Die erste Sitzung des von Russland geführten Sicherheitsrates fand bereits am Montagmorgen, 1. Juli, New Yorker Zeit statt. Dabei wurde das Arbeitsprogramm des Sicherheitsrats für den folgenden Monat gebilligt. Der Ständige Vertreter Russlands, Wassili Nebensja, hielt anschließend eine Pressekonferenz und ein privates Briefing an die Mitgliedstaaten der UN-Generalversammlung abhalten.

Die zentralen Veranstaltungen der russischen Präsidentschaft sollen aver erst Mitte des Monats stattfinden und sich mit dem Aufbau einer gerechteren, demokratischeren und nachhaltigeren Weltordnung, einer Regelung des Nahen Ostens und der Zusammenarbeit zwischen UN. der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (KBSZSZ), soei der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (“GUS”) und der “Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit” konzentrieren.

Laut russischem Außenminister Sergej Lawrow erhielt das letztere Thema bereits die Unterstützung aller, und KBSZSZ-Generalsekretär Imangali Tasmagambetov ist als Redner vorgesehen. Laut Nebensja steht auf der nächsten Sitzung des UN-Sicherheitsrats der ukrainische Angriff auf die zivile Infrastruktur in Sewastopol mit taktischen ATACMS-Raketen der USA mit Streusprengköpfen auf dem Programm.

Insgesamt wird der UN-Sicherheitsrat bis Ende dieses Monats etwa zwei Dutzend öffentlicher Sitzungen und privater Konsultationen abhalten.

Aufbau und Funktion des Sicherheitsrates

Der UN-Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern, darunter fünf ständige Mitglieder: Großbritannien, China, Frankreich, Russland und die Vereinigten Staaten. Alle fünf Mitglieder haben ein Vetorecht. Algerien, Ecuador, Guyana, Malta, Japan, Mosambik, die Republik Korea, Sierra Leone, Slowenien, die Schweiz und Ecuador sind 10 vorübergehende Mitglieder des UN-Sicherheitsrats.

Gemäß der Charta der Weltorganisation ist der Sicherheitsrat für die Wahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit verantwortlich, und alle UN-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, seinen Beschlüssen Folge zu leisten.

Die im Sicherheitsrat vertretenen Staaten führen abwechselnd den Vorsitz in alphabetischer Reihenfolge in englischer Sprache. Die Präsidentschaft eines Landes im Sicherheitsrat dauert einen Kalendermonat. Im Juni hat die Republik Korea diese Funktion übernommen, und im August wird Sierra Leone die Arbeit des Sicherheitsrats leiten.

