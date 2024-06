Woke Schimpfwörter längst in Deutschland „angekommen“ – neu ist „TERF“

Bild: Redbubble

Das neue Selbstbestimmungsgesetz der Ampel erlaubt nun bekanntlich biologischen Männern, sich als Frau auszugeben.

Frauen jedoch, die sich daraufhin für den Erhalt von geschützten Orten in öffentlichen Räumen ausschließlich für biologische Frauen einsetzten, werden zunehmend angegriffen und „stigmatisiert“.

Staatlich „generös“ geförderte Broschüre „gegen Frauenrechte“?

Die neue Broschüre des Bundesverbandes Trans „Was sind TERFs“ wertet ganz klar Feministinnen ab, die sich für Frauenrechte einsetzen. Gefördert wird diese „Schrift“ just aus dem „Topf“ des Ministeriums für Frauen und Familien wie auch epochetimes berichtet hatte.

Durch das neue „Ampel-Selbstbestimmungsgesetz“ werden de facto Schutzräume für Frauen massivst eingeschränkt. So sollen Frauen und Mädchen dazu gezwungen werden, auch Männer in ihren Duschräumen oder Toiletten zu dulden, sobald diese behaupten, eine Frau zu sein. Gegen diese woke Praxis hat sich nun bereits im englischsprachigen Raum eine breite Frauenbewegung gebildet.

Geschlecht als biologische Tatsache

Helen Joyce, Sprecherin des Verbandes „Sex Matters“ (das Geschlecht zählt), fasst deren Position in drei Punkten zusammen. „Das Geschlecht ist eine biologische Tatsache, es ist unabänderlich und in den Bereichen, wo es auf das biologische Geschlecht ankommt, haben Männer in Frauenräumen nichts zu suchen“, so Joyce.

Transverbänden sind diese Frauen freilich ein Dorn im Auge. Denn Transideologie „suggeriert“, dass ein Mann zu einer vollkommenen Frau wird, wenn er erklärt, eine zu sein, und damit auch alle Frauenrechte zu erhalten hat. So arbeiten Transverbände wie linke Regierungen daran, dass etwa Begriffe wie Mütter durch „Gebärende Person“ ersetzt werden. Denn ob eine Person gebären könne oder nicht, habe nach deren Ideologie, nichts mit deren Geschlecht zu tun. Und Mütter könnten dem zu Folge sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane haben.

Sie fordert man unter anderem, dass Männer sich in Frauenduschen entblößen dürfen, dass männliche Polizisten Leibesvisitationen bei Frauen durchführen dürfen, oder Männer auf Verlangen in ein Frauengefängnis verlegt werden können. Im Sport etwa als Frauen antreten dürfen und viele Absonderlichkeiten mehr. Die queere Begründung dafür, es handle sich ja um Frauen und nicht um Männer, die hier Zugang verlangten.

TERF das Schimpfwort für Frauen die ihre Rechte fordern

Um die Positionen von genderkritischen Frauen abzuwerten, wurde der Begriff „TERF“ entwickelt. Ausgeschrieben „trans exclusionary radical feminist“ werden damit Frauen beschimpft und verunglimpft, die der Meinung sind, dass das Geschlecht durch den Chromosomensatz bestimmt und unveränderlich ist, und dass Männer keine Frauen werden könnten.

Bigott, transphob und reaktionär sind die Zuweisungen, mit denen Frauen in England bereits seit Längerem konfrontiert werden, wenn sie auf Frauenrechten nur für biologische Frauen bestehen. „Fuck TERFs“ ist ein häufig zu lesendes Plakat auf Trans-Demos. Oder „Decapitate TERFs“Frauenrechtlerinnen enthaupten, mit Herzchen und Schafott auf einer Transdemo in Glasgow. Das Foto erlangte „traurige Bekanntheit“ da überdies im Vordergrund zwei Politikerinnen der in Schottland herrschenden SNP-Partei lächelnd abgebildet waren. Nunmehr schwappt diese Form von woker Diskreditierung und „linker Unsitte“ auch auf Deutschland massiv über.

