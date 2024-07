Im Schimpansen-Gehege im Edinburgger Zoo war eine regelrechte Schlacht zwischen zwei konkurrierenden Affengruppen um Vorherrschaft ausgebrochen. Dabei wurden zwei Menschenaffen schwer verletzt, nur einer überlebte.

Die Pfleger versuchten zwar einzugreifen, um die verfeindeten Primaten voneinander zu trennen, konnte aber den 31-jährigen Rene nicht mehr retten. Auch der Schimpanse Qafzeh wurde verletzt, und dann notoperier -wie BBC berichtete.

Diese tödliche Aggression tritt in freier Wildbahn insbesondere während der Empfängnisbereitschaft der Weibchen auf und die Männchen um die Gruppendominanz kämpfen – so ein Zoosprecher. Diese Gruppendynamik unter den Schimpansen wäre aber “unglaublich komplex”.

Qafzeh soll es mittlerweile wieder gut gehen und er wird nach und nach wieder in der Gruppe aufgenommen. Rene war aber eine sehr starke Persönlichkeit und wird also in der Gruppe sehr vermisst werden.

Der von der „Royal Scottish Zoo Society“ betriebene Zoo ist die Heimat von 15 Schimpansen, welche im sog. „Budongo-Trail“-Gehe lebten – benannt nach dem Lebensraum ihrer wilden Artgenossen, dem Budongo-Forest in Uganda.

Multikultie-Bandenkrieg in Wien

Im legendären Kulti-Multi-Reservat Wien kommt es immer wieder zu ähnlichen archaischen Umtrieben: So eskalierte ein seit Monaten schwelender Konflikt zwischen Tschetschenen und Syrern / Afghanen brutal in einem Wiener Park und angrenzenden Straßen. Acu hier geht es um Einflussgebiete:

Am späten letzten Freitagabend gab es einen Showdown der rivalisierenden Gruppen im Anton-Kummerer-Park in einem der vielen Wiener Multikulti-Bezirke. Sogar Schüsse fielen, welche parkende Autos demolierten. Aber auch zwei junge Syrer wurden durch Schüsse, ein Tschetschene offenbar durch ein Messer leicht verletzt.

Dann am späten Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag die nächste Revanche, welche sich auf andere Gebiete ausweitete.

Am Sonntag verabredeten sich die rivalisierenden Multikulti-Testosterons dann zum dritten Mal. Im Zuge dessen wurden vier Personen wurden schwer verletzt, drei Street-fighting-men bekamen Stichverletzungen ab und einer erhielt eine Kopfverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung – wie die Polizei mitteilte. (oe24)

