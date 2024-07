Junge Französin: “Ich lebe in ständiger Angst vor Migranten aus Nordafrika”

Eine junge Französin stellte auf “X” eine eindrucksvolle Schilderung, wie sich ihr vormals friedliches Leben durch die Massenmigration drastisch verändert hat. Und sie hofft auf einen “richtigen” Wahlausgang. Der Beitrag wurde vom französischen Blogger Damien Rieu in den sozialen Medien geteilt.

26-jähriges Mädchen, blond: “Leben in Lyon immer unerträglicher”

“Ich bin Lili R., 26 Jahre alt, ein französisches, helläugiges blondes Mädchen. Ich habe immer im sechsten Arrondissement von Lyon gelebt, dem bürgerlichsten Viertel Lyons, und mein Alltag in dieser Stadt wird immer unerträglicher.

Ich erzähle Ihnen das, weil ich noch vor zehn Jahren nachts immer mit meinen Freunden ausgehen konnte, ohne gestört, beleidigt, verfolgt oder erstochen zu werden. Lassen Sie es mich klar sagen: Sie können stechen. Vor drei Jahren wurden ein Freund von mir und zwei Freunde auf dem Heimweg von einer Bande von Männern umringt. Sie standen um sie herum und stahlen einem von ihnen das Handy. Beide versuchten, mich und meinen Freund zu verteidigen, der trotz seines Rugbyspieler-Körperbaus in den Arm gestochen wurde, nachdem er seinen Hals geschützt hatte, den sie ins Visier genommen hatten. Sie versuchten, ihm die Kehle aufzuschlitzen.

Ich für meinen Teil werde regelmäßig verfolgt: Sie beleidigen mich, weil ich nicht antworte oder weil sie es nicht mögen, wenn ich sage, dass ich einen Freund habe. Immer mehr Menschen pfeifen mir nach wie Hunde oder schreien mich aus der Ferne an. Das ist mir im letzten Jahr vielleicht dreißig Mal passiert.

“Belästigungen durch junge Einwanderer aus Nordafrika”

Wir haben vor sechs Monaten einen Welpen adoptiert. Eines Abends nahm mein Freund diesen um 21 Uhr nach draußen, und drei junge Leute versuchten, diesen ihm zu stehlen. Seitdem gehen wir abends nur Pfefferspray noch in meiner Tasche. aus Wir gehen damit um unser Haus herum, gleich um unseren Block. In der Nähe befinden sich drei Geschäfte. Es gibt immer Männer, die herumlungern, herumstehen, schreien, Drogen nehmen und Menschen, insbesondere Frauen, belästigen. All diese Aktivitäten werden von eingewanderten Männern durchgeführt, Männern aus Nordafrika. Kein weißer Mann hat mich jemals so behandelt wie sie.

Bin ich rassistisch, weil mein Alltag durch die Einwanderung so geworden ist? Ist meine Realität, mein tägliches Leben, rassistisch? Bin ich nicht genauso legitim wie jeder andere, wenn ich all diese traumatische Gewalt unter dem Vorwand verurteile, dass es sich um eine Tat von Männern mit ausländischem oder Migrationshintergrund handelt? Ich möchte klarstellen, dass es nicht nur erwachsene Männer sind, sondern auch Minderjährige mit Migrationshintergrund.

“Ich habe Angst”

Jetzt – vor etwa vier Jahren – hat sich mein Lebensstil, ob zu Hause oder auf der Straße, verändert und ich habe mich an diese Unsicherheit angepasst. Jetzt lebe ich mit Pfefferspray in meinem Auto, mit einem Taser und einer Schreckschusspistole. Wir haben ein Doppelschloss an unserer Haustür angebracht. Wir haben eine Überwachungskamera in unserer Wohnung. Ich habe ein Ersatzpfefferspray in meinem Portemonnaie. Ich betrete nie ein Gebäude, ohne beide Seiten meiner Straße zu überprüfen, um zu sehen, ob mir jemand folgt. Ich weigere mich, Blickkontakt zu halten, weißt du, wer… Ich gehe ständig auf die andere Seite, wenn sie mir entgegen kommen. Nach 21 Uhr verlasse ich mein Haus nicht mehr alleine, oder man bringt mich regelmäßig nach Hause. Ich übernehme den Versand aus allen erdenklichen Gründen nicht mehr. Ich weigere mich, einen Fuß in bestimmte Gegenden von Lyon zu setzen. Ich bekomme Angst, wenn ich allein zu Hause bin. Ich habe Angst, wenn ich auf der Straße bin.

Jetzt habe ich ständig Angst. Ich will diese Zukunft nicht für meine Kinder – die es glücklicherweise noch nicht gibt -, und ich verstehe diejenigen nicht, die nicht sehen, dass Frankreich wegen der Einwanderer zu einer Wiege der Unsicherheit wird, für Frauen, aber auch für Männer.

Also für Ihre Zukunft und die Ihrer Kinder oder zukünftigen Kinder: Wählen Sie richtig!“

Témoignage qu’elle m’a demandé de vous partager.

Les Français sont persécutés dans leur propre pays et vivent en réfugiés de l’intérieur.

Et vous vous étonnez de ce qu’ils votent ? pic.twitter.com/X5NUXJl3rI — Damien Rieu (@DamienRieu) July 1, 2024

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.