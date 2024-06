“Koniec świata” i doktryny zbawienia!

Bild: Plakat von https://www.redbubble.com/de/people/forgottengarden/shop

Jeśli porównać dominującą religię klimatyczną z chrześcijaństwem, można dostrzec uderzające podobieństwa. Chrześcijaństwo postuluje “Sąd Ostateczny” lub apokalipsę (koniec świata), w której ma miejsce ostateczna bitwa między dobrem a złem. Zgodnie z tym chrześcijaństwo zapewnia doktrynę zbawienia, zgodnie z którą dusza zostanie zbawiona w Dniu Sądu Ostatecznego.

Autor: FRANZ FERDINAND | Nawet jeśli z Biblii można czerpać pewną mądrość, paradygmaty tej doktryny zbawienia nie są już wiarygodne dla współczesnego człowieka. W związku z tym chrześcijaństwo nie może już służyć jako podstawa porządku politycznego. My, ludzie Zachodu, po prostu uważamy muzułmańskie idee “teokracji” za anachroniczne.

W związku z tym po pierwszej wojnie światowej boskie prawo zostało ostatecznie pogrzebane na naszych szerokościach geograficznych.

Chrześcijaństwo zostało zastąpione przez nacjonalizm jako dominujący paradygmat organizacji politycznej. Nacjonalizm okazał się potężną siłą polityczną, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Na przykład, gdy niemiecki Wehrmacht najechał Rosję, Stalin przestawił się z propagandy komunistycznej na znacznie potężniejszą propagandę nacjonalistyczną. Wojna nagle przestała być wojną o socjalizm, a stała się “wojną patriotyczną”. Imponujący film dokumentalny Arte przedstawia wysiłki zbrojeniowe Rosji Radzieckiej podczas niemieckiej kampanii w Rosji. Radziecka gospodarka wojenna kilkakrotnie przewyższała niemiecką w trakcie wojny. Ten gigantyczny wysiłek ostatecznie zapewnił Rosji zwycięstwo nad Niemcami na polu bitwy. Taki narodowy tour de force byłby niemożliwy pod sztandarem “socjalizmu” lub “komunizmu”! Zachód powinien wyciągnąć wnioski z porażki hitlerowskich Niemiec w obecnym konflikcie na Ukrainie!

Dla globalistycznych elit nacjonalizm nie wchodzi jednak w rachubę. Globaliści uważają każdego obywatela świata za swojego poddanego. W związku z tym każdy może udać się tam, gdzie ma ochotę. “Prawa człowieka” zostały szybko rozszerzone z państwa narodowego na całą planetę, z katastrofalnymi konsekwencjami. Uniwersalizm leżący u ich podstaw został ponownie zapożyczony z chrześcijaństwa. “Chrześcijańscy” zdobywcy narzucili kiedyś chrześcijaństwo podbitym ludom, aby legitymizować swoje rządy. Ten porządek został nadany przez Boga!

Jak już jednak wspomniano, chrześcijaństwo nie jest odpowiednią podstawą dla rządów globalistów. Należało znaleźć coś nowego i znaleziono:

Pierwotnie nadzieje gospodarcze mogły być inspiracją dla oszustwa klimatycznego (klimaschwindel.net). Liczono, że “transformacja energetyczna” doprowadzi do ogromnego wzrostu gospodarczego. Dlatego też praktycznie wszystkie zachodnie pule kapitałowe stoją za tym szumem (patrz climateaction100.org). Jednak do tej pory powinno się już mówić o tym, że “transformacja energetyczna” jest ogromną ekonomiczną klapą i samokonstrukcją Zachodu. Argument, że słońce i wiatr nie wysyłają rachunków, jest słuszny, ale złoża gazu i ropy również nie wysyłają rachunków! Koszty pojawiają się tylko wtedy, gdy próbujesz wykorzystać te zasoby, a koszty te są wyższe w przypadku wiatru i słońca niż w przypadku gazu i ropy. Znacznie ważniejszy od rozważań ekonomicznych jest jednak fakt, że mistyfikacja CO2 po raz kolejny oferuje dualizm dobra i zła między zbliżającym się końcem świata z powodu rzekomego globalnego ocieplenia a zbawieniem poprzez doktrynę zbawienia klimatu. Doktryna zbawienia klimatu przyjmuje zatem rolę chrześcijaństwa, a IPCC rolę papieża! Mnisi i mniszki zostają zastąpieni przez działaczy na rzecz zmian klimatu i aktywistów “Piątków dla przyszłości”. Po raz kolejny globaliści mają do dyspozycji uniwersalistyczną religię, którą chcą teraz narzucić całemu światu. Celem tego ćwiczenia jest uratowanie ich malejącej supremacji. Oparty na wartościach Zachód przedstawia się jako “dobro”, które pragnie uratować całą planetę przed jej rzekomym upadkiem, aby legitymizować swoje roszczenia do władzy.

