“Grün-linke Allianz” im EP: 2 Abgeordnete sind mutmaßliche Antifa-Schlägerin und Menschen-Schmugglerin

Obwohl gegen die italienische mutmaßliche Anti-Schlägerin Ilaria Salis und die bekannte deutsche Menschen-Schmugglerin-Kapitänin Carola Rackete strafrechtlich ermittelt wurde, entgingen die beiden Frauen einer Verurteilung, indem bei der EU-Fraktion der „Linken“ als Europaabgeordnete Immunität genießen.

Innerhalb der europäischen Linken genießen sowohl Salis als auch Rackete einen zweifelhaften Starruhm. Und auf dem Foto freuen sich die beiden großen Mädchen über ihre Sitze im EU-Parlament, die ihnen füir die nächsten fünf Jahre Immunität und ein Leben in Luxus sichern.

Rakete nämlich schmuggelte illegale Migranten mit einer sog. Seenot-Rettungs-NGO nach Italien, während Salis als mutmaßliche Antifa-Schlägerin in Budapest wahllos unschuldige Passanten fast zu Tode prügelte, weil sie den Antifas nazistisch gekleidet aussahen.

Salis wurde von der ungarischen Staatsanwaltschaft in zwei Fällen als Komplizin und in einem Fall der Beihilfe zum Verbrechen der versuchten Körperverletzung angeklagt, begangen in einer kriminellen Organisation. Dann ließ sich die Italienerin auf die Liste der„Allianz der Grünen und der Linken“ zur Europaabgeordneten wählen, weswegen das Budapester Gericht das Verfahren wegen der nun gewonnenen EU-Immunität aussetzen musste.

Carola Rackete wurde bereits 2019 strafrechtlich verfolgt, als sich die deutsche Gut-Menschen-Kapitänin zweimal dem Verbot der italienischen Behörden widersetzte und mit etwa zweihundert Migranten an Bord auf der Insel Lampedusa einschiffte. Während des Hafenmanövers havarierte Rackete eines der Polizeischiffe, das versucht hatte ihr Schiff abzufangen. Nach nur vier Tagen Hausarrest wurde die Anklage gegen sie fallen gelassen, und der damalige italienische Innenminister Matteo Salvini ordnete die Abschiebung der deutschen Aktivistin an.

Für die Grün-Linken Parteien war es aber gerade dieser zweifelhafte Ruf um die beiden als linken Rampen-Weiber ins EU-Parlament steigen zu lassen.

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.