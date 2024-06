„Grüne unter 10 Prozent wäre das Beste fürs Land!”

JULIAN REICHELT | Wenn man es schafft, mit komplett und offenkundig verrückten Ideen so erfolgreich zu sein wie die Grüne Partei, dann – das muss man diesen Ideologen zugestehen – hat man politisch irgendetwas richtig gemacht. Dann beherrscht man die düstere Kraft der Demagogie und Verführung.

Aus genau diesem Grund wollen wir heute genauer schauen, wie Grüne Sprache funktioniert. Deutsch – Grün. Grün – Deutsch. Was diese Leute sagen und was sie wirklich damit meinen. Und warum ihre wohl gewählten Worte so gefährlich sind, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

