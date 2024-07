EUDSSR: EVP und Linke wollen „Patriots for Europe“ ausschließen

Die Brüsseler Linkseliten zeigen mehr und mehr ihr wirkliches, nämlich totalitäres Gesicht, indem sie die Stimmenzuwächse der neuen rechten Parteien und somit von Millionen Wählern einfach ignoriern.

Denn nicht nur die Patrioten, auch Melonis Parteienfamilie sollen aus der Führung wichtiger parlamentarischer Ausschüsse verdrängt werden.

Mitglieder der beiden führenden Koalition des EU-Parlaments haben versprochen, die Fraktion “Patriots für Europa” daran zu hindern, leitende Positionen in den Ausschüssen des EU-Parlaments zu erhalten – woe so Quellen in Brüssel gegenüber EURACTIV berichten.

„Die Volkspartei, die Sozialisten und die liberale Renew einigten sich darauf, die neue Fraktion im Parlament zu isolieren.“

Dies bestätigte ein EVP-Beamter gegenüber der Zeitung.

Die verschiedenen Parteifamilien hatte sich am Dienstagabend getroffen, um zu besprechen, welche Ausschüsse sie leiten möchten. Giorgia Melonis Fraktion der „Europäischen Konservativen und Reformer“ möchte den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE), welcher sich mit der Rechtsstaatlichkeit befasst.

Die Sozialisten wollen dies jedoch verhindern.

“Unter keinen Umständen werden die Sozialisten, Liberalen, Grünen und EVP-Linken zulassen, dass die EKR diesen Ausschuss leitet. Und wir werden alles tun, was wir können, um sie zu blockieren.”

– so ein sozialistischer Beamter sagte gegenüber EURACTIV.

Laut EURACTIVs Liste würde die EVP den Vorsitz im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET), im Haushaltskontrollausschuss (CONT), im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE), im Fischereiausschuss (PECH) und im Ausschuss für öffentliche Gesundheit (SANT) führen.

Die Sozialdemokraten konzentrierten sich ihrerseits auf den Ausschuss für internationalen Handel (INTA), den Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON), den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) sowie den Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) und den Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM).

Dieser Artikel erschien zuerst auf MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

