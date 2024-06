Migranten-Totschläger-Mord erschüttert zum x-ten Male Deutschland

Der Erschlagene Philippos mit seiner Schwester

Ein ungeheurer Verdacht drängt sich auf: Wurde ein zwanzigjähriger Deutscher wegen des gut ersichtlichen Kreuzes um seinen Hals von einem syrischen Migranten zu Tode geprügelt?

Die Polizei hat den Haupttäter des brutalen Anschlags in Bad Oeynhausen festgenommen, und verheimlichte zuerst – wie meistens in solchen Fällen – dessen Nationalität. Laut BILD soll es sich dabei aber einen 18 Jahre alten Syrer handeln, der in einem Asylheim in der Innenstadt der Kurstadt lebte. Er war 2018 mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Zudem war er wegen Eigentumsdelikten vorbestraft.

Wieder ist es also ein Tod des erst 20-jährigen Philippos T., welcher ganz Deutschland erschüttert. Der Junge wurde am Abend des 22. Juni im Kurpark Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen von einer Gruppe von zehn Personen angegriffen und so schwer verletzt, dass er drei Tage später im Krankenhaus starb.

Philippos Tsanis hatte gegen 1.30 Uhr die Abiturientenfeier seiner Schwester im Kaiserpalais im Kurpark der Stadt verlassen. Dann die drei jungen Männer von einer zehnköpfigen Gruppe in ein „Streitgespräch“ verwickelt. Der Hintergrund ist noch nicht eruiert. Dann allerdings wurde Philippos „plötzlich“ und „frontal“ von dem Haupt-Tatverdächtige angegriffen. Durch die Überraschungs-Attacke wäre er nach hinten gestürzt und mit dem Hinterkopf auf den Boden aufgeschlagen.

Deutsche Polit-Elite in Täter-Opfer-Umkehr

Die deutsche Polit-Elite versucht sich wieder Täter-Opfer-Umkehr: So bezeichnete es etwa der christdemokratische Oberbürgermeister von Bad Oeynhausen, Lars Bökenkröger, bei einer Gedenkfeier zum Gedenken an das Opfer als abscheulich, dass das brutale Verbrechen von “bestimmten Kräften” für politische Zwecke instrumentalisiert werde. Dabei bezog er sich auf die AfD-Vorsitzende Alice Weidel, die meinte:

“Migrantengewalt ist zu einer schrecklichen neuen Normalität geworden, und wir können und dürfen diese Normalität nicht akzeptieren.”

‼️ 🇩🇪 Bad Oeynhausen: Welche Rolle spielen die Kreuze der Opfer? “Die Ermittler der Mordkommission „Palais“ haben am Mittwochnachmittag einen 18jährigen festgenommen, der im Kurpark von Bad Oeynhausen den 20jährigen Philippos T. totgeschlagen haben soll. Weder über die… pic.twitter.com/bHqxHBE4qe — Kripp-M (@kripp_m) June 27, 2024

