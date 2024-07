Letzter Tabu-Bruch: Kannibalismus für Kinder (Video)

Wer immer die mittlerweile knapp 30.000 Jahre alte Vulgär-Steinplastik „Venus von Willendorf“ zu welchem Zweck auch immer angefertigt hat, er war ein Künstler. Jetzige Umerziehungs-Feministinnen wie eine Sophia Süßmilch sind es freilich nicht. Und zwar aus einem Grunde: Dem Riesen-Fett-Cellulitis-Hintern der vorzeitlichen Venus aus Österreich fehlt ein ekelerregender fetter Rattenschwanz. Den hat sich nämlich die Femo-Performancerin über ihr doch nicht gerade klassischen Schönheitsnormen entsprechendes Gesäß geheftet.

“Entartete Kunst”?

Leider darf man heute aus historischen Grund nicht mehr den Begriff „entartete Kunst“ verwenden. Was mit ein Grund dafür ist, dass alles, gerade weil es auch noch so widerwärtig, abstoßend und entartet ist, als Kundt gilt. Insofern bestehen eben aber auch auffallende kulturhistorische Parallelen zum Expressionismus, der am Anfang des 20 Jahrhunderts die Hässlichkeit zu seinem Programm erhoben hatte. Mögen uns der damals darauf folgende politische Wahnsinn verschont bleiben!

Immerhin forderte vor Wochen eine CDU, die sich anscheinend wieder auf ihren politischen Kern, den Konservatismus zurückbesann, die Schließung einer wohl pervers-entmenschlichten Kunstausstellung in Osnabrück. Die örtliche CDU bezeichnete alles etwas verniedlichend als „grotesk und verstörend“. (Spiegel)

“Kinder, hört mal alle her!”

Die Macher der Ausstellung wandten sich im besten Sinne einer abartigen Frühsexualisierung und psychischer Überforderung an…:

„Kinder, hört mal alle her!“

Laut Internetseite der Kunsthalle ginge es dabei um die Themen Erziehung, Bildung, Generationskonflikte und das „ewige Kindsein“

„– allesamt Fragen, die wohl eher Erwachsene interessieren. …Sollten Erwachsene das Kind in sich bewahren? … Bei Workshops, Lesungen und Vorträgen sollen demnach Menschen verschiedenen Alters zusammengeführt werden.“ (Spiegel)

Doch das ultra-links-produktive Museum möchte die unbedarften Kiddies freilich auch mit Handfestem konfrontieren, bei dem schon manchen Erwachsenen schwindlig zumute wird, nämlich…

„Themen wie häusliche Gewalt, Fehlgeburten und Kinderlosigkeit…, die starke Emotionen und Erinnerungen provozieren und als nicht kindgerecht eingestuft werden könnten.“

Nur für die „auf den ersten Blick etwas schrullige Performance“ (durchgeknallte postfeministische Zwerginnnen in einer Art Hexen-Verschwörungs-Sermon) wurde dann doch eine Altersfreigabe ab 16 Jahren empfohlen. Weshalb deren Performance demnach bereits auf 20 Uhr verlegt wurde. (Die Darbietung ist mittlerweile aus dem Internet verschwunden.)

„Kann man Kinder auch humorvoll verspeisen?“

…fragte sich der „Spiegel“ in typischer Drüber-Steh-Retorik.

Denn die – über- um und unterhalb ihrer Taille – vollbeleibte Künstlerin Süßmilch präsentierte bei einem fiktiven Hexenfest nackte, wenn auch ästhetisch fragwürdige Sängerinnen mit „Kannibalistischen Chorälen“, welche das Verspeisen von Kindern feiern.

Ja. Sie haben richtig gehört!

