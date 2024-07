Intelligenz und immer mehr Unternehmen flüchten aus Deutschland

Die Intelligenz Deutschlands und immer mehr Unternehmen flüchten ins Ausland. Dem Ausdünnungsprozess der Deutschen Elite schwappt ein nahezu ungezügelter Flüchtlingsstrom entgegen. Kann das gut gehen?

Mit erschreckender Rasanz schreitet der gesellschaftliche Zerfallsprozess fort, in allen Ebenen der Gesellschaft. Von einem intakten Staatsgefüge mit zufriedenen Bürgern kann kaum noch die Rede sein. Die Intelligenz Deutschlands und immer mehr Unternehmen aller Couleur flüchten ins Ausland. Die steigende Zahl der Pleite-Unternehmen nimmt verheerende Ausmaße an. Hakt es irgendwo im Wirtschaftsgetriebe, dann sind in der Folge meist auch andere Bereiche davon negativ betroffen – ein circulus vitiosus der sich beschleunigt.

+++

Deutschlands Wirtschaft im Rückstand: Wohlstand sinkt auf das Niveau von zweitrangigem US-Bundesstaat

Deutschlands Wirtschaft hinkt den USA hinterher. Zahlen verdeutlichen, wo Verbesserungspotenzial besteht und zeigen, wo auch die USA von Deutschland noch lernen könnten.

WASHINGTON – Die USA hängen Deutschland wirtschaftlich ab. In Bezug auf Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslohn und Wirtschaftsleistung liegen die Amerikaner seit Langem vor den Deutschen. Doch es kommt nicht nur auf wirtschaftliche Kennzahlen an. Während Deutschland in puncto Innovation und Effizienz noch aufholen könnte, mangelt es den Amerikanern an Zufriedenheit und guter Lebensqualität. Ein Vergleich der beiden Länder zeigt deutliche Unterschiede. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Forderung nach Rückzug: Interner Brief setzt Joe Biden unter Druck

Für viele Demokraten hat US-Präsident Joe Biden nach seinem TV-Debakel keine Chance mehr auf eine Wiederwahl. In der Partei kursiert bereits ein Brief, in dem der 81-Jährige dazu aufgefordert wird, auf seine Kandidatur zu verzichten. Dutzende Demokraten sollen erwägen, das Schreiben zu unterzeichnen.

Über die interne Meuterei berichtet „Bloomberg“ unter Berufung auf einen „hochrangigen Parteifunktionär“. Der Quelle zufolge lassen Demokraten, die derzeit in „traditionell sicheren demokratischen Bezirken zur Wiederwahl antreten, den Brief zirkulieren“. Viele von ihnen sehen im Schatten des US-Präsidenten auch ihre Erfolgschancen sinken. Die Sorge vor einer Wahlschlappe dürfte auch das Oval Office bereits erreicht haben. Am Mittwoch berichtete die „New York Times“, dass Biden selbst an seinen Erfolgsaussichten zweifle. Der Bericht wurde vom Weißen Haus als „falsch“ zurückgewiesen.

+++

So schwer wurde der Polizist bei der Anti-AfD-Demo verletzt

ESSEN – Hunderte Linksextremisten wüten am Wochenende in Essen. Sie machen gezielt Jagd auf AfD-Delegierte und Polizisten. Ein Beamter wird schwer verletzt. Einer der Polizisten, die beim AfD-Parteitag in Essen von Linksextremisten angegriffen wurden, hat vier Rippenbrüche erlitten.

Inzwischen wird er nicht mehr im Krankenhaus behandelt, er leide aber weiterhin unter Schmerzen, wie die Bild-Zeitung berichtete. Zudem soll er bei den Angriffen eine Gehirnerschütterung erlitten haben. Eine andere Polizistin wurde bei den linksextremen Krawallen, an denen sich laut Polizeiangaben etwa 200 Personen beteiligten, ebenfalls verletzt – allerdings mit leichter als ihr männlicher Kollege. Auch sie wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Zudem musste noch sieben weitere Beamte mit leichten Verletzungen behandelt werden. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Sächsische Justizministerin: Grüne wollen Beamte auf Verfassungstreue überprüfen lassen

Um die Besetzung von staatlichen Stellen durch Extremisten vorzubeugen, sollen angehende Beamte nach dem Willen der Grünen künftig vom Verfassungsschutz überprüft werden. In Sachsen ist dieses Vorgehen bei Polizei und Justizvollzug Realität.

Angesichts des Erstarkens der AfD fordert die sächsische Justizministerin Katja Meier (Grüne) ein entschlosseneres Vorgehen gegen Extremisten in den staatlichen Behörden. „Wir haben es aktuell mit einer Partei zu tun, die zwar demokratisch gewählt wird, die es sich aber zur Aufgabe gemacht hat, unser demokratisches System zum Erodieren zu bringen. Der Staat muss die Verwaltung und Justiz so resilient wie möglich machen“, sagt Meier in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“. Weiterlesen auf welt.de

+++

„Blasphemie“ – Pornografisch anmutende Marien-Statue im Mariendom Linz wurde geköpft

Eine „feministische“ Statue im Mariendom Linz, welche eine Maria mit entblößtem Geschlechtsteil angeblich bei der Geburt Jesu zeigte, erregte die Gemüter – aber nur kurz.

Ein Katholik, der seinen Glauben verhöhnt wähnte, schritt zur Tat und sägte der Statue kurzerhand Kopf mit Heiligenschein ab. Der Wunsch, die Statue möge zerstört werden, wurde zuvor schon von Besuchern auf einem Block vor dem Ausstellungsraum niedergeschrieben. Aktuell ist der Bereich versperrt. Weiterlesen auf report24.news

+++ RUND UM DEN SPORT +++



Reaktionen folgen: Nach Wolfsgruß-Skandal: „Fußball wird missbraucht" Der Wolfsgruß-Torjubel des türkischen Fußball-Nationalspielers Merih Demiral schlägt weiter hohe Wellen. Während die UEFA eine Untersuchung eingeleitet hat, gibt es aus der Türkei Kritik. Auf der anderen Seite wiederum werden tiefgehende Konsequenzen gefordert.