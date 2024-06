Russlands Priorität sei es, seine strategische Partnerschaft mit Vietnam zu stärken – wie der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in Hanoi verlautbarte. Umgehend löste dies Kritik aus den USA aus.

Im Vorfeld der Gespräche mit dem vietnamesischen Präsidenten To Lam, im Großen Saal des Präsidentenpalastes, erinnerte der russische Präsident an den 30. Jahrestag des Vertrags über die Grundlagen freundschaftlicher Beziehungen, welche nun gefeiert werden. Insofern würden sich die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern allmählich entwickeln. Im vergangenen Jahr war der Handelsumsatz um 8 Prozent gestiegen.

Auch To Lam wolle die Beziehungen zu Russland stärken. Und er gratulierte Putin zu seiner Wiederwahl im Frühjahr und lobte Russlands Errungenschaften, einschließlich der “innenpolitischen Stabilität“.

Putin wiederum dankte, in einem in der Zeitung der regierenden Kommunistischen Partei Vietnams veröffentlichten Kommentar, Hanoi für seine “ausgewogene” Haltung im Ukrainekrieg. Außerdem beurteilen beide Staaten die Situation im asiatisch-pazifischen Raum ebenfalls “ähnlich” – wie Putin argumentierte. Er respektiere den Dialog mit dem „Verband Südostasiatischer Nationen“, in dem Vietnam eine aktive Rolle spiele.

Vladimir Putin and the President of Vietnam have just adopted a statement on deepening their strategic partnership and signed more than 10 documents expanding their co-operation

Russia is reaffirming it’s old friendships and alliances, while the West alienates the global south pic.twitter.com/o5YV2QD5Zs

— Chay Bowes (@BowesChay) June 20, 2024