Gegen die Einmahnung der CDU, dass Kunst “unser kulturelles Erbe respektiert und die Werte unserer Gemeinschaft widerspiegelt“ hat der linke Drübersteher-SPIEGEL nur Verachtung übrig:

„Soweit die moralische Panik.“

Kunsthistorische Anspielungen auf Hexen-Darstellungen

Verteidigt wird der ganze Skandal freilich von einer Stadtrats-Mehrheit von SPD, Grünen und den Polit-Neos Volt, um – wie üblich – die hehre Freiheit der Kunst zu verteidigen. Leider muss die wohl-leibige Süßmilch nicht gerade viel Ahnung von Kunstgeschichte haben: Denn in der sog. Performance sind weitgehend nackten Darstellerinnen, unter anderem auch ihre altersmäßig gezeichnete Mutter in Aktion.

Man muss kein Kunst-Professor sein, um sich bei den dargestellten Ritualen an Hexendarstellungen der deutschen Renaissance zu erinnern oder an alte Märchen, die erst vor Kurzem noch von woken Feministinnen auf den Index gesetzt worden waren.

Postfeministische Künstlerin von männlichem Schriftsteller inspiriert

Diesen Einwand wischt die Süßmilch freilich durch einen dumm-dreist-arroganten Cancel-Cultur-Postfeminismus von der Hand:

„Ich orientiere mich nicht so gern an Bildern von weiblichen gelesenen … Frauenkörpern, die durch den männlichen Blick kreiert wurden. Und das ist kunsthistorisch eben meistens der Fall. Ich versuche, neue, andere Blickwinkel einzuführen.“ (Spiegel)

Groteskerweise wären nämlich laut Pressesprecherin der Kunsthalle die „Kannibalistischen Choräle“ von Joachim Ringelnatzens parodistischem Gedicht „Silvester bei den Kannibalen“ inspiriert gewesen.

“Gebärverweigerung durch Verschließen der Uterus”

Darin forderte Süßmilchs lyrisches Ich – welch alter feministischer Narrenhut ! – zur Gebärverweigerung jener vielseits geknechteten Frauen auf, nämlich zum Verschließen des Uterus. Aber, aber: Sollten dennoch Kinder das Licht der Welt erblicken, dann dürfe man diese verspeisen, als „faschiertes Fratzenfilet“ oder „salziges Schelmenschnitzel“, als „saturierter Säugling“ oder „fermentiertes Fehlgeburtsoufflé“.

Sophia Süßmilchs Wahnsinn wird dann freilich noch von einer abartigen Femo-Philosophie auf einem geistigen Kindergarten-Niveau getoppt:

„Wir Menschen können unheimlich grausam und wahnsinnig liebevoll zugleich sein.“ (Spiegel)

Aha! Und deshalb stünde die Kannibalin an sich dafür als Metapher. Dann übt sich die bildungsmäßig Unterbemittelte Süßmilch auch noch an linguistischen Feinheiten: Liege doch in Sätzen wie „Ich könnte dich aufessen mit Haut und Haaren“ eine grausame Poesie.

Wahrscheinlich ist aber alles psychologisch sehr einfach – nämlich als nicht verarbeitetes Kindheits-Urtrauma – zu verstehen, ein nicht ersetzter Verlust einer männlichen Beszugsperson:

„Ich bin eine 40-jährige Frau mit vier Geschwistern, ich performe viel mit meiner Mutter zusammen. Mein Vater ist verstorben, da war ich 15. Es ist beileibe nicht so, dass ich mir über Mutterschaft und Verlust keine Gedanken gemacht hätte.“

„Lockdown für Männer“

Ihrem abgrundtiefem Männerhass ließ die Süßmilch im April, beim – für alle nur erdenklichen ultra-libertinären Abartigkeiten offenen – österreichischen Links-Sender ORF freien Lauf: Im Plauderton forderte sie allen Ernstes einen Lockdown für Männer ab 21 Uhr.

Abgrundtiefe barbarisierte kulturelle Regression zurück in die Steinzeit

So sehr wie die Performancerin Süßmilch von kultur-geschichtlichen Zusammenhängen keine Ahnung hat, weiß sie auch nichts darüber, dass Kannibalismus einen erschreckenden Rückschritt aus der vermenschlichten Zivilisation in die Barbarei bedeutet. Und: Dass Candel Culture irgendwann auch dieses Tabu brechen musste. Die allerletzte Stufe wäre freilich dann das atomare Armageddon.

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.