Europa: lewicowe media w panice z powodu “patriotycznego manifestu dla przyszłości Europy” Orbána

Z historycznego punktu widzenia manifesty często mają wiele do zaoferowania: ten jest prawdopodobnie początkiem końca lewicowej totalitarnej hegemonii. Wskazują na to również pierwsze reakcje lewicowych dworskich pisarków z europejskich lewicowych elit: Którzy nie chcą pogodzić się z faktem, że demokracja to ścieranie się opinii większości:

“Prawicowy atak na UE: “Manifest patriotyczny” Viktora Orbána i lidera FPÖ Herberta Kickla w Wiedniu to maksymalna prowokacja i wypowiedzenie wojny wspólnej Europie.” (Der Standard)

Oto tekst manifestu:

UE z globalistycznymi elitami zdradziła ludzi

“Narody Europy znajdują się w historycznym punkcie zwrotnym. Unia Europejska, niegdyś wymarzony projekt oparty na pragnieniu pojednania po zniszczeniach dwóch wojen światowych i dziesięcioleciach podziałów, zwróciła się przeciwko Europejczykom i obecnie reprezentuje interesy sprzeczne z wolą narodów, regionów i małych społeczności, które tworzą naszą europejską ojczyznę.

Instytucje nieznane i odległe obywatelom Europy – wraz z potężnymi siłami globalistycznymi, niewybieralnymi biurokratami, lobbystami i grupami interesu, które ignorują głos większości i szerszą demokrację ludową – spiskują, aby zastąpić narody. A jakie są ich środki, by tego dokonać? Europejskie scentralizowane państwo”.

Suwereniści sprzeciwiają się europejskiemu superpaństwu

“Ostatnie czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego miały zatem znaczenie zarówno ponadpokoleniowe, jak i egzystencjalne. Polityczna linia podziału nie przebiega już między konserwatystami a liberałami czy między prawicą a lewicą, ale między centrystami – zwiastunami nowego europejskiego “superpaństwa” – a patriotami lub suwerenistami, którzy walczą o zachowanie i wzmocnienie europejskich narodów, które cenimy. Tylko dzięki zwycięstwu i współpracy patriotycznych i suwerenistycznych partii kontynentu możemy zagwarantować dziedzictwo naszych dzieci.

Wierzymy w Europę, która…

…składa się z silnych, dumnych i niezależnych narodów; narodów, które mogą żyć i pracować razem w harmonii;

…we współpracę poprzez instytucje zakorzenione w narodach, instytucje, które działają w imieniu narodów Europy i są przed nimi odpowiedzialne;

…jest suwerenna i niezachwiana w obronie swoich interesów, wolna od wszelkich zależności, które utrudniają realizację woli wspólnot narodowych w kraju i za granicą;

…jest zaangażowana w pokój i dialog, ale jednocześnie gotowa do obrony przed każdym zagrożeniem;

…chroni i celebruje swoją europejską tożsamość, tradycje i zwyczaje, które są owocem jej grecko-rzymskiego i judeochrześcijańskiego dziedzictwa;

…ceni różnorodność, a także historię i sposób życia swoich narodów, jednocześnie opierając się ultimatum mającym na celu dostosowanie ich do aktualnych trendów;

…broni prawdziwych wolności, praw podstawowych i godności ludzkiej, jednocześnie stanowczo sprzeciwiając się wszelkim próbom ograniczenia lub reinterpretacji tych wolności;

…jest konkurencyjna, produktywna, wydajna i dumna ze swoich osiągnięć intelektualnych, naukowych i gospodarczych jako kontynent innowacji, doskonałości i postępu;

…jest zdeterminowana, aby chronić swoje granice, powstrzymać nielegalną migrację i zachować swoją tożsamość kulturową, podążając za wolą zdecydowanej większości obywateli Europy;

…której narody są gotowe bronić swoich narodów przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami, czy to politycznymi, gospodarczymi, religijnymi czy kulturowymi;

…szanuje własny mandat i własne zasady, nie przekraczając swoich kompetencji, przestrzegając zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz nie usprawiedliwiając już ataków na suwerenność narodową poprzez wywieranie presji za pośrednictwem budżetu europejskiego;

…jest zgromadzeniem narodów, które odmawia dalszego oddawania suwerenności narodowej instytucjom europejskim;

…szanuje prawo weta narodów;

…uznaje dyplomację za istotny element suwerenności państw członkowskich i za kwestię, w której każdy naród może swobodnie decydować, nie zmuszając innych do podjęcia takiej samej decyzji.

My, patriotyczne siły w Europie, obiecujemy oddać przyszłość naszego kontynentu narodom europejskim: odzyskać nasze instytucje i kierować europejską polityką w kierunku, który służy naszym narodom i ludziom. Przedkładamy suwerenność nad federalizm, wolność nad dyktat i pokój: To jest manifest patriotów, którzy służą Europie”. (Viktor Orban)

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

——————————————————————————————————————————

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“ (“KATAKLYPSE NOW: 100 lat upadku Zachodu (Spengler) Dekonstrukcja poprawności politycznej”.)



Książka może zostać zamówiona przez czytelników “UME” bezpośrednio u Elmara Forstera (wraz z dedykacją) w cenie 24,50 EUR (wraz z opłatą pocztową i osobistą dedykacją) pod adresem <[email protected]>.

Nasz węgierski korespondent Elmar Forster, austriacki emigrant na Węgrzech od 1992 r., broni swojego przybranego kraju przed zachodnimi kampaniami oszczerstw w książce “Węgry wolność i miłość – apel o zniesławiony naród i jego walkę o prawdę”. Bestseller Amazona czytelnicy “UME” mogą zamówić bezpośrednio u autora w cenie 17,80 (w tym przesyłka pocztowa i osobista dedykacja) pod adresem<ungarn_buch@yahoo.

UNSER MITTELEUROPA (NASZA EUROPA ŚRODKOWA) jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam w artykułach, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier .