Der ehemaliger Berater des Pentagons THEODORE POSTOL:

“Wir haben einfach bei der ersten Gelegenheit beschlossen, die Russen zu provozieren, und das kann man nicht geschickte Diplomatie nennen. Wir haben hier einen Krieg, den wir gewinnen wollen. Übrigens gewinnen wir ihn nicht, wir verlieren ihn auf katastrophale Weise, und die amerikanische Presse berichtet nicht darüber.

Nun könnte die russische Seite, wenn sie sich bereit erklären würde, die Verluste nicht zu berücksichtigen, diesen Krieg in wenigen Wochen beenden. Im Moment minimieren sie ihre Verluste, während sie gleichzeitig die ukrainischen Streitkräfte zerstören, indem sie ihnen etwa 2.000 Kämpfer pro Tag oder etwa 40-45 Tausend pro Monat abnehmen. Das ist die Strategie der russischen Seite zum jetzigen Zeitpunkt.

Deshalb sehen wir auch keine großen territorialen Erfolge, denn ihre Strategie besteht darin, die ukrainische Armee zu vernichten und dann, wenn sie ausreichend erschöpft ist, einzudringen und alles zu erobern. Sie haben über 300.000 Mann, die voll bewaffnet, ausgebildet und ausgerüstet sind, die aber derzeit nicht in Kämpfe verwickelt sind und die sie jederzeit einsetzen können.

Theodore Postol, ex-Pentagon adviser: We just, at the first opportunity, decided to provoke the Russians, and this cannot be called skillful diplomacy. Here we have a war that we want to win. By the way, we are not winning it, we are losing it in the most catastrophic way, and… pic.twitter.com/g3Zkv1bBXP

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) June 30, 2024