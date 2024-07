Schockierende Auswertung – über 52.000 Opfer von Asyl-Sexualstraftätern seit 2017

Bild: YouTube screenshot

Vor kurzem wurde nun öffentlich, dass alleine Berlin jeden dritten Tag zum Tatort einer Gruppenvergewaltigung wird.

Ganze 54 Prozent der Tatverdächtigen bei den 111 Straftaten im Jahr 2023 hatten keinen deutschen Pass. Nun offenbaren jedoch neue Daten, wie viele Vergewaltigungen mit tatverdächtigen Asyl-Zuwanderern in Deutschland bis 2024 erfasst wurden.

Daten basierend auf CDU-Anfragen an Ampel

Eine Auswertung des Büros von Christoph de Vries (CDU), auf Grundlage von Anfragen an die Bundesregierung, zeigt dies deutlich. Seit 2017 wurden in 52.000 aufgeklärten Fällen, Menschen in Deutschland, Opfer von sexuellem Missbrauch, Übergriffen, Nötigung oder Vergewaltigung von mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer, wie nius, auf Grund der ebendort vorliegenden Daten, berichtet hatte.

Dies ergab sich nun aus der Summierungen von Zahlen, aus den Antworten der Ampel-Regierung, auf Basis von Sonderauswertungen des Bundeskriminalamts (BKA).

Aus den erhobenen Daten ist allerdings deutlich erkennbar, dass der Anteil von Opfern unter den Frauen überproportional ist, wie auch die Tatsache, dass „Täter aus arabischen Ländern deutlich überrepräsentiert“ sind.

Bei den ausgewerteten zehn schweren Sexualstraftaten wurden 8595 Fälle im Jahr 2023 verzeichnet, dabei waren es 2022 noch 7938 Delikte gewesen. Von 2017 (5.066) bis 2023 stiegen diese Sexualdelikte durch zugewanderte Tatverdächtige um rund 70 Prozent. Von 2021 bis 2023 um 15 Prozent.

Der CDU Innen-Experte de Vries erklärte dazu gegenüber nius, „es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Asyl-Migration und der Entwicklung der Sexualdelikte, deren Opfer in aller Regel Frauen sind. Wir sehen seit 2021 einen enormen Anstieg bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zugleich einen deutlichen Zuwachs bei der Zahl zugewanderter Tatverdächtiger.“

De Vries erläuterte weiter, „es ist unverkennbar, dass die mutmaßlichen Täter aus arabischen Ländern wie Syrien, Afghanistan und dem Irak deutlich überrepräsentiert sind bei der Begehung von Sexualstraftaten.“

Weibliche Opfer deutlich überrepräsentiert

Als Zuwanderer gelten hierbei Personen, die mit dem Aufenthaltsstatus „Asylbewerber“, „Schutzberechtigte und Asylberechtigte, Kontingent-Flüchtling“, „Duldung“ oder „unerlaubter Aufenthalt“ registriert wurden.

Beim Tatbestand „Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich mit Todesfolge §§ 177, 178 Strafgesetzbuch“, waren mehr als 1000 weibliche Opfer im Jahr zu verzeichnen.

Bei diesen schweren Taten wurden im Jahr 2023 1125 weibliche Opfer bei aufgeklärten Fällen mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer erfasst. Dies bedeutet, darunter sind auch Opfer zu beklagen, die aufgrund ihrer Verletzungen zu Todes gekommen sind.

Im Jahr 2023 wurden somit allein bei dem Statistik-Schlüssel „Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich mit Todesfolge“ 1125 Frauen als Opfer bei aufgeklärten Fällen erfasst. Zur Angabe der Tatverdächtigen zählte dabei mindestens ein Zuwanderer. 2022 waren es noch 1096 weibliche Opfergewesen, im Jahr 2017 lag die Zahl bereits bei 1398.

Seit 2017 werden jährlich somit mehr als 1000 Frauen Opfer eines Sexualdeliktes durch tatverdächtige Asyl-Zuwanderer. Von 2017 bis Ende 2023 wurden insgesamt 8107 solcher bis dato in „unseren Breiten“ kaum gekannte „Schreckenstaten“ registriert.

Begründung – Frauen in Kulturkreis Zugewanderter gelten als minderwertig

Der CDU-Bundestagsabgeordnete kritisierte dazu, „Es ist ein offenes Geheimnis, dass Frauen in patriarchalisch geprägten arabischen Gesellschaften religiös und kulturell bedingt als minderwertig betrachtet werden und alles andere als gleichberechtigt sind.“ Das führe folglich dazu, „dass männlichen Flüchtlingen vielfach auch hierzulande der Respekt vor Frauen fehlt und sie diese als Freiwild betrachten“, so die „Erklärung“ durch de Vries.

Im Deliktbereich „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ lag die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer im Jahr 2023 am höchsten bei Tatverdächtigen aus Syrien (907).

Darauf folgen die Zahlen der Tatverdächtigen aus Afghanistan (700), dem Irak (333), der Ukraine (171), der Türkei (132), Eritrea (135), Somalia (115), Tunesien (106), Iran (103) und Pakistan (86).

„Es ist offensichtlich, dass weniger Asyl-Migration insbesondere von jungen Männern aus arabischen Staaten, auch mehr Schutz und Sicherheit für Frauen in Deutschland bedeutet“, erklärt dazu CDU-Mann de Vries, „deshalb ist die massive und dauerhafte Begrenzung der Asyl-Migration als politisches Ziel richtig und notwendig“.

Keinerlei Maßnahmen seitens Ampel angedacht

In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des De-Vries-Büros hieß es dazu wörtlich, „Konkrete Maßnahmen im Bereich Sexualdelikte im Kontext Zuwanderung sind nicht geplant“.

De Vries wurde dazu recht deutlich, „wenn die Erkenntnis ist, dass junge männliche Flüchtlinge überdurchschnittlich häufig unter den Sexualstraftätern zu finden sind, dann muss die Bundesregierung auch genau dort ansetzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Ampel ist an dieser Stelle völlig planlos und untätig.“

Denn „weder plant sie konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Sexualstraftaten im Kontext von Zuwanderung noch gibt es konkrete Forschungsvorhaben, die explizit Ursachen und Effekte zum Gegenstand haben“, so de Vries. Auch wenn nun die CDU offenbar auf den „Zug der AFD“ aufgesprungen ist, erscheinen die „nackten Zahlen“ und die Ignoranz der Ampel diesbezüglich doch mehr als erschreckend.

