„Mutmaßlicher Bewohner“ jagt Asylunterkunft in die Luft – 1 Toter – Verletze – Polizist in Lebensgefahr (Fotos)

Eine Person starb, zwei Polizisten und eine Angestellte einer Flüchtlingsunterkunft in Buchholz in der Nordheide sollen am Montagnachmittag bei einer explosionsbedingten Brandstiftung zum Teil schwer verletzt worden sein.

Nach ersten Polizeiangaben kam es heute zu einem Polizeieinsatz in einem Zimmer wegen „Streitigkeiten“. Dort löste ein „mutmaßlicher Bewohner“ eine Explosion in dem Zimmer aus. Das Gebäude geriet in Vollbrand. Die Beamten hätten zuvor Benzingeruch wahrgenommen. Das Gebäude geriet in Vollbrand.

Medien berichten, der Polizist schwebe in Lebensgefahr, 20 weitere Bewohner erlitten unter anderem Rauchgasvergiftungen. Das Feuer ist aktuell gelöscht. Die Verletzten erhielen medizinische Versorgung vor Ort und werden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der verletzte Polizeibeamte wurde bereits in eine Klinik eingeliefert.

Wie landeszeitung.de berichtet, sind alle verfügbaren Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Ereignisort im Einsatz. Die Polizei bittet, den umliegenden Bereich weiträumig zu meiden, um die Rettungsarbeiten nicht zu behindern.

Insgesamt lebten 61 Personen in der Flüchtlingsunterkunft. Nun wird die Schützenhalle in Buchholz als Not-Herberge hergerichtet, berichtet der NDR.