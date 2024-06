Co-Pilot mit schockierender Durchsage über Tod des Piloten während des Fluges

Bild: Tripadvisor

Erneut ist also ein Pilot im Cockpit „plötzlich und unerwartet“ verstorben. Diesmal auf einem Flug von Kairo nach Saudi-Arabien.

Die darauf folgende Durchsage des Co-Piloten löste allerdings löste zusätzlich zur Schreckensnachricht noch Verärgerung unter den Passagieren aus.

Virales Video mit fragwürdiger Durchsage

Die Passagiere auf dem Weg von Kairo nach Saudi-Arabien erhielten jüngst an Bord eine erschütternde Nachricht. Der Pilot sei während des Fluges verstorben.

Während eines Fluges also von Kairo nach Ta‘if in Saudi-Arabien erhielten die Passagiere eine Schock-Mitteilung. Der Pilot des Fluges NE130 von Nesma Airlines sei plötzlich verstorben. Per Durchsage erhielten die Passagiere die Information durch den Co-Piloten. Das Flugzeug musste daraufhin in Dschidda notlanden. Für die Art der Übermittlung jedoch wurde der Co-Pilot allerdings heftig kritisiert, wie auch merkur.de berichtet hatte.

In einem Video, das im Netz viral ging, wurde der Augenblick gezeigt, in dem der Co-Pilot die dramatische Nachricht überbracht hatte. „Wir entschuldigen uns für die Umleitung des Fluges zum König-Abdulaziz-Flughafen in Dschidda aufgrund des Todes meines Bruders und Freundes, des Piloten Kapitän Hassan“.

Koran-Vers zitiert

Wie 20min.ch dazu berichtet, soll der Pilot seine Ansage mit einem Vers aus dem Koran beendet haben. „Keine Seele weiß, was sie morgen erwerben wird, und keine Seele weiß, in welchem Land sie sterben wird“. Nach Angaben von Egyptian Streets, soll sich der Todesfall des Piloten laut Flight Radar bereits am 12. Juni ereignet haben. Berichten zu Folge war der verstorbene Pilot erst 30 Jahre alt. Er sei unverheiratet gewesen und litt unter gesundheitlichen Problemen. Der Flug wurde nach der Notlandung allerdings fortgesetzt.

Nach der Durchsage wurde der Co-Pilot heftig kritisiert. Zwar sei es richtig gewesen, die Passagiere zu informieren, dass es zu einer Abweichung des Flugplanes komme, doch die Ansage hätte auch zu Panik unter den Fluggästen führen können. Experten sind der Meinung, dass der Co-Pilot von einem „Notfall an Bord“ hätte sprechen sollen, schreibt dazu unter anderem 20min.ch. So wurde etwa ebenfalls ein Flug aus Indien nach Frankfurt aufgrund eines medizinischen Notfalls eines Piloten unterbrochen.

