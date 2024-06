Aktuelles kurz zusammengefaßt

Baerbocks Asyl-Skandal: Staatsanwälte ermitteln + Bad Oeynhausen: Syrer festgenommen + Hamburg: „Dekolonisierung“ +



Offener Krieg droht – Israel zu Hisbollah: Bomben Libanon „in Steinzeit“

Der Konflikt zwischen Israel und der militanten Hisbollah hat sich zuletzt weiter verschärft. Es droht ein offener Krieg, der die Situation im Nahen Osten weiter eskalieren würde. Das israelische Militär bereitet sich aktuell auf eine Offensive im Libanon vor – deftiger Ansagen inklusive.

Israel droht mit „Steinzeit“. Dennoch warnte er während seines Besuchs in Washington, dass Israels Militär in der Lage sei, den Libanon in einem Krieg mit der militanten Hisbollah „in die Steinzeit“ zurückzuversetzen. Die Terrormiliz kontrolliert große Teile des Libanon, vor allem der Süden und Nordosten liegt in ihrer Gewalt. Die Hisbollah wird deshalb häufig auch als „Staat im Staat“ bezeichnet. Weiterlesen auf krone.at

+++

Rechtsbeugung für illegale Einreisen? Baerbocks Asyl-Skandal: Jetzt ermitteln Staatsanwälte

Das Außenministerium holt trotz Protesten von Botschaften tausende Migranten mit falschen Papieren nach Deutschland. Welche Rolle spielt Baerbock? Jetzt ermitteln gleich zwei Staatsanwaltschaften.

BERLIN – Die Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus haben Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes aufgenommen. Das berichtet der Focus. Sie sollen mehreren Tausend Afghanen, Syrern, Türken und anderen Migranten geholfen haben, mit falschen Ausweisen in Deutschland Asyl zu beantragen. Die Beamten im Ministerium von Annalena Baerbock (Grüne) haben demnach Mitarbeiter in Botschaften und Konsulaten dienstlich angewiesen, Visumsanträge für die Einreise nach Deutschland trotz unvollständiger oder offensichtlich gefälschter Papiere zu genehmigen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anmerkung: Das bestätigt die „Verschwörungstheorie“, dass Kriminelle bevorzugt nach Deutschland gebracht und nach Entfalten ihrer Potentiale nicht abgeschoben werden. Dass man anständige und gut integrierte Leute hingegen oft abschiebt ist bekannt.

+++

Bundestag verhängt Ordnungsgeld gegen Beatrix von Storch

Die Wahrheit kostet 1000 Euro. Pro Stück! Wegen Bemerkungen über die Abgeordnete Tessa Ganserer muss die stellvertretende AfD-Fraktionschefin Beatrix von Storch im Bundestag ein Ordnungsgeld zahlen, schreibt die WELT mit dem vorgeschalteten Begriff „Transfeindlichkeit!“ Denn bei der Abgeordneten handelt es sich um einen biologischen Mann, Vorname Markus.

Parlamentsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sanktionierte von Storch wegen „herabwürdigender und respektloser“ Zwischenrufe über Ganser, heißt es weiter aus dem Irrenhaus Berlin. Quelle: opposition24.com

+++

Totschlag in Bad Oeynhausen – Hauptverdächtiger kam 2018 nach Deutschland

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen in Bad Oeynhausen ist der mutmaßliche Haupttäter festgenommen worden. Nach WELT-Informationen handelt es sich um einen polizeibekannten 18-Jährigen aus Syrien. Die Polizei traf ihn zu Hause an.

Der Polizei ist er wegen Eigentums- und Drogendelikten bekannt. Zur Staatsangehörigkeit des Verdächtigen hatte die Polizei am Mittwoch zunächst keine Angaben gemacht. „Dazu äußern wir uns in Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag“, kündigte eine Polizeisprecherin gegenüber der „Neue Westfälischen“ an. Weiterlesen auf welt.de

+++

Linksgrüner Kulturkrieg gegen Bismarck und das Kaiserreich: Hamburger rot-grüner Senat beschließt noch mehr „Dekolonisierung“

Der rot-grüne Senat stellte in dieser Woche das neue “Dekolonisierende Erinnerungskonzept zum Umgang mit Hamburgs kolonialem Erbe und seinen gesellschaftlichen Folgen” vor.

Seit 2014 hat sich der rot-grüne Senat auf die Fahne geschrieben, das »koloniale Erbe« aufzuarbeiten. Besonderes Aufsehen erregte die sogenannte Dekolonisierung des Bismarckdenkmals. Ein dazugehöriger Ideenwettbewerb blieb ergebnislos. Rot-Grün gab dafür 210.000 Euro aus. Und in den Jahren 2022 und 2023 wurde rund eine Million Euro ausgegeben – für die „Aufarbeitung der kolonialen Geschichte“. Weiterlesen auf freiewelt.net

+++ RUND UM DEN SPORT +++

Feuerwerk und Flaschenwürfe: Fans feiern Türkei-Sieg am Ku’damm – Polizist verletzt

Am Mittwochabend haben Fans der türkischen Mannschaft auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg den Einzug ins Achtelfinale gefeiert und den Verkehr lahmgelegt.

Später wurde dann wieder Pyrotechnik gezündet, auch Flaschen wurden auf Polizisten geworfen. Dazu kletterte ein Mann auf einen Lichtmast, schwenkte erst die türkische und dann die palästinensische Fahne. Die Polizei war mehrere Stunden vor Ort und musste den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße sperren. Es gab mehrere Festnahmen. Ein Beamter erlitt Verletzungen. Die Feier am Ku’damm wurde kurz nach 1 Uhr von der Polizei beendet. Weiterlesen auf bz-berlin.de

+++

