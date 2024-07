Frankreich: Turm der weltberühmten Kathedrale in Rouen brennt

Der Spitzturm der bekannten Kathedrale im nordfranzösischen Rouen ist in Brand geraten. Das Feuer sei in einem Teil des Turms ausgebrochen, in dem gerade Renovierungsarbeiten stattgefunden hätten, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Das Feuer konnte bislang nicht gelöscht werden, die Brandursache ist unklar. Der Vorfall erinnert an den verheerenden Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame.

Die gotische Kirche in Rouen in der Normandie ist eine der bekanntesten Kathedralen Frankreichs. Sie wurde auch dadurch bekannt, dass der impressionistische Maler Claude Monet im 19. Jahrhundert mehrere Bilder von ihr anfertigte. Die schon von weitem sichtbare Turmspitze (151,5 Meter) wurde im Jahre 1877 fertiggestellt und besteht aus Gusseisen. Bis zur Fertigstellung des Kölner Doms im Jahr 1880 war damit die Kathedrale das höchste Gebäude der Welt.

The spire of Rouen Cathedral caught fire in France One of the tallest Gothic temples in the world is engulfed in flames. The building was under reconstruction. pic.twitter.com/eBYBtymEzq — Trending News (@Trend_War_Newss) July 11, 2024

Kathedrale brannte nicht zum ersten Mal

In der Nacht vom 18. auf den 19. April 1944 griffen RAF-Bomber Rouen an mit den Zielen, den Rangierbahnhof bei Sotteville-lès-Rouen und die nahegelegene Eisenbahnbrücke über die Seine zu treffen. Der Luftangriff traf die Altstadt von Rouen schwer, Bomben fielen auf die Kathedrale. Ein tragender Pfeiler des zentralen Turmes wurde knapp verfehlt. Weitere Luftangriffe dann von Bombern der USAAF einige Tage vor Beginn der Invasion verursachten Feuer in Rouen und in der Kathedrale. Am 1. Juni 1944 brannte der Nordturm.

