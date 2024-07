Nigerianer nach Messerattacken auf Polizisten auf freiem Fuß + „Patrioten für Europa“ jetzt drittstärkste Fraktion im EU-Parlament + Neue Flüchtlingsunterkunft mitten in Reit im Winkl + Schule hetzt Anti-Terror-Einheit auf 12-Jährigen + Jogger erstochen +

Er sagte, dass es nur zwei Geschlechter gibt: Schule hetzt Anti-Terror-Einheit auf 12-Jährigen

Die Stasi scheint nicht nur in Deutschland eine traurige Wiedergeburt zu feiern: In England setzte eine Schule Beamte eines Anti-Terror-Programms des Innenministeriums auf einen 12-jährigen Jungen an, der es wagte, die Existenz von lediglich zwei Geschlechtern zu betonen. Weil ein 12-jähriger Schüler konstatierte, dass es nur zwei Geschlechter gibt, hetzte man ihm eine Anti-Terrorismus-Einheit auf den Hals.

Anti-Terrorismus-Beamte tauchten prompt bei dem Jungen zu Hause auf, um ihn zu verhören, wie seine Mutter gegenüber der Daily Mail offenlegte. Das Programm „Prevent“ soll verhindern, dass Menschen „Terroristen werden“. Zu diesem Zweck soll „frühzeitig interveniert“ werden, um Menschen zu „unterstützen“, die anfällig für eine „Radikalisierung“ seien. So wird das Programm auf der offiziellen Website der britischen Regierung beschrieben. Weiterlesen auf report24.news

Bissiger Messer-Nigerianer verletzt 6 (!) Polizisten in Serie – und immer gleich auf freiem Fuß

Ein Nigerianer greift in Karlsruhe innerhalb kürzester Zeit immer wieder Polizisten an. Zwei Beamte verletzt er mit einem Messer. Trotzdem wird er jedes Mal auf freien Fuß gesetzt. […] Ein Polizist wurde dabei im Bereich des Kopfes, am Arm und an der Hand verletzt. Eine andere Polizistin erlitt leichte Schnittverletzungen am Bein. Beide konnten ihren Dienst nicht fortsetzen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Ein Dritter wurde gebissen, usw. …

Freitagnachmittag: Der 36jährige sprach am Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen an und fasste diesen an der Schulter. Die Polizei erteilte dem Nigerianer daraufhin einen Platzverweis. Zunächst folgte er der Anweisung, versuchte aber bereits kurz darauf, den Bahnhof erneut zu betreten. Anschließend wurde er in der Nacht zum Samstag in einem Zug in Karlsruhe beim Schwarzfahren erwischt und weigerte sich trotz mehrmaliger Aufforderung, den Zug zu verlassen. Stattdessen drohte er den alarmierten Polizisten damit, sie zu töten… Weiterlesen auf jungefreiheit.de

„Patrioten für Europa“ jetzt drittstärkste Fraktion im EU-Parlament

Der von FPÖ-Chef Herbert Kickl, Viktor Orban und Andrej Babiš neu gegründeten EU-Fraktion „Patrioten für Europa“ schließen sich jetzt auch Marine Le Pen, Matteo Salvini und Geert Wilders an.

Kickl dazu:

„Ich bin überwältigt von dem großen Interesse von den der FPÖ nahestehenden Parteien. Geert Wilders, Matteo Salvini und Marine Le Pen haben sich mit ihren Parteien der neuen Fraktion angeschlossen und damit ein Zeichen für ein Europa starker und souveräner Vaterländer gesetzt. Mit 84 Abgeordneten aus zwölf Ländern stellen die ‚Patrioten für Europa‘ die drittstärkste Fraktion im EU-Parlament. Ich bedanke mich bei Viktor Orbán, bei Andrej Babiš und auch bei unserem FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky für die unermüdliche Arbeit“

Die AfD hatte allerdings eine Beitritt eine Absage erteilt – vermutlich wegen Le Pen.

Neue Flüchtlingsunterkunft mitten in Reit im Winkl

Der Landkreis Traunstein hat jetzt ein Gebäude im Ortszentrum von Reit im Winkl zur Flüchtlingsunterkunft angemietet. Bürgermeister Matthias Schlechter (CSU) unterrichtete darüber in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und gab eine Stellungnahme aus der Sicht des Gremiums und der Gemeindeverwaltung ab.

