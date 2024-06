Verliert Frankreich seine einstige Macht in der Welt?

Bild: picture-alliance fakg images

Aktuelle Entwicklungen reduzieren augenblicklich die Reputation einer großen Nation, außenpolitisches Versagen und innenpolitische Probleme verändern den Status Frankreichs auf der Bühne der Welt massiv.

Eine Analyse von Patrick Poppel, Experte am Zentrum für Geostrategische Studien Belgrad

Seit gut einem Jahr befindet sich Frankreich unter anderem auf dem „Rückzug“ aus Afrika. Die ehemalige Kolonialmacht verliert täglich an Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent. Viele Staaten Afrikas haben sich entschieden, der aktuellen Politik Frankreichs nicht mehr zu vertrauen. Besonders im Bereich der Sicherheitspolitik werden in Afrika neue Formate geschaffen, worin Frankreich keinen Platz mehr haben wird. Allgemein haben viele Afrikanische Staaten das Vertrauen in den Westen gänzlich verloren, diese Entwicklungen jedoch treffen die französische Außenpolitik besonders hart. Die ehemalige Kolonialmacht verliert zusehends ihren Einfluss und hat auch keine Möglichkeit sich auf diesem Kontinent neu zu etablieren.

Während China seinen ökonomischen Einfluss in Afrika verstärkt und Russland als sicherheitspolitischer Partner agiert, hat Frankreich keinen Perspektiven für die zukünftigen Entwicklungen in Afrika.

Es ist ja mittlerweile bekannt, dass sich viele europäische Staaten im Niedergang befinden. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist nur ein erschreckendes Beispiel dafür. Frankreich jedoch hat sowohl mit innenpolitischen wie auch außenpolitischen Problemen zu kämpfen. Die großen Fehler bei der Migrationspolitik haben in vielen französischen Großstädten bereits zu einem Austausch der Bevölkerung geführt. Dies spaltete dort sein Jahrzehnten die Gesellschaft. Der Rechtspopulismus ist auf dem Vormarsch und die politische Landschaft verändert sich rapide. Auch die Proteste der „Gelbwesten“ hatten uns ganz klar gezeigt, wie stark die Gesellschaft in Frankreich gespalten ist.

Und dieser Staat versucht nun eine wichtige Rolle auch im Ukrainekonflikt zu spielen. Eigentlich sollte sich die Französische Regierung mehr um die sozialökonomische Situation im eigenen Land kümmern und sich nicht mit der Situation in Osteuropa befassen.

Durch „geschickte“ Medien-Kampagnen gelingt es der Regierung, dass sich die Menschen mehr für die Außenpolitik interessieren und nicht für die Zustände im eigenen Land.

Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands jedoch wird auch maßgeblichen Einfluss auf andere Staaten Europas haben. Auch Frankreich wird davon betroffen sein. Die guten Jahre sind für die französische Industrie ebenso vorbei, wie der gute Lebensstil der Franzosen. Das Land steuert auf einen ökonomischen und sozialen Niedergang zu. Dies ist wohl nicht mehr aufzuhalten.

Aber wie war es möglich, dass die ehemalige Grand Nation in so eine katastrophale Situation geschlittert ist? Die Antwort ist recht einfach.

Es sind zweifelsfrei die globalen Eliten, die maßgeblichen Einfluss auf die Regierungen der einzelnen Staaten haben. Der Französische Präsident ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein Politiker gegen die Interessen des eigenen Volkes agiert. Bereits bei der Flüchtlingskrise war das deutlich erkennbar. Doch nun verliert Frankreich auch seinen Einfluss in Afrika und versucht überdies noch sich sehr stark in der Ukraine zu involvieren. Solche Taten können nicht im Interesse des Französischen Volkes sein. Das Beispiel Frankreichs ist sehr markant für andere Staaten, die denselben politischen Weg gehen. Diese Politik zerstört die nationalen Interessen und stets auf Eskalation ausgerichtet. Die Politiker der anderen europäischen Staaten müssen das gut analysieren und dürfen nicht dieselben Fehler machen. Es bleibt aber klar zu erkennen, dass sich Frankreich wie auch Deutschland auf einem desaströsen Weg befinden. Sehr wahrscheinlich wird es nicht möglich sein diese Politik zu korrigieren. Das wird zweifelsfrei desaströse Auswirkung auf die Zukunft Europas haben.

Somit bleibt auch die Zukunft der EU ungewiss, da Deutschland und Frankreich die beiden wichtigsten Faktoren in diesem Bündnis sind.

Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Probleme in Europa noch größer werden. Dies könnte auch durchaus das Ende der Europäischen Union, zumindest in der jetzigen Form, bedeuten.

Dann werden jedoch neue Bündnisse aufgebaut werden, wo Deutschland und Frankreich allerdings keine große Rolle mehr spielen werden. Die Welt befindet sich in drastischer Veränderung und das erkennt man hier in Europa sehr klar.

Alte Mächte gehen unter und neue Kräfte steigen auf.

Die Entwicklung in Frankreich ist mit dem Schicksal Europas eng verbunden. Wir können an der französischen Politik jetzt bereits erkennen, wohin sich Europa entwickeln wird. Sozusagen der Ausblick in eine Katastrophe.

Details können vielleicht noch beeinflusst und korrigiert werden, aber eines wird dabei klar erkennbar, Frankreich wird in Zukunft keine globale Macht mehr sein, so wie es eist in der Geschichte gewesen war.

Daher müssen auch die aktuellen Entwicklungen in Frankreich stets im Zusammenhang mit dem Niedergang Europas gesehen werden.

