„Aktenzeichen XY ungelöst“ deutscht Brutalo-Täter ein: blond mit akzentfreiem Deutsch

„Aktenzeichen XY … ungelöst“-Moderator Rudi Cerne bei der Anmoderation des Beitrags über den Fall aus dem Jahr 2019 im Saarland und den „XY-Preisträger für Zivilcourage“ Willi Thielen (r.).

Im PI-NEWS-Artikel von Donnerstag hatte man Zweifel an der Darstellung einer Schlägertruppe in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ vom Vortag geäußert. Die Schläger wurden vorwiegend als Deutsche dargestellt, insbesondere der sehr aggressive Anführer mit dunkelblonden Haaren und akzentfreiem Deutsch. Man kann ihn unschwer in einer Darstellung wiedererkennen, die 2019 von Breaking News Saarland zu dem Fall gegeben wurde:

“Ein aus Syrien stammender Tatverdächtiger beleidigt während der Sachverhaltsaufnahme die Beamten fortwährend aufs Übelste. Darüber hinaus ist er so stark alkoholisiert, dass er nicht sich selbst überlassen werden kann. Er darf die Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion Völklingen verbringen.”

Gelogen hat das ZDF also nicht, denn es hat die Schlägertruppe zu keinem Zeitpunkt als Deutsche bezeichnet. Allerdings haben sie mit ihrer Bildsprache dies suggeriert und damit in die Irre geführt. Und das vermutlich ganz bewusst. Auf die Anfrage eines PI-NEWS-Lesers schreibt das ZDF, dass sie nicht wussten, wer in der Gruppe war, die die Polizei ihnen nur als „gemischt“ beschrieben hätte. Dies ist wenig glaubhaft, da, wie gesehen, die Info bereits 2019 vorlag.

„Aktenzeichen XY … ungelöst“ antwortet: Hautfarbe und Nationalität der Täter egal

Außerdem sei es ja sowieso egal, welche Nationalität oder Hautfarbe die Täter hatten. Hier die ungekürzte Antwort der XY-Redaktion auf die Anfrage eines Lesers:

Sehr geehrter Herr ***, vielen Dank für Ihre Mail und Ihr Interesse an „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Die genaue Herkunft der Täter war uns in der Tat nicht bekannt. Seitens der Polizei wurden sie lediglich als „gemischte Gruppe“ angegeben. Im Übrigen ist dies aber auch völlig unerheblich. Im Film ging es nicht um die Täter, sondern um den Helfer und seine Zivilcourage, die er unter Beweis gestellt hat. Der für den XY-Preis Nominierte hat dem Opfer geholfen – egal, welche Hautfarbe und welche Nationalität die Täter hatten, was in solchen Momenten meist auch gar nicht eindeutig festzustellen ist. In der Hoffnung, Sie haben auch weiterhin Gelegenheit, unsere Sendungen regelmäßig zu sehen, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen Ihr XY-Team

Vermutlich handelt es sich bei der Antwort der Ertappten um billige Ausreden. Denn wenn es tatsächlich so egal ist, welche Nationalität oder Hautfarbe die Täter haben, dann hätten sie ja auch zwei oder vier Schwarze als Schläger darstellen können, oder zwei arabische Mädchen und zwei chinesische Jungen. Oder eben eine Gruppe Syrer.

Fazit für die Zukunft:

Wenn bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ deutsche Täter dargestellt, aber nicht ausdrücklich so benannt werden, muss man mit politisch korrekten, und das heißt verzerrten Darstellungen im Sinne der linksgrün vorherrschenden veröffentlichten Meinung rechnen.