Temu celowi służą również współczesne krucjaty przeciwko niewiernym, jak ma to obecnie miejsce w przypadku Rosji, która uparcie koncentruje się na gazie i ropie zamiast na turbinach wiatrowych (patrz NASZA EUROPA ŚRODKOWA: Polityk CDU wypuszcza kota z worka: wojna na Ukrainie toczy się również z powodu “transformacji energetycznej!” – UNSER MITTELEUROPA: CDU-Politiker lässt Katze aus dem Sack: Ukrainekrieg auch wegen „Energiewende“ geführt!). Ewangeliści religii klimatycznej zastępują brak argumentów poczuciem misji: Habeck i Bärbock próbowali nawet przekonać szejków do swojej klimatycznej herezji. Xi Jinping nawet nie przyjął Habecka!

Ostateczna bitwa między dobrem a złem, która naprawdę rozgrywa się na tej planecie, toczy się między wielobiegunowym a jednobiegunowym porządkiem świata. Jest to bitwa między zachodnimi elitami, które po czterech wiekach dominacji desperacko trzymają się swojej kruszącej się potęgi militarnej i ideologicznej, a wieloma krajami, które do tej pory były zależne od Zachodu! Wzrost gospodarczy “Globalnego Południa” sprawił, że te zależności stały się przestarzałe. Można to również postrzegać jako powstanie wcześniej uciskanych lub prawdziwie demokratyczną rewolucję. Demokracja może jednak opierać się wyłącznie na idei tożsamości narodowej i suwerenności. Zachodnia “demokracja” to po prostu wielkie oszustwo, w którym od głosującej opinii publicznej oczekuje się, że co kilka lat przytaknie szaleństwom globalistów! Prawdziwa demokracja obejmowałaby udział obywateli, tak jak na przykład w Szwajcarii.

Innym elementem ideologicznej walki zachodnich elit o przetrwanie jest propagowanie nowego, postludzkiego obrazu ludzkości, który zaprzecza ludzkiej tożsamości. Ludzie nie dzielą się już na mężczyzn i kobiety, ale na niezliczone płcie. Tradycyjna forma życia ludzkiego, jaką jest rodzina, ma zostać zniszczona. Społeczeństwo ludzkie ma zostać zatomizowane, a jednostka utraci wszelkie naturalne podstawy przetrwania. “Wyzwoleni” od płci i narodu, stają się całkowicie zdezorientowani. Konsekwencją jest totalitarne uzależnienie jednostki od państwa, jego instytucji i propagandy. Szum wokół LGBTQ jest drogą do doskonałej tyranii pod hasłem całkowitego wyzwolenia seksualnego!

Jednak oszustwo klimatyczne i szum wokół LGBTQ to także strzał w dziesiątkę pod każdym względem. Oczywiście Zachód nie może konkurować z energią wiatrową i słoneczną. Ma to również obecnie wpływ na przykład na pole bitwy na Ukrainie: Pocisk 155 mm kosztuje około 5000 dolarów na Zachodzie tzw. wartości, ale tylko 500 dolarów w Rosji!

Wraz z ogłupianiem swoich obywateli przez LGBTQ, Zachód strzela sobie w drugie kolano. Jak można sprawić, by ludzie, którzy od dzieciństwa wychowywani są na egoistów i których celem w życiu jest głównie zaspokajanie perwersyjnych pragnień seksualnych, byli podekscytowani jakąkolwiek wojną? A może ktoś wierzy, że aktywiści LGBTQ zgłoszą się na ochotnika, by zginąć w Wołchańsku czy Chassiw Jarze w walce o swoją dewiacyjną “wolność”?

