+ Merkel-Statue nach nur zwei Jahren zusammengebrochen (Foto) + uvm.

Merkel-Statue in der Oberpfalz nach nur zwei Jahren zusammengebrochen

Nicht einmal zwei Jahre hat ein Reiterstandbild mit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Oberpfalz gehalten. Die lebensgroße Statue, die Merkel in Hosenanzug und mit Raute auf einem Pferd zeigt, ist in sich zusammengebrochen. Das Kunstwerk war im Oktober 2021 enthüllt worden.

ETSDORF – Ein Reiterstandbild der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Oberpfalz noch nicht einmal zwei Jahre gehalten. In der Nacht zum Donnerstag sei die 2,70 Meter hohe, lebensgroße Skulptur in sich zusammengebrochen, wie Künstler Wilhelm Koch berichtete. „Leider war der damalige 3D-Betondruck nicht sehr haltbar und für den Außenbereich ungeeignet“, bilanzierte Koch. Weiterlesen auf rnd.de

Korruption? Großzügige Spenden von Big Pharma und Big Tech an Bundesgesundheitsministerium

Große Unternehmen waren in der sogenannten Pandemie spendabel – und das Bundesgesundheitsministerium profitierte ganz besonders. Pharmakonzerne wie Gildead Sciences (Hersteller von Remdesivir) und AstraZeneca, aber auch Big Tech-Riesen wie Facebook und Google bedachten das Ministerium während der Corona-Jahre mit großzügigen Spenden.

[…]

Zahlreiche Großkonzerne, darunter Gilead Sciences, AstraZeneca, Facebook, Alibaba und Google, haben das Ministerium während der Corona-Pandemie großzügig mit Sachspenden im Wert von Millionen Euro bedacht. Eine besonders alarmierende Spende von Gilead Sciences, im Wert von fünf Millionen Euro, wurde angeblich zur Bewältigung der Pandemie geleistet. Weiterlesen auf report24.news

Faesers geplante Migrantenquote im Staatsdienst: Kalifat jetzt ganz amtlich

Die neueste Planung von Faeser ist nur konsequent, wenn man ihr Amtsversagen und vorsätzliche ihre Pflichtvernachlässigung beim Grenzschutz vor Augen hat: Mit der Forderung nach “verstärkter Einbindung von Personen mit Einwanderungsgeschichte in den öffentlichen Dienst”, also einer Migrantenquote, will sie die Islamisierung vorantreiben.

“Ein neues Gesetz soll diese Entwicklung gezielt fördern”, so “Focus”. So soll “die Diversität innerhalb der Bundesverwaltung erhöht” werden, indem mehr Migranten zu Beamten gemacht und – wichtiger Punkt – befördert werden. Als Vehikel soll dabei das neue “Bundespartizipationsgesetz” dienen, aus dessen 22-seitiger Vorlage „Bild“ zitiert. Ziel des Gesetzes sei es, so “Bild”, die “gesellschaftliche Vielfalt” in der Bundesverwaltung widerzuspiegeln und die “Teilhabe von Personen mit Migrationshintergrund” zu stärken. Weiterlesen auf jounalistenwatch.com

„Ehrenmord“ an Ronja (15): Afghanischer Vater gibt Motiv zu und belastet Ehefrau

Im Fall des „Ehrenmordes“ an der 15-jährigen Ronja in Worms (Rheinland-Pfalz) hat der beschuldigte Vater Hassan M. (39) seine Ehefrau Maryam M. (34) nach exklusiven Informationen von FOCUS online schwer belastet.

[…]

Außerdem hat er gegenüber der Polizei das Motiv für die Tat eingeräumt – die Unzufriedenheit mit dem „Lebenswandel“ der Tochter. […] Der rechtsmedizinische Befund enthält nach Recherchen von FOCUS online erschreckende Details, die auf die Anwendung massivster Gewalt schließen lassen. […]

Es wurde die Untersuchungshaft gegen die beiden Beschuldigten wegen Totschlags angeordnet. „Es besteht gegenwärtig kein dringender Tatverdacht wegen Mordes.“ (!) Allerdings werde zu prüfen sein, „ob das Mordmerkmal der ‚niedrigen Beweggründe‘ erfüllt ist“, so Oberstaatsanwalt Fassel. Alles lesen auf focus.de

Anmerkung: Einfach unglaublich wie bereits im Vorfeld solche Bestien entlastet werden.

NRW: „Gruppe“ streift durch Park und schlägt brutal auf Passanten ein – einer schwebt in Lebensgefahr

Schrecklicher Vorfall in Bad Oeynhausen (NRW)! Hier streifte eine „Gruppe“ durch den Kurpark – und prügelte auf wehrlose Passanten ein! Nicht zu fassen: Ein 20-Jähriger kämpft jetzt mit schweren Kopfverletzungen um sein Leben.

In der Nacht auf Sonntag (23. Juni), gegen 1.30 Uhr, sind ein 19-Jähriger aus Porta Westfalica leicht und ein 20-jähriger Mindener durch eine irre Schlägertruppe lebensgefährlich verletzt worden. Die Gruppe wird wie folgt beschrieben: Circa zehn Personen, männlich, südländisch, etwa 19 bis 20 Jahre alt, teilweise mit Trainingsanzügen der Marke Adidas bekleidet. Weiterlesen auf derwesten.de

+++ Rund um den Sport +++



„Botschaften“ per Banner auf den Tribünen

Skandal Nr. 1

EM-Skandal! Verband geschockt! Bei der Europameisterschaft in Deutschland kommt es zu verstörenden Szenen. Der österreichische Fußball-Verband reagiert entsetzt.





Beim EM-Vorrundenspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Polen ist es auf der Tribüne im Berliner Olympiastadion zu einem Skandal gekommen. In einem Fanblock der Österreicher rollten Zuschauer ein Banner mit einer als rechtsextrem eingestuften Parole aus, berichtet sport1.de

Skandal Nr. 2

Ob das Banner, wo auf einer Ukrainischen Fahne „ Gebt uns die Wahlen zurück“ zu lesen war, ebenfalls Entsetzen und Schocks ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Gut möglich, denn lange war es nicht zu sehen, denn am unteren Bild ist auf Englisch sinngemäß zu lesen: „Die demokratischen und europäischen Werte ließen die Fahne, die zu ukrainischen Wahlen aufrief, schnell verschwinden.“

