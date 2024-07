Ungarn “lädt Baerbock eiskalt aus” – Eine Lektion für Anna-L.

Von unserem Ungarn-Korrespondenten und Auslands-Österreicher in Ungarn ELMAR FORSTER

Ob die unbedarfte Anna-Lena die tiefere Message hinter dem Ereignis…:

„Nach Orbáns Putin-Schock: Ungarn lässt Baerbock eiskalt auflaufen.“ (Merkur)

…erkennt, ist eher unwahrscheinlich:

Dass nämlich alte weiße, weise Männer wie der ungarische Ministerpräsident Orban und sein etwas jüngerer Außenminister Peter Szijarto, Null Bock haben, zu einem sinnlosen Schulmädchen-Report, einer deutschen Skandal-Möchtegern-Außenministerin vorstellig zu werden:

Erstens weil derzeit wirklich andere Probleme in Europa zu lösen sind,…

…als zweitens dumme Selbstinszenierungen einer gescheiterten, totalitaristischen Grün-Politikerin mit dem wahnhaft-gesellschaftlichem Anspruch auf eine maoistische LGBTQ-Kulturrevolution, mitten in ihrer Midlife-Crisis, welches sie alles durch exorbitante Visagen-Stylingkosten (monatlich in fünfstelliger Höhe) mit folgender Erklärung zu übertünchen sucht:

„Ansonsten sieht man aus wie ein Totengräber, weil man total grau ist.“ (infranken)

Herausgeworfenes Geld? Baerbock gab allein im Dezember 11.000 Euro für Styling aus (unser-mitteleuropa.com)

Die Weisheit alter, weißer Männer

Außerdem soll sich Baerbock bitte selber verarschen und ihre un-feministischen Waffen einer Frau in Deutschland hofieren führen gehen.

„Nicht einmal ignorieren“ (Wiener Volksweisheit)

So blieb dem deutschen Außenministerium nichts anderes übrig, als eine „Reuters“-Info an „Spiegel“ zu bestätigen:

“Zu unserem Erstaunen hat die ungarische Seite das eigentlich für Montag geplante Treffen von Außenministerin Szijjártó mit Außenministerin Baerbock am Freitagabend in Budapest abgesagt. Die Reise werde zu einem späteren Zeitpunkt verschoben.“

Aus meiner Sicht möge doch Baerbock bitte mit ihrem ewig-dumm-naiven „Darüber-müssen-wir-jetzt-aber-ernsthaft-reden“ weiterhin nur ihren Ehemann drangsalieren.

„Aufgrund der überraschenden und unkoordinierten Reise von Ministerpräsident Viktor Orbán nach Moskau wäre ein ernsthaftes und ehrliches persönliches Treffen zwischen den beiden Außenministern sehr wichtig gewesen. Wir bedauern die Absage.” (deutsches Außenministerium)

Das ungarische Außenministerium teilte der schwarz-gefärbten Möchtegern-Sphinx aus dem kühlen Norden lapidar mit: Dass man…

…“aufgrund einer unvorhergesehenen Änderung im Kalender des Ministers darum gebeten habe, den Besuch zu einem späteren Zeitpunkt, hoffentlich bald, durchzuführen“.

Etwas lernen könnte die Brachial-Emanze mit ihrem nervigen Anspruch auf feministische Außenpolitik an der feien rhetorischen Formulierung ihres, auf er ganzen Welt respektierten männlichen ungarischen Außenministers:

„Der Grund für die Absage ist rein technischer und nicht politischer Natur.“

Und: Man hoffe, dass…

…“die Verhandlungen über den neuen Termin so schnell wie möglich erfolgreich abgeschlossen werden kann“

“Gott bestraft den Menschen nicht mit einem Stock.” (ungarische Volksweisheit)

Etwas Landeskunde für Baerbock

Für ihren, nun auf ungewisse Zeit verschobenen Trip nach Budapest, empfehle ich Baerbock einen entspannten Besuch an den ruhigen Gestaden des Balatons, wo man – dank Orbans rigider Anti-Migrations-Politik – noch so Urlaub machen kann wie in Baerbocks frühester Kindheit. Und wo man als Blogger noch solche kritischen Blogs verfassen kann, ohne – wie in Deutschland von Baerbock willfährig gleichgeschalteter Justiz verfolgt zu werden:

An den Ufern des Balatons möge Baerbock aber bitte Oben-Ohne auftauchen, weil ungarische Frauen Erotik nicht immer mit Paprika würzen:

Zum Abbau ihrer links-grünen Hass-Vorurteile gegen Ungarn sollte sie sich aber vorher mein Buch durchstudieren. Und dann die Frage beantworten, warum immer mehr Deutsche aus der der links-grünen Okö-Diktatur nach Ungarn fliehen und exilieren:

