensystemen, F-16-Flugzeugen und anderen High-Tech-Waffen sowie von Ausrüstung für Angriffe auf russisches Territorium lenken.

Ja, das ist nicht nur eine Ankündigung, sondern findet bereits statt. Und all dies ist ein grober Verstoß gegen Beschränkungen, die westliche Länder im Rahmen verschiedener internationaler Verpflichtungen eingegangen waren.

In dieser Hinsicht schließt die Russische Föderation die Entwicklung der militärisch-technischen Zusammenarbeit mit der Demokratischen Volksrepublik Korea in Übereinstimmung mit dem heute unterzeichneten Dokument nicht aus.

Unsere koreanischen Freunde nehmen einen objektiven und ausgewogenen Standpunkt zur Frage der Beilegung der ukrainischen Krise ein und verstehen die wahren und ursprünglichen Gründe der Krise. Diese Linie der koreanischen Führung ist eine weitere klare Bestätigung für den wirklich unabhängigen, selbständigen und souveränen Kurs der DVRK.

Ich möchte unseren koreanischen Freunden und persönlich Genossen Kim Jong-un dafür danken, dass er im koreanischen Kinderlager “Seongdowon” Ferienaufenthalte für die Kinder von gefallenen Teilnehmern der militärischen Sonderoperation [in der Ukraine] organisiert hat. Wir wissen diese aufrichtige Geste der Fürsorge und Freundschaft sehr zu schätzen.

Abschließend möchte ich Genossen Kim Jong-un und allen unseren koreanischen Kollegen noch einmal für ihre Gastfreundschaft und die fruchtbare Zusammenarbeit danken. Ich bin überzeugt, dass die heutigen Gespräche zur weiteren Entwicklung der Freundschaft und Partnerschaft zwischen Russland und der Demokratischen Volksrepublik Korea sowie zur Stärkung der Sicherheit in der gesamten Region beitragen werden.

Lieber Genosse Kim Jong-un, wir erwarten Sie zu einem Gegenbesuch in Moskau.

Abschließend möchte ich den Menschen in Pjöngjang für den herzlichen Empfang, den sie uns heute bereitet haben, danken.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

***

Im Zuge des Aufenthaltes in Pjöngjang tauschten die beiden Staatschefs verschiedene Geschenke aus: Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Mittwoch ein Paar seltener koreanischer National-Hunde geschenkt, meldet die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA):

Die seltene Rasse Phungsan ist in den Bergregionen im Norden der koreanischen Halbinsel beheimatet. Sie stammen von Wölfen ab und verfügen über ein dickes, frostsicheres weißes Fell. Sie sind in der Lage, große Tiere zu erlegen und wurden in Korea traditionell als Jagdhunde eingesetzt.

Die Staatsoberhäupter probierten das Auto abwechselnd aus: Zuerst fuhr Putin den Aurus mit Kim Jong-un auf dem Beifahrersitz, dann setzte sich Kim Jong-un hinter das Steuer.

***

Übersetzung ins Deutsche: UNSER MITTELEUROPA

Unser-Mitteleuropa analysierte im Vorfeld des Staatsbesuches historische Hintergründe und Ausblicke zu den russisch-koreanischen Beziehungen: Hier

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter «Zeitgeschichte und Globalpolitik» mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.