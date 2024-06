Bidens Katastrophe bei TV-Duell ums „Greise Haus“ (BILD)

Selbst das Kriegstreiber-Boulevard-Medium „BILD“ konnte bei diesem Wahnsinns-Auftritt eines Datter-Greises für die Demokraten nicht anders:

„Stolper-Auftritt von Biden, Demokraten in Panik“

Denn Biden konnte die Zweifel an seiner Amtsfähigkeit wegen seines fortgeschrittenen Alters (81) nicht ausräumen – im Gegenteil.

Zwar bemühte sich BILD noch um Kontenance, sprach verharmlosend nur von einem…

„Stolperstart. Der ganz große Aussetzer blieb zwar aus.“

In Wirklichkeit handelte es sich hier aber um…

…„ein politisches Debakel, wie es die USA kaum noch gesehen hat“ (Oe24)

– wie selbst der erst vor Kurzem von Russland gesperrte österreichische oe24-Boulevard analysierte.

Gebrechlicher Biden-Opa

Ein gebrechlicher alter Biden-Opa trat, mit langsam-unsicherem Gang, schüchternem Lächeln und einem verlegenen-schelmischen Winken ins Studio.

Und auch inhaltlich brachte Biden Fakten durcheinander, verhaspelte sich bei misslungenen Pointen und Attacken, einmal verlor es sogar völlig den Faden. Seine heisere Stimme vermittelte einen kraftlosen Eindruck einer Altersperson ohne Lebensenergie. Zudem musste er sich ständig räuspern und reagierte auf Trumps gewalttätige rhetorische Aussagen oft mit aufgerissenen Augen und offenem Mund.

Als er in der Diskussion völlig den Faden verloren hatte, machte sich Trump umgehend über ihn lächerlich:

„Ich weiß wirklich nicht, was er am Ende des Satzes gesagt hat. Und ich glaube, das weiß er selbst auch nicht mehr.“

Less than 30 minutes in and this election is over. Biden brain farts for an uncomfortable eternity and says he killed Medicare.

This is over and the Dems are too inept to make the swap.

Well played reaction by Trump. 45 & 47#Debates2024 pic.twitter.com/TPCpI9ZB3s

— Free (@KaladinFree) June 28, 2024