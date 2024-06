Russischer Philosoph Dugin: “Schicksal der Welt entscheidet sich bei den US-Wahlen”

Geschrieben von Alexander Dugin, russischer Nationalist und Denker

Die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl, die am 5. November 2024 stattfinden wird, ist von absoluter Bedeutung. Das Schicksal nicht nur der Vereinigten Staaten und des gesamten Westens, sondern der gesamten Menschheit hängt weitgehend von ihrem Ausgang ab. Die Welt steht am Rande eines Atomkriegs, eines umfassenden und totalen dritten Weltkriegs zwischen Russland und den NATO-Ländern. Und wer in der nächsten Amtszeit das Weiße Haus leitet, wird letztendlich darüber entscheiden, ob die Menschheit existieren wird oder nicht.

Deshalb ist es so wichtig, sich die beiden Kandidaten bei dieser Wahl noch einmal anzusehen, um über ihre Programme und Positionen nachzudenken.

“Biden ist ein Projekt des Globalismus”

Heute vertritt Biden sicherlich eine schwachsinnige behinderte Person mit deutlichen Anzeichen von seniler Demenz. Aber seltsamerweise spielt das fast keine Rolle. Biden ist nur eine Fassade, ein Wegweiser für die politische Elite der Demokratischen Partei, die in den Vereinigten Staaten fest an der Macht ist und einen soliden Konsens über Biden erreicht hat. Im Prinzip könnte Biden als Leiche regieren. Es würde nichts ändern. Sie wird von einer zusammenhängenden Gruppierung von Globalisten (manchmal auch “Weltregierung” genannt) unterstützt, die nicht nur einen Großteil des amerikanischen Deep State, sondern auch europäische und globale liberale Eliten vereint.

Ideologisch ist Biden ein Projekt des Globalismus, d.h. der Vereinigung der Menschheit unter der Herrschaft liberaler technokratischer Eliten, mit der Abschaffung souveräner Nationalstaaten und der vollständigen Vermischung von Völkern und Religionen. Dies ist eine Art Projekt des neuen Turms zu Babel. Orthodoxe Christen und viele christliche Traditionalisten vieler anderer Konfessionen sehen darin natürlich das “Kommen des Antichristen”. Die Globalisten (Yuval Harari, Klaus Schwab, Raymond Kurzweil, Maurice Strong) sprechen offen davon, die Menschheit durch künstliche Intelligenz und Cyborgs zu ersetzen, und die Eliminierung von Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit ist in westlichen Gesellschaften bereits eine Tatsache.

Persönlich hat Biden absolut nichts mit diesem Projekt zu tun. Er trifft keine Entscheidungen, sondern fungiert lediglich als bevollmächtigter Vertreter des Internationalen Zentrums für Weltglobalismus.

Politisch stützt sich Biden auf die Demokratische Partei, die mit ihrer Vielfalt an Positionen und der Präsenz nicht-globalistischer Pole und Persönlichkeiten wie dem linksextremen Bernie Sanders oder Robert Kennedy eine interne Vereinbarung getroffen hat, ihn zu unterstützen. Darüber hinaus schreckt Bidens Inkompetenz niemanden ab, da die wirkliche Macht von ganz anderen Persönlichkeiten ausgeübt wird – jüngeren und rationaleren. Aber das ist nicht der Punkt: Hinter Biden steht eine Ideologie, die sich mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet hat. Die meisten politischen und wirtschaftlichen Eliten der Welt sind bis zu einem gewissen Grad liberal. Der Liberalismus ist tief in Bildung, Wissenschaft, Kultur, Information, Wirtschaft, Wirtschaft, Politik und sogar Technologie auf planetarischer Ebene eingebettet. Biden ist nur ein Punkt, an dem die Strahlen dieses globalen Webs zusammenlaufen. Gleichzeitig wurde die Demokratische Partei in den Vereinigten Staaten zu ihrer politischen Verkörperung. Die Demokraten in den USA kümmern sich immer weniger um die Amerikaner selbst und mehr und mehr darum, ihre globale Dominanz um jeden Preis aufrechtzuerhalten, selbst um den Preis eines Weltkriegs (mit Russland und China). In gewisser Weise sind sie bereit, die Vereinigten Staaten selbst zu opfern. Das macht sie extrem gefährlich.

Die globalistische Agenda derjenigen, die hinter Biden stehen, wird von Vertretern amerikanischer neokonservativer Kreise geteilt. Das sind ehemalige Trotzkisten, die Russland hassen und glauben, dass eine Weltrevolution erst nach dem vollständigen Sieg des Kapitalismus, d.h. des globalen Westens, im globalen Maßstab möglich ist. Daher wurde dieses Ziel auf das Ende des Zyklus der kapitalistischen Globalisierung verschoben, in der Hoffnung, dass sie später, nach dem globalen Sieg des liberalen Westens, zum Thema der proletarischen Revolution zurückkehren könnten. Die Neokonservativen verhalten sich wie Falken, klammern sich an eine unipolare Welt und unterstützen Israel und insbesondere den Völkermord in Gaza voll und ganz. Es gibt Neokonservative unter den Demokraten, aber die meisten von ihnen sind unter den Republikanern zentriert, wo sie den Gegenpol zu Trump darstellen. In gewisser Weise sind sie die fünfte Säule der Demokraten und Bidens Gruppe in der Republikanischen Partei.

Der Deep State will Diktatur der Freiheit gegen Demokratie

Und schließlich der amerikanische Deep State, der Deep State schlechthin. Wir sprechen hier von Regierungsbeamten, Spitzenbürokraten, der überparteilichen Spitze oder Protagonisten des Militärs und der Geheimdienste, die eine Art “Wächter” der amerikanischen Staatlichkeit verkörpern. Der amerikanische Deep State hat traditionell zwei Vektoren, die genau die traditionelle Politik von Demokraten und Republikanern verkörpern. Ein Vektor ist die globale Dominanz und die Ausbreitung des Liberalismus im planetarischen Maßstab (die Politik der Demokraten), und der andere Vektor ist die Stärkung der USA als große Supermacht als Hegemon der Weltpolitik (die Politik der Republikaner). Es ist leicht zu erkennen, dass sich diese Linien nicht gegenseitig ausschließen, sondern beide Vektoren mit unterschiedlichen Farbtönen auf das gleiche Ziel abzielen. Daher ist der amerikanische Deep State der Hüter der allgemeinen Richtung, der jedes Mal den Parteien die Möglichkeit gibt, einen Entwicklungsvektor zu wählen, mit dem der Deep State grundsätzlich zufrieden ist.

An diesem Punkt spiegelt Bidens Gruppierung die Interessen und Werte dieser amerikanischen Spitzenbürokratie genauer wider.

Biden konzentriert sich auf eine Reihe kritischer Machtfaktoren, von der Ideologie bis zum tiefen Staat, und steht auch hinter der Kontrolle großer Finanzkonzerne, der Weltpresse und globaler Monopole. Seine persönliche Schwäche und senile Demenz zwingen die Globalisten hinter ihm, undemokratische Methoden voranzutreiben, um ihn an der Macht zu halten. In einer kürzlichen Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung erklärte Biden sogar, dass “es an der Zeit ist, die Freiheit über die Demokratie zu stellen“. Dies war keine weitere Widerlegung, sondern der Plan der Globalisten. Wenn es nicht möglich ist, die Macht mit demokratischen Methoden zu erhalten, dann finden unter dem Slogan “Freiheit” alle undemokratischen Prozesse statt, die in Wirklichkeit der Aufbau einer globalistischen Diktatur sind. Der Krieg gegen Russland bietet dafür eine rechtliche Grundlage, und Biden könnte den Trick von Selenskyj wiederholen, der auch nach der Annullierung der Wahl an der Macht blieb. Macron in Frankreich, der bei den Wahlen zum EU-Parlament eine vernichtende Niederlage der Rechten erlitten hat, und sogar Scholz in Deutschland, der rapide an Unterstützung verliert, könnten dasselbe vorhaben. Westliche Globalisten erwägen eindeutig ein Szenario der Errichtung einer direkten Diktatur und der Abschaffung der Demokratie.

Für die Menschheit wird Bidens Sieg oder die bloße Tatsache, dass er in irgendeiner Funktion an der Macht bleibt, eine Katastrophe sein. Die Globalisten werden weiterhin Neu-Babylon aufbauen, indem sie auf einer Weltregierung bestehen, und dies wird zur Eskalation bestehender Konflikte und zum Beginn neuer Konflikte führen. Biden meint Krieg. Ohne Ende und ohne Rand.

“Trump ist das Gegenteil von Biden”

Donald Trump hat ganz andere Kräfte hinter sich. Dies ist in der Tat eine Alternative zu Biden und den Globalisten und eine viel entgegengesetztere Alternative. Deshalb ist Trumps erste Amtszeit als Präsident ein anhaltender Skandal. Das amerikanische Establishment lehnte ihn kategorisch ab und ruhte nicht, bis Biden ihn ablöste.

Trump ist im Gegensatz zu Biden klug, auffällig, impulsiv und willensstark. Individuell ist er trotz seines Alters fit, leidenschaftlich, energisch und wach. Während Biden ein Teammensch und im Wesentlichen ein Protegé globalistischer Kreise ist, ist Trump ein einsamer Mann, die Verkörperung des amerikanischen Traums vom persönlichen Erfolg. Er ist narzisstisch und egoistisch, aber auch ein sehr geschickter und erfolgreicher Politiker.

Ideologisch stützt sich Trump auf klassische amerikanische Konservative (nicht auf Neokonservative!). Sie werden oft als Paläokonservative bezeichnet. Sie sind Erben der traditionellen isolationistischen Tradition der Republikaner, wie sie in Trumps Slogan “America First!” zum Ausdruck kommt. Diese klassischen Konservativen verteidigen traditionelle Werte: eine normale Familie von Mann und Frau, den christlichen Glauben und die Bewahrung von Anstand und Normen, die der amerikanischen Kultur gemeinsam sind.

Die Ideologie der Paläokonservativen in der Außenpolitik läuft darauf hinaus, die Vereinigten Staaten als souveränen Nationalstaat zu bekräftigen (daher Trumps Slogan “Make America Great Again”) und sich zu weigern, sich in die Politik anderer Länder einzumischen, wenn dies nicht direkt die Sicherheit und die Interessen der Vereinigten Staaten bedroht.

Mit anderen Worten: Trumps ideologisches Programm steht im völligen Widerspruch zu Bidens ideologischem Programm. Heute wird diese Ideologie am häufigsten mit Trump selbst in Verbindung gebracht und als “Trumpismus” definiert.

Es ist erwähnenswert, dass aus wahltaktischer und soziologischer Sicht eine solche Ideologie von fast der Mehrheit der Amerikaner geteilt wird – insbesondere in den zentralen Staaten zwischen den Streifen der beiden Küsten. Der durchschnittliche Amerikaner ist konservativ und traditionell, obwohl ihm aufgrund der Kultur des Individualismus die Meinungen anderer, einschließlich der Behörden, gleichgültig sind. Der Glaube an die eigene Stärke macht traditionelle Amerikaner skeptisch gegenüber der Bundesregierung, die per Definition nur ihre Freiheit einschränkt. Es war die direkte Anziehungskraft dieses gewöhnlichen Amerikaners – über die Köpfe der politischen, finanziellen und medialen Elite hinweg –, die es Trump ermöglichte, 2016 zum Präsidenten gewählt zu werden.

Da die Republikaner sowohl Paläokonservative als auch Neokonservative umfassen, ist die Republikanische Partei weitgehend gespalten. Die Neokonservativen stehen Biden und den Kräften hinter ihm näher, während Trumps Ideologie ihrer prinzipiellen Position zuwiderläuft. Das Einzige, was sie eint, ist die Erklärung der Größe Amerikas und der Wunsch, seine Macht auf militärisch-strategischem und wirtschaftlichem Gebiet zu festigen. Darüber hinaus gelang es den ehemaligen Trotzkisten in den Jahrzehnten ihrer neuen Politik, einflussreiche und angesehene Denkfabriken in den Vereinigten Staaten zu etablieren und bestehende mit ihren Vertretern zu infiltrieren. Die Paläokonservativen haben fast keine ernsthaften Think Tanks mehr.

Buchanan beklagte sich in den 1990er Jahren, dass die Neokonservativen einfach die Republikanische Partei übernommen und traditionalistische Politiker an den Rand gedrängt hätten. Dies ist eine Mine, die unter Trump gelegt wurde.

Auf der anderen Seite sind Wahlen für die Republikaner wichtig, und viele wichtige Politiker unter ihnen – Kongressabgeordnete, Senatoren und Gouverneure – berücksichtigen Trumps enorme Popularität bei den Wählern und sind gezwungen, ihn zu unterstützen, auch aus pragmatischen Gründen. Dies erklärt Trumps kritisches Gewicht unter den republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Für die Republikaner – nicht nur für Paläokonservative, sondern auch für einfache Pragmatiker – ist Trump der Schlüssel zur Macht.

Aber die Neokonservativen bleiben eine äußerst einflussreiche Gruppe, mit der Trump kaum ein Auseinanderbrechen riskieren wird.

Die Haltung des Tiefen Staates gegenüber Trump war von Anfang an ziemlich cool. In den Augen der obersten Bürokratie schien Trump eine aufstrebende, sogar marginalisierte Person zu sein, die sich auf Ideen stützte, die bei den Amerikanern beliebt und traditionell, aber immer noch etwas gefährlich waren. Außerdem hatte er nicht genügend Unterstützung im Establishment. Daher der Konflikt mit der CIA und anderen Diensten, der in den ersten Tagen von Trumps Präsidentschaft im Jahr 2017 begann.

