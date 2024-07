Und das nur vier Tage, nachdem der ungarische Ministerpräsident Kiew zum ersten Mal seit Beginn des Krieges besucht hatte, wir die liberale ungarische “HVG” berichtete.

Bisher wurde ein Besuch erst im Herbst kolportiert: Dabei wird anscheinend von russischer Seite dem ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán eine einzigartige Vermittlerrolle unter den europäischen Staats- und Regierungschefs zuerkannt – wie Mikhail Vedernikov, leitender Forscher am “Europäischen Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften”, gegenüber “RIA Novosti” erwähnte. (Vadhajtasok)

Orbán wird voraussichtlich am Freitag in Moskau, wohl in Begleitung mit seinem Außenminister Péter Szijjártó erwartet, wie “VSquare” von mehreren unabhängigen west- und mittelosteuropäischen Beamten erfahren haben soll.

Dass der Besuch nur vier Tage nach Orbans Kiew-Friedes-sodierung stattfinden soll, löst Spekulationen aus, dass die ein Friedensprozess eingeleitet werden könnte – wohl auch unter dem starken militärischen russischen Druck auf die Ukraine, sodass Befürchtungen bestehen, in der Ukraine könnte im kommenden Winter das gesamte Stromnetz zusammenbrechen.

