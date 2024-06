Fassaden-Demokrat Macron warnt vor Bürgerkrieg

Der französische Präsident klammert sich mit Zähnen und Klauen an der Macht: Emmanuel Macron warnt vor dem Ausbruch eines „Bürgerkrieg“es in Frankreich, sollte die Wahl nicht in seinem Sinne ausgehen.

Mit dieser gefährlichen und undemokratisch-totalitären Taktik versucht er nun, die Unterstützung für seine angeschlagenen Zentristen zu erhöhen. Am Montag hatte der französische Präsident gewarnt: Ein Sieg der Linken oder Rechten bei den vorgezogenen Wahlen in diesem Monat könnten einen “Bürgerkrieg” auslösen – wie die Brüsseler Nachrichtenwebsite „Politico“ flankierte.

Laut Macron würde jeweils fir linke “La France insoumise” und Le Pens rechtes “Rassemblement National” eine spaltende Politik betreiben, welche die Spannungen zwischen den verschiedenen sozialen Gemeinschaften geschürt habe. Die Erklärung des französischen Präsidenten erfolgte, nachdem seine Entscheidung, vorgezogene Wahlen auszurufen, für Überraschung gesorgt hatte..

Macrons Kommentare zu einem möglichen Bürgerkrieg kamen wohl nicht überraschend: Zeigen doch jüngste Meinungsumfragen dass Le Pens „Rassemblement National“ in der ersten Runde am Sonntag 35 Prozent vor dem Linksbündnis mit 27 Prozent liegt. Macrons Zentristen stehen bei nur 19 Prozent.

Somit wird erwartet, dass die Macrons Partei in der französischen Nationalversammlung mehr als die Hälfte ihrer derzeitigen Sitze verlieren wird. Das Ziel des französischen Präsidenten war es immer, den Vormarsch der Rechten zu stoppen, aber das Gegenteil könnte nun eintreten.

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.