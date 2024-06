Stuttgart: Syrer (25) sticht bei Public Viewing auf drei Menschen ein

Erneute Messer-Attacke: Diesmal beim EM-Fanfest! Und wieder ein “Schutzsuchender”. Die Polizei hat einen Syrer (25) festgenommen, der auf dem Stuttgarter Schlossplatz drei Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt haben soll.

STUTTGART – Am Nachmittag meldeten Staatsanwaltschaft und Polizei, dass es sich bei den drei Verletzten um einen Deutschen (19) und zwei Türken (38, 60) handele. Der zunächst lebensgefährlich verletzte 38-Jährige befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Am Tatort sicherten die Ermittler noch in der Nacht umfangreich Spuren. Auch Videoaufzeichnungen werden ausgewertet. Ein Polizeisprecher: „Die näheren Hintergründe und Umstände der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.“ Gegen den Syrer sei Haftbefehl erlassen worden.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.