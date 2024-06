Meloni plant rechte Front im EU-Parlament

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni plant eine politische Front gegen die Linke zu schaffen. Diesbezüglich kündigte sie im EU-Parlament Überraschungen bei der Mehrheitsabstimmung an – so Meloni in einem Interview am Donnerstag gegenüber „Il Giornale“.

“Damit beschäftige ich mich, mit allen zu reden und zusammenzuarbeiten. Und ich denke, dass es in der Zukunft im EU-Parlament Überraschungen bei den Mehrheitsbeschaffungen bei bestimmten Dossiers geben wird.“

– so die italienische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der rechtsgerichteten Regierungspartei „Brüder Italiens“ (FdI). Zusätzlich betonte sie: Ihre Fraktion innerhalb der „Europäischen Konservativen und Reformer“ (EKR) sei zur drittgrößten im EU-Parlament geworden.

Zuerst sollten aber die Präsidenten des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und der Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik gewählt werden:

“Wie üblich geschieht dies unter Berücksichtigung des Gewichts der politischen Fraktionen.“

– so Meloni weiter.

EU-Eliten machen weiter wie bisher

Derzeit versuchen die Sozialisten, die Europäische Volkspartei und die Liberalen, über die Besetzung dieser Positionen zu verhandeln.

Melonie blieb aber realistisch:

“Wie üblich werde ich sagen, was ich denke: Ein Tempowechsel, wie wir ihn uns vorgestellt haben, wird nicht eintreten.“

Denn das Ausbleiben einer Trendwende sei auf das nicht ausreichende Ergebnis der Europawahlen zurückzuführen, um “die Situation zu diversifizieren“.

Gleichzeitig findet Giorgia Meloni es aber…

…”surreal“, dass beim ersten informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs nach den EU-Wahlen…

…”einige von ihnen mit einer Liste von vorgeschlagenen Kandidaten für die Spitzenämter gekommen sind. Und sie hätten sich nicht einmal die Mühe gemacht, so zu tun, zuerst darüber nachgedacht zu haben, was die EU-Bürger angedeutet hätten und welche Veränderungen notwendig wären.”

Die italienische Ministerpräsidentin habe ihre Ansichten auch auf der Tagung des Europäischen Rates zum Ausdruck gebracht.

Gibt es einen Deal zwischen Meloni und von der Leyen ?

Laut italienischen Zeitungen möchte Meloni Italien eine einflussreiche Rolle in den europäischen Institutionen geben. Auch hätte Ursula von der Leyen Meloni zweimal telefonisch kontaktiert: Denn nur mit den Stimmen der „Europäischen Konservativen und Reformisten“ (EKR) könnte sie ihren Verbleib an der Spitze der EU-Kommission sichern. Im Gegenzug dafür könnte Italien den Kommissars für den Aufbau- und Kohäsionsfonds erhalten, der von Raffaele Fitto besetzt würde.

Orban reist nach Rom

Laut „La Repubblica“ sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Und: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wird nächste Woche in Rom Gespräche mit Meloni führen.

Analysten halten es für nicht ausgeschlossen, dass Meloni nach den Wahlen in Frankreich ein strategisches Bündnis mit Marine Le Pen eingehen könnte, um gleichzeitig Gespräche mit den rechten EVP-Parteien zu führen. In diesem Zusammenhang gab Nicola Procaccini, EKR-Abgeordneter, freudig bekannt: Elf neue konservative Abgeordnete wären als drittgrößte Fraktion im EP in die EKR eingezogen. Die Partei stimmte dafür, dass Carlo Fidanza weiterhin als Leiter der Delegation der „Brüder Italiens“ im EP fungieren wird.

Dieser Artikel erschien in leicht abgeänderter Form auf Magyar Nemzet, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

