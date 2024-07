Tusks Polen imitiert Orbans Grenz-Regime gegen illegale Migration (Videos)

“Polens Grenze ist durch einen Zaun, durch Tausende Soldaten und Grenzsoldaten geschützt. Versuchen Sie es gar nicht erst!“

The Polish Ministry of Foreign Affairs releases a message to all the migrants thinking about trying to illegally cross into Poland from Belarus:

“Poland’s border is guarded by thousands of soldiers, border guards and a border wall. Don’t even try it”