Ambivalente Haltung des Deep State zu Trump

Der Deep State ist eindeutig nicht auf Trumps Seite, aber gleichzeitig können sie seine Popularität in der Bevölkerung nicht ignorieren, noch die Tatsache, dass die Stärkung der USA als Staat nicht im Widerspruch zu den grundlegenden Interessen der Vertreter des Deep State steht. Wenn er wollte, könnte Trump in diesem Umfeld eine beeindruckende Unterstützergruppe aufbauen, aber sein politisches Temperament ist dafür nicht geeignet. Vielmehr handelt er spontan und impulsiv und verlässt sich auf seine eigene Kraft. Das lockt Wähler an, die ihn als kulturell vertrauten amerikanischen Archetyp sehen.

Wenn Trump es schafft, die Präsidentschaftswahlen 2024 gegen alle Widrigkeiten zu gewinnen, wird sich sein Verhältnis zum Deep State sicherlich ändern. Der Tiefe Staat erkennt die Nicht-Zufälligkeit seiner Figur an und wird eindeutig versuchen, eine systemische Beziehung zu ihm aufzubauen.

Höchstwahrscheinlich werden die Globalisten hinter einem schwachen Biden versuchen, den starken Trump aus der Wahl zu entfernen und ihn um jeden Preis daran zu hindern, Präsident zu werden. Alle Methoden sind im Spiel: Mord, Inhaftierung, Unruhen und Proteste bis hin zu Putschen oder Bürgerkrieg. Oder am Ende der Amtszeit wird Biden den Dritten Weltkrieg beginnen. Dies ist auch sehr wahrscheinlich.

Da die Globalisten starke Unterstützung vom Tiefen Staat haben, können sie sich auf jedes der oben genannten Szenarien berufen.

Wenn man jedoch davon ausgeht, dass der populäre und populistische Trump gewinnt und Präsident wird, wirkt sich dies natürlich am stärksten auf die Weltpolitik aus.

Erstens wird die zweite Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten mit einer solchen Ideologie zeigen, dass die erste Amtszeit ein Muster und kein “unglücklicher” Unfall (für die Globalisten) war. Die unipolare Welt und das globalistische Projekt werden nicht nur von den Anhängern der multipolaren Welt – Russland, China, islamische Länder – abgelehnt werden, sondern auch von den Amerikanern selbst. Dies wäre ein schwerer Schlag für das gesamte Netzwerk der liberal-globalistischen Eliten. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie sich von einem solchen Schlag nicht erholen.

Will Trump eine multipolare Weltordnung ?

Objektiv könnte Trump eine multipolare Weltordnung auslösen, in der die USA eine wichtige, aber nicht dominante Rolle spielen werden. “Amerika wird wieder großartig sein“, aber als Nationalstaat, und nicht als globalistischer Welt-Hegemon.

Gleichzeitig werden die Konflikte, die heute existieren, und die von den Globalisten entfesselten Konflikte natürlich nicht von selbst verschwinden. Trumps Forderungen an Russland, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sind realistisch, aber im Allgemeinen hart. Israels Unterstützung für den Gazastreifen wird nicht weniger bedingungslos sein als die von Biden. Trump sieht auch Netanjahus rechte Politik als einen verwandten Typ. Sie wird eine ziemlich harte Politik gegenüber China verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Ausübung von Druck auf chinesische Unternehmen, die in den USA tätig sind.

Der Hauptunterschied zwischen Trump und Biden besteht darin, dass sich ersterer auf rational kalkulierte amerikanische nationale Interessen konzentriert (was dem Realismus in den internationalen Beziehungen entspricht), indem er das Gleichgewicht von Macht und Ressourcen pragmatisch berücksichtigt. Während die Ideologie der Globalisten hinter Biden in gewisser Weise totalitär und kompromisslos ist.

Für Trump ist eine nukleare Apokalypse ein inakzeptabler Preis, den man für irgendetwas zahlen muss. Für Biden und vor allem für diejenigen, die sich als Herrscher von Neu-Babylon vorstellen, steht alles auf dem Spiel. Und ihr Verhalten ist selbst in einer kritischen Situation unberechenbar.

Während Trump nur ein Spieler ist. Er ist sehr hart und trotzig, aber begrenzt durch Rationalität und die Wertschätzung des konkreten Nutzens. Trump lässt sich kaum überzeugen, aber man kann mit ihn verhandeln. Biden und seine Herren sind verrückt.

Die US-Wahlen im November 2024 werden die Frage beantworten, ob die Menschheit noch eine Chance hat oder nicht. Nicht mehr und nicht weniger.