Die Gemeindeverwaltung habe vor kurzer Zeit von der Anmietung des Gebäudes Brunnenstraße 1 durch den Landkreis Traunstein erfahren, erläuterte Bürgermeister Matthias Schlechter. Im Vorfeld sei es zu keinerlei Kontakt gekommen, weder durch den einheimischen Vermieter noch durch die Akquisestelle des Landratsamtes. Er habe daraufhin umgehend Kontakt mit den zuständigen Stellen aufgenommen, um mehr zu erfahren. Quelle: samerbergernachrichten.de

Anmerkung: Links im Hintergrund das ehemalige Restaurant „Zum Kuhstall“ von Maria Hellwig. Offensichtlich ist es wirtschaftlicher althergebrachte Strukturen gegen das einzutauschen, wo Geld keine Rolle spielt.

Jogger (29) erstochen – Täter sagte: „Tut mir leid, Bruder, aber du sollst sterben“

Der Killer mit dem rosa Herz auf der Brust weiß noch ganz genau, was er damals dachte, als er nachts am Spree-Ufer im Plänterwald wartete: „Egal wer mir jetzt übern Weg läuft, auf den stech’ ich ein!“ Kurz darauf war ein Jogger tot …

BERLIN/Landgericht, Saal 701. Die Staatsanwaltschaft will Adel J. (35) nicht in den Knast, sondern für immer in die geschlossene Psycho-Anstalt stecken. Er ist Beschuldigter im Sicherungsverfahren. Geboren in Berlin. Deutscher Pass. Studium abgebrochen. […]„Einer der Stiche ging vorne rein und hinten raus“, sagt der Obduzent. „Ich küsste ihn auf die Stirn, als er am Boden lag“, erinnert sich der Messerstecher. „Sagte: Tut mir leid, Bruder, aber du sollst sterben.“ Weiterlesen auf bz-berlin.de

Kleine medizinische Wunder: Ameisen führen Amputationen durch

Florida-Holzameisen entfernen einander verletzte Gliedmaßen. Die Not-OP rettet Leben – und wurde bisher bei keiner anderen Tierart beobachtet.

Dass nicht nur Menschen über medizinische Fähigkeiten verfügen, ist bekannt. Orang-Utans, behandeln Wunden mit Heilpflanzen, Schildkröten fressen kalziumhaltige Mineralien, um ihren Panzer zu stärken, Hunde futtern bei Verdauungsproblemen Gras.

Für diese Zoopharmakognosie genannte Selbstmedikation bei Tieren gibt es viele Beispiele. Dass im Tierreich aber auch operative Eingriffe durchgeführt werden, wurde nun im Rahmen einer Studie beschrieben, die in der Zeitschrift Current Biology erschienen ist. In ihr berichten Forschende der Julius-Maximilians-Universität (JMU) in Würzburg und der Universität Lausanne von einer verblüffenden Beobachtung: Ameisen führen Amputationen durch – und das erfolgreich und mit erstaunlichem Sachverstand. Weiterlesen auf nationalgeographic.de

Auf diesem 16 Jahre alten Fotos badet Messi einen EM-Star

Der junge Lionel Messi badet als 20-Jähriger ein kleines Kind – dieses Foto von 2007 geht aktuell viral. Denn das erst wenige Monate alte Baby ist niemand Geringeres als Spaniens Ausnahmespieler Lamine Yamal. Die Geschichte hinter dem Bild ist kurios.

Diese Fotos gehen um die Fußball-Welt: Der junge Lionel Messi beugt sich über eine Badewanne und wäscht ein kleines Kind. Es ist aber nicht irgendein Baby, das da vom argentinischen Weltmeister von 2022 eingeseift wird. Im Wasser liegt der spanische Ausnahmespieler Lamine Yamal. Der heute 16-Jährige ist zu diesem Zeitpunkt erst sechs Monate alt. Auf einem weiteren Foto hält Messi den Jungen in einem Handtuch und auch seine Mutter ist auf einem Bild zu sehen. Weiterlesen auf welt.de

