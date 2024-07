Klaus Schwab will uns zur Kollaboration mit den Globalisten zwingen

+ Jungfernflug – Trägerrakete Ariane 6 erfolgreich gestartet + Bistum Köln will an Pride-Veranstaltung teilnehmen + Carla Bruni-Sarkozy im Visier der Justiz + Frankreich-K.o.! Spanien im Finale +

Klaus Schwab will die Bevölkerung zur Kollaboration mit den Globalisten zwingen

Auf einem WEF-Treffen in China erklärte Noch-WEF-Chef Klaus Schwab, dass man die Massen zur Kollaboration mit den Eliten zwingen müsse, um so die „vierte Industrielle Revolution“ voranzutreiben. Ganz nach den „Borg“ in Star Trek soll Widerstand gegen die „Assimilierung“ durch das Weltwirtschaftsforum wohl zwecklos sein.

WEF : Klaus Schwab ‘We Must Force’ Humanity into ‘Collaboration’ pic.twitter.com/rarcBvBc2i — Marcus Cottus (@cottusmarcus) June 26, 2024

In der chinesischen Stadt Dalian fand das „Annual Meeting of the New Champions“ des Weltwirtschaftsforums statt. Ein Treffen, welches auch als „Sommer-Davos“ bezeichnet wird. Und nicht umsonst findet diese Veranstaltung in China statt, welches von Klaus Schwab wegen seines Sozialkreditsystems und seiner Totalüberwachung der Bürger als vorbildlich betrachtet werden dürfte. Denn die WEF-Pläne für den „Great Reset“ und die „vierte Industrielle Revolution“ sehen ähnliche Maßnahmen vor. Weiterlesen auf report24.news

+++

Jungfernflug – Trägerrakete Ariane 6 erfolgreich gestartet

Vier Jahre später als ursprünglich geplant ist Europas neue Trägerrakete am Dienstag erstmals ins All gestartet. Ariane 6 hob um 16.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) vom Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana zu ihrem Jungfernflug ab. Damit hat die europäische Raumfahrt wieder einen eigenständigen Zugang zum Weltraum. Die Flugdauer wurde im Vorfeld bei vollem Erfolg mit knapp drei Stunden angegeben.

Die Ariane-6 soll künftig für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber Satelliten ins All befördern. Das Vorgängermodell Ariane 5 war nach 27 Jahren im Einsatz im Juni vergangenen Jahres zum letzten Mal gestartet. Seitdem konnten die Europäer nicht mehr eigenständig Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Ende dieses Jahres soll die “Ariane 6” den ersten kommerziellen Flug absolvieren. Ob sich der Termin einhalten lässt, sei nicht absehbar, sagt Jens Franzeck, Produktionschef der Ariane Group, die für den Bau der europäischen Trägerrakete verantwortlich ist. “Wir streben das an, alle Vorbereitungen dafür werden getroffen”, sagte er.

+++

Skandal in der katholischen Kirche: Bistum Köln will an Pride-Veranstaltung teilnehmen

Das katholische Stadtdekanat Köln nimmt erstmals am Christopher Street Day teil und plant verschiedene Veranstaltungen wie Diskussionen, Filmvorführungen und Bühnenprogramme.

Mit dabei sind die Travestiekünstlerinnen Cassy Carrington und Julie Voyage. Das Stadtdekanat unterstützt die Werte des Cologne Pride und betont die Liebe Gottes zu jedem Menschen. Ein Highlight ist die Parade am 21. Juli, die im letzten Jahr über eine Million Teilnehmer hatte. Doch gegen diese Pläne regt sich Widerstand. Leser machten das online-Portal opposition24.com auf eine Petition aufmerksam, die sich gegen die Teilnahme richtet. Weiterlesen auf opposition24.com

+++

Polen und Ukraine unterzeichnen Sicherheitsabkommen

Die Ukraine schließt ein Sicherheitsabkommen mit Polen, einem der engagiertesten politischen und militärischen Unterstützer des Landes. Präsident Selenskyj spricht von einem „ambitionierten“ Vertrag.

Vor dem Nato-Gipfel in Washington haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet. „Wer heute die Ukraine verteidigt, verteidigt auch sich selbst“, sagte Tusk.

[…]

In dem Vertrag sei vorgesehen, einen Mechanismus auszuarbeiten, mit dem 2russische Raketen und Drohnen im ukrainischen Luftraum abgeschossen werden können, die in Richtung Polen abgefeuert wurden“.

[…] Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der engagiertesten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Es hat auch eine wichtige Funktion als Drehscheibe für die westliche Militärhilfe für Kiew. Zudem hat Polen knapp eine Million Flüchtlinge aus seinem Nachbarland aufgenommen. Weiterlesen auf focus.de

+++

Der Vorname des „deutschen“ Messerattentäters von Stuttgart

Die Ermittler nennen diesmal sofort die Staatangehörigkeit des Mannes, der im Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhof ohne jeden Anlass zwei ältere Menschen niedersticht: ein Deutscher. Jetzt kommt raus: Der Messerattentäter heißt Cemkoray M.

Oft dauert es Tage, bis die Staatsangehörigkeit eines Messerattentäters durchsickert. In Stuttgart ging nach der erschreckenden Tat alles ganz schnell. Es war ein Deutscher. Inzwischen ist durchgesickert: Der Mann, der gestern früh gegen 2 Uhr unvermittelt einen 69jährigen Reisenden und dessen sechs Jahre jüngere Bergleiterin schwer verletzte heißt Cemkoray M. und ist bereits aktenkundig. Wegen welcher Verbrechen – das teilten die Ermittler natürlich nicht mit. Da der Messerstecher bei seiner Festnahme ein Trikot des türkischen Fußballklubs Fenerbahce Istanbul trug, spekuliert die Bild-Zeitung, Cemkoray M. könnte aus Frust über das Ausscheiden seine Opfer niedergestochen haben. Quelle: jungefreiheit.de

+++

Sängerin Carla Bruni-Sarkozy im Visier der Justiz

Die französische Justiz hat Ermittlungen gegen Sängerin Carla Bruni-Sarkozy aufgenommen. Der Ehefrau des früheren Präsidenten werden das Beeinflussen von Zeuginnen und Zeugen sowie die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Ziel sei der bandenmäßige Betrug gewesen, heißt es. Dabei geht es um mutmaßliche Wahlkampfgelder aus Libyen. Ein Zeuge hatte Nicolas Sarkozy beschuldigt, seinen Wahlkampf 2007 mit Geldern des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi finanziert zu haben. Das Verfahren gegen den Ehemann der Sängerin läuft bereits seit Oktober 2023. Ein franko-libanesischer Mittelmann hatte vor Gericht gesagt, in den Jahren 2006 und 2007 Koffer voller Bargeld aus den Kassen Gaddafis an Sarkozy überreicht zu haben. Weiterlesen auf krone.at

+++ KUNST & KATZE +++

Katze ”Büsi” platzt während Orchester-Konzert auf die Bühne.

Eine Katze hat sich während des Gastspiels eines Luzerner Orchesters beim Istanbul Music Festival auf der Bühne verirrt. Die Katze kam, sah, miaute und verschwand wieder, schrieb der Direktor des Kammerorchesters Festival Strings Lucerne, Hans-Christoph Mauruschat, in einer Medienmitteilung.

Zur Freude aller Beteiligten hätten sie die Kuckucksrufe in Beethovens ländlicher Sinfonie wieder auf das Podium gelockt, schreib der Direktor weiter. Die Festival Strings Lucerne waren am vergangenen Freitag bei einem Gastspiel mit der Piano-Legende Maria João Pires beim Istanbul Music Festival aufgetreten. Die Katze verirrte sich in der zweiten Konzerthälfte auf der Bühne und mischte sich unter das Orchester.

+++ SPORT +++

Frankreich-K.o.! Spanien im Finale

Spanien wirft Frankreich aus dem Turnier und steht als erste Mannschaft im EM-Finale. Ein Wundertor von Lamine Yamal schockt die Franzosen nachhaltig. Der Deutschland-Bezwinger hat die französische Nationalmannschaft im EM-Halbfinale von München mit 2:1 geschlagen und zieht als erste Mannschaft ins Endspiel ein.

Lamine Yamal (21.) und Dani Olmo (25.) erzielten die Tore für die Spanier. Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani hatte die Franzosen auf Vorarbeit von Superstar Kylian Mbappé, der seit seinem Nasenbruch erstmals ohne Maske auflief, zuvor in Führung gebracht (8.). Highlight der Partie war das historische Wundertor von Barca-Star Yamal, der den Ball aus rund 20 Metern über den Innenpfosten ins französische Tor geschlenzt hatte. Weiterlesen mit Video vom „Wundertor“ auf sport1.de

