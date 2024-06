CNN: “Trump in großen Schwierigkeiten”

Der Wahlkampf in den USA wird immer härter, aber Versuche, Trump auszuschalten, könnten laut „CNN“ nur die internen Probleme der Demokraten offenbaren.

„Selbst wenn der amtierende Präsident Trump als Rassisten, Kriminellen und Verrückten bezeichnet, kann die zunehmend scharfe Rhetorik ein Zeichen der Verzweiflung sein.“

Denn Bidens Strategie könnte nur darauf hindeuten, dass dessen Kampagne nicht annähernd so gut läuft, wie er es sich ursprünglich erhofft hatte. Laut Umfragen nimmt seine Unterstützung in einem breiten Wählerspektrum von Wählern ab und ist mittlerweile erschreckend weit vom Sieg entfernt.

Es sind nicht aber nicht nur die Beliebtheitszahlen, welche den Demokraten schaden könnten. Denn Donald Trump hat es geschafft hat, Biden finanziell einzuholen. Denn der Mai war der zweite Monat, in welchem die Republikaner die Demokraten bei der Spendensammlung überholten.

Und: Weniger als fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl sieht es nicht so aus, als ob das ursprüngliche optimistische Szenario des Biden-Teams wahr werden sollte. Liegen doch die beiden Kandidaten in den meisten Umfragen Kopf an Kopf, was keine gute Nachricht für einen Politiker ist, der möchte, dass die Wähler ihn mit einer weiteren Amtszeit als Präsident betrauen.

Laut „CNN“ wären außerdem Bidens persönliche Angriffe auf Trump nur dann wirklich erfolgreich, wenn jener ein politischer Neuling wäre. Aber Trump ist den Wählern bereits gut bekannt, so dass Rufmordversuche gegen ihn nicht sehr effektiv wären. Dies ist ein Problem, dem sich die Demokraten nur ungern stellen.

Diese Zusammenfassung stammt von MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

