Woke-Wahn absurd: „Transfrau“ klagt auf Zutritt zu Damenumkleide, weil Muslima sie hinauswarf

Kurioser Rechtsstreit in Absurdistan: Eine „Transfrau“ klagt gegen ihren Arbeitgeber, eine Berliner McDonald’s-Filiale, weil „sie“ dort einen eigenen Raum zum Umziehen zur Verfügung gestellt bekam. „Sie“ möchte gefälligst in die Damenumkleide – doch das stößt bei einer muslimischen Mitarbeiterin auf Widerstand.

McDonald’s habe sich empörenderweise hinter die Muslima gestellt und die transfeindliche Diskriminierung somit geduldet, so der Vorwurf. Würde der Fast-Food-Riese sich hinter die „Transfrau“ stellen, so wäre das aber doch ein Affront gegen eine muslimische Mitbürgerin und somit rassistisch, oder nicht? Wer sich dem Woke-Wahnsinn anbiedert, kann nicht gewinnen: McDonald’s erfährt das gerade am eigenen Leib. Weiterlesen auf report24.news

+++

Auf Kontrahenten eingestochen: Messer-Mann schlendert über Parkplatz

Blutige Attacke am Freitag in der Kleinstadt Falkensee (40.000 Einwohner) bei Berlin. Dort stach ein Mann einen Kontrahenten im Streit nieder! Zu der Attacke kam es in der Nähe eines medizinischen Ärztezentrums, wie ein Sprecher in der Leitstelle des Brandenburger Polizeipräsidiums auf B.Z.-Anfrage sagte.

Der Sprecher: „Ein 44-jähriger Georgier hat um 11.09 Uhr einem 34-jährigen Landsmann mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt.“ Danach soll sich das Opfer schwer verletzt in eine Apotheke geschleppt haben. Dort wurde der blutüberströmte Mann erstversorgt, ehe ein Notarzt vor Ort eintraf. Der 34-Jährige kam dann in eine Klinik – Lebensgefahr besteht nicht. Parallel ergriff der Messer-Angreifer die Flucht. Weiterlesen auf bz-berlin.de

+++

Panzer sollen rollen – für welchen Sieg?

Seit Jahren ist das Thema Verkehrsinfrastruktur in den Medien und birgt jede Menge Diskussionsstoff. Straßen, Schienen und die Brücken befinden sich in einem katastrophalen Zustand und es fehlen die Mittel oder der ernsthafte Wille, Abhilfe zu schaffen.

Berlin scheint nun einen Weg gefunden zu haben, das Land wieder befahrbar zu machen. Die buntesrepublikanische Verkehrsinfrastruktur soll mit 30 Milliarden Euro und mehr fit gemacht werden für den Krieg mit Russland. Laut Deutscher Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sei dies zwingend erforderlich, um Truppen und Material nach Osten zu verlegen. Weiterlesen auf pi-news.net

+++

Baerbock über Make-up: „Ansonsten sieht man aus wie ein Totengräber“

Ganze 136.500 soll die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock allein im Jahr 2022 für eine Maskenbildnerin ausgegeben haben – die Rechnung bezahlte das Ministerium. Nun hagelt es heftige Kritik …

Wenn man im Fernsehen auftrete, müsse man wegen des starken Scheinwerferlichts geschminkt werden, erklärte Baerbock bei der Veranstaltung „Politik vor Ort“ vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dem NDR und der „Hannoverscher Allgemeinen Zeitung“. „Ansonsten sieht man aus wie ein Totengräber, weil man total grau ist.“ Quelle: krone.at

https://www.krone.at/3438181

+++

Drohnen im Schwarzen Meer: Russland beklagt US-Provokation nahe der Krim

Die USA haben im Schwarzen Meer Aufklärungsdrohnen im Einsatz. Russland sieht es als Einmischung in den Ukraine-Krieg und droht mit Konsequenzen, beklagt den intensiveren Einsatz von US-Drohnen im Schwarzen Meer und kündigt eine Reaktion auf „Provokationen“ an.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die USA der Ukraine durch ihre Aufklärungsdrohnen Daten zu Zielen auf russischem Gebiet liefern, um Angriffe mit westlichen Waffen zu ermöglichen. Verteidigungsminister Andrej Beloussow habe dem Generalstab der Streitkräfte Anweisung erteilt, Vorschläge für eine operative Antwort auf Drohnenprovokationen vorzubereiten. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Manche können sich einfach nicht entscheiden: Unentschlossene lassen Geschlecht mehrfach ändern

Das Angebot in der Schweiz wurde im ersten Jahr nach der Einführung rege genutzt. Nach einem anfänglichen Boom hat das Interesse an einer Änderung beim Geschlechtseintrag abgenommen. Einige haben vom neuen Geschlecht auch schon wieder genug – oder lassen das Geschlecht sogar dreimal ändern.

1177 Personen haben 2022 ihr Geschlecht umtragen lassen. Das Interesse scheint aber nun wieder abzuflachen, zeigt eine neue Statistik des SchweizervBundes. 2023 haben noch 713 Menschen ihr Geschlecht geändert, das sind fast 40 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Eine Person hat ihren Geschlechtseintrag von Mann zu Frau, zu Mann und dann doch wieder zur Frau ändern lassen. Bei der zweiten Person ging das Ganze in der umgekehrten Reihenfolge vonstatten. Weiterlesen auf blick.ch

+++ RUND UM DEN SPORT +++

Deutschland ist im EM-Viertelfinale

Es war ein hart erkämpfter Sieg gegen Dänemark – am Ende setze sich die DFB-Elf durch und steht im Viertelfinale der EM. Bis zum Schluss war es ein packendes Achtelfinal-Duell gegen Dänemark – am Ende konnte sich die deutsche Nationalelf von Trainer Julian Nagelsmann mit 2:0 durchsetzen. Der deutsche Sieg war auch von knappen Videoschiedsrichter-Entscheidungen begünstigt.

Kaum war eine halbe Stunde gekickt, brachten Blitz und Donner das Westfalen-Stadion zum Beben. Als dann der Wolkenbruch mit Regen und Hagel kam, musste der Unparteiische aus England das bisher torlose Spiel für gut 20 Minuten unterbrechen. Ohne Wechsel ging es weiter. Joachim Andersen zum vermeintlichen 1:0 für Dänemark wähnte sich im Glück – doch halt! Die Zehe war minimal im Abseits. Vor der halbautomatischen Abseitserkennung nannte man das noch gleiche Höhe, mit einem engeren Schuh hätte die Führung gehalten. Stattdessen gab es in weiterer Folge einen Elfmeter, den Kai Havertz zum 1:0 versenkte.

+++

