x-ter Messer-Mord an Frau in Baden-Württemberg

Das einstige aggressive Willkommens-Boulevard-Medium die „BILD“ ist wieder außer sich:

„Ausnahmezustand in Kleinstadt: Frau getötet! Jagd auf Messerstecher“

Abgespielt hat sich ein neuer Alltagswahnsinn im beschaulichen Weingarten im Kreis Karlsruhe in der Nacht auf Dienstag. Dabei soll eine Frau in der Karlstraße in einer Wohnung ermordet worden sein.

Nach em mutmaßlichen Messerangriff gegen 0.40 Uhr fahndeten schwer bewaffnete Polizeikräfte in der Nacht stundenlang nach mindestens einem flüchtigen Täter. Die Maßnahmen laufen weiter. Der Täter ist auf der Flucht.

