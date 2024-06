Wie alte Lexika das Narrativ und Wikipedia Lügen strafen

Bild: eBay.at

Das seit einer „gefühlten Ewigkeit“ im Zusammenhang mit dem sogenannten Klimaschutz, vorzugsweise von „Linksaußen/Grün“ viel diskutierte wie auch strapazierte Gas CO2 befindet sich zu etwa 0,04 Prozent in der Atmosphäre.

Um 1890 der gleiche Wert

Exakt diesen Wert jedoch findet man bereits in Meyers Konversations-Lexikon von 1890, wie auch freiewelt.net berichtet hatte.

Im jüngsten Wikipedia-Beitrag allerdings ist dazu nachstehender Wortlaut zu finden. Kohlenstoffdioxid (CO2) ist als Spurengas mit einem Volumenanteil von etwa 0,04 % in der Erdatmosphäre enthalten.

Das bedeutet also de facto, der heutige Anteil von 0,04 % CO2 in der Atmosphäre entspricht genau dem Wert vor 131 Jahren. Ungeachtet also einer zwischenzeitlicher Industrialisierung und dem Anwachsen der Erdbevölkerung von ca. 1,5 auf 8 Milliarden Menschen ist der CO2-Wert der Atmosphäre dennoch „erstaunlicher Weise“ unverändert geblieben.

Nun beginnt man sich allerdings zwangsläufig zu fragen, warum wir seit Jahren, mit Stand 2019, also elf EU-Länder eine CO2-Steuer zahlen, obwohl sich der Anteil in der Atmosphäre seit mehr als 130 Jahren nicht verändert hat?

Recherchen in alten Schriften und Dokumenten ist dabei offenbar hilfreich und lohnend um diverse „regierungskonforme Fake-News“ eben auch oder gerade aus Wikipedia, als Solche zu entlarven.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.