Chefredakteur der Budapester Zeitung: “Ungarn lässt sich durch EuGH-Urteil nicht erpressen”

Der Chefredakteur der Budapester Zeitung, Auslands-Deutscher in Ungarn seit 1988 ist ein profunder Kenner der ungarischen Mentalität und Politik. Er gab am 14.6. dem österreichischen “AUF1”-TV ein Interview zu aktuellen Problemen Ungarns mit der EU. welche aber auch die anderen EU-Länder betreffen:

“Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat Budapest zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro wegen Nichtumsetzung der EU-Asylregeln verurteilt. Der Chefredakteur der Budapester Zeitung und AUF1-Korrespondent, Jan Mainka, beurteilt die Bedeutung dieser Entscheidung für das Puszta-Land. Er sieht darin den Versuch, die für Brüssel unbequeme Regierung in die Knie zu zwingen. Doch die Ungarn seien standhaft, auch in der Haltung gegenüber dem Ukraine-Krieg. Mit faulen Deals – wie es die NATO versuche –, sei aber eine Politikänderung in Budapest nicht zu erreichen. Noch stehe Ungarn zur EU.” (AUF1)

Hier die Zusammenfassung des Interviews

EuGH-Urteil: Die Strafe von 200 Mio EUR einfach zu ignorieren geht nicht – Die Orban-Regierung soll dadurch beseitigt werden – juristische Instanzen werden ausgereizt – Chance zu bezahlen ist gering

Die neue “Tizsa”-Oppositions-Partei: EuGH-Strafe war wohl ein Mittel Orban-Ungarn zu bestrafen – Es soll wie in Polen eine EU-hörige Regierung gepusht werden

Still-Halte-Abkommen mit NATO (keine Kriegsbeteiligung und kein Veto): Der Wegfall des ungarischen Veto gegen NATO-EU-Kriegstreiber ist gefährlich für W-Europa – W-Europa muss nun selbst gegen den Krieg aufstehen

Orban zwischen Putin und NATO: Wer kollabiert zuerst D oder U ? – U weist auf Probleme in der EU hin (z.b. Migration) U ist eigentlich Pro-EU

Wiederwahl von EIU-Kommissionpräsidentin von der Leyen: Thema Asyl als Verhandlungsmasse: U wird Migration nicht unterstützen – V.d.L war immer gegen U – E U ist zu einer Erpressungs-Union verkommen – Leyen ist Kriegstreiberin – U lässt sich nicht erpressen – U wird sein Volk vor Migration schützen

Schaukelpolitik: U will keinen Bruch mit der EU – U will eine (funktionsfähige) EU in Wohlstand und Frieden – Europa fällt durch grüne Spinnereinen zurück – Noch will U keinen HUXIT – Auslandsinvestoren wollen offene Grenzen – viele Investoren aus Nicht-EU-Raum, wollen so Zugang zur EU – HUXIT ab dem Zeitpunkt wo sich alles nicht mehr rechnet